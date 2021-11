Dresden

Der einst so stolze deutsche Wald, Ort der Mythen und Ziel der Sehnsüchte, steckt in der Krise. Dürre sowie Borkenkäfer und Pilze machen den Bäumen zu schaffen. Würde ein Typ vom Schlage Macbeths, dem ja geweissagt wurde, er würde nie besiegt werden, jedenfalls solange nicht „bis einst hinan / Der große Birnams-Wald zum Dunsinan / Feindlich emporsteigt“, heute die Macht an sich reißen, er könnte beruhigt die Macht auskosten, keine Armee der Welt könnte als Wald verkleidet seine Stellung bedrohen.

Dank Shakespeares „Macbeth“-Stück über Macht und Moral, Ratio und Aberglaube wird der Wald von Birnam noch stehen, wenn der Schwarzwald oder der Spessart nur noch Legenden aus alten Zeiten sind. Insofern braucht sich auch die Band Woods of Birnam (WOB) auch keine Gedanken über eine Namensänderung zu machen, ebenso wenig darüber, was das musikalische Konzept angeht. Denn es läuft bei ihnen, um es mal umgangssprachlich zu sagen.

Kreischende Hardcore-Fans

Als der auch im Schauspielfach reüssierende Sänger Christian Friedel und seine vier Mitmusiker in Dresdens Altem Schlachthof ein Konzert gaben, war die „Hütte“ ausverkauft, auch wenn an dieser Stelle nicht unterschlagen werden soll, dass es nur der kleine Saal war, der bis auf den letzten Platz gefüllt war.

Dies zum Teil allerdings auch mit Hardcore-Fans, auf die das Jugendwort des Jahres, nämlich „Cringe“ (von der Bedeutung her in etwa mit „Fremdschämen“ zu übersetzen) in jeder Hinsicht zutrifft, wurde doch noch die kleinste Äußerung des „Meisters“ sowie diese oder jene Liedzeile mit Kreischen quittiert.

„Klotzen, nicht kleckern“

Zehn Jahre ist es her, dass Christian Friedel und seine vier (Ex-„Polarkreis-18“-) Mitstreiter Philipp Makolies (Gitarre), Uwe Pasora (Bass), Ludwig Bauer (Keyboards) und Christian Grochau (Schlagzeug) sich als WOB fanden. Zum Jubiläum haben sie drei neue EPs veröffentlicht (was umtriebiger klingt, als nur ein Album zu veröffentlichen). „Klotzen, nicht kleckern“ lautete die Devise, „so sind wir halt“, erklärte Friedel, der überhaupt gern Ironie in seine Ansagen mischte, gern mitunter mit leichten Zungenschlag-Ausflügen in den sächsischen Dialekt verbunden.

Christian Friedel als Sänger und Schauspieler

Mit im Gepäck zum Auftakt der anstehenden kleinen Club-Tournee hatten die „Woodzies“ (Friedel) auch eine Kostprobe für die Musik der „Dorian“-Inszenierung von Robert Wilson nach Oscar Wildes Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“, die Juni 2022 am Theater in Düsseldorf mit Friedel in der Titelrolle Premiere haben wird, dann aber auch im Dresdner Schauspielhaus zu sehen ist, handelt es sich doch um eine Koproduktion.

Sphärische Klangräume

Das Gros der Songs ist der Sparte Indiepop zuzurechnen. Treibende Bassrhythmen und leichtfüßige Synthpopklänge sind Teil oft geradezu sphärischer Klangräume, deren Wirkung durch über hohen optischen Schauwert verfügende Lichteffekte erhöht wird. Oft sind die Akteure in „Nebel“-Schwaden gehüllt, gerade mal Schemen und Silhouetten sind noch zu erkennen. Manchmal wirkt das fast expressionistisch wie einem alten Ufa-Stummfilm à la „Nosferatu“, mitunter wähnt man sich in einer Show der Marke „Shadows“.

Gehalt der Texte streitbar

Unter die Haut geht der balladenhafte Song „O thou, my lovely boy“, der auf einem Shakespeare-Sonett beruht, in dem der Verlust eines Kindes beklagt wird, und sich als tieftraurige, sehr berührende Ode über die Vergänglichkeit und den Zerfall der Liebe erweist. Hier und da lässt sich über den Gehalt eines Textes streiten. Die einen jubeln eben über Zeilen wie „Du bist alles, was ich will / Komm und trag’ mich durch die Welt / Komm und nimm mein ganzes Leben“, die anderen hingegen werden meinen, dass diese Lyrik in einer (Kreisklassen-)Liga mit dem deutschen Schlager spielt.

Mehr Zeit für die Band in der Pandemie

Gegenüber dpa erklärte Friedel, dass er trotz Filmdrehs für TV und Kino in der Pandemie mehr Zeit für die Band gehabt habe. Man zog nicht zuletzt Aufnahmen und Videoproduktionen vor, um die Durststrecke zu überbrücken. Texte von Shakespeare sowie Meisterwerke der Dresdner Gemäldegalerie inspirierten zu Kompositionen, zudem schrieb man einen Soundtrack für die TV-Serie „Babylon Berlin“. Mit dem Kunstprojekt „How to Hear A Painting“ 2020 und dem Album dazu „hatten wir erstmals das Gefühl, das sind WOB“, sagt Friedel.

Christian Friedel und die Woods Quelle: Lutz Michen

Die Verbindung zum Theater, das Alleinstellungsmerkmal der großteils projektbezogenen Indiepop-Band mit Bandbreite von kunstübergreifenden und speziellen Sachen bis zu Mainstream, soll ausgebaut werden. „Auf den ersten Blick ist das nicht sexy oder modern, aber dann merkt man, dass es zeitlos ist und damit doch immer modern“, sagt Friedel, für den sich mit WOB ein Traum erfüllte. „Ich freue mich auf die nächsten zehn Jahre.“

Die Arrangements entstehen im Diskurs und sind erst fertig, wenn alle dahinterstehen. „Philipp und ich komponieren die meisten Songs zusammen, treffen uns zu nächtlichen Sessions und bringen sie dann in den Bandkosmos ein“, skizziert Friedel den Prozess. Bei den Proben gebe jeder etwas dazu, „dass es ein Band-Song wird“. Da werde heftig diskutiert, „konstruktiv und auf Augenhöhe“.

Lesen Sie auch Die Dresdner Band Woods of Birnam feiert Zehnjähriges

Über die Jahre hat sich Schlagzeuger Christian Grochau zum Experten für Artwork und das optische Erscheinungsbild von WOB entwickelt, Bassist Uwe Pasora zum Produzenten und Organisator. Die Höhen und – mehr oder minder Corona-geschuldeten – Tiefen haben die Jungs zusammengeschweißt, zu Freunden gemacht.

Von Simona Block und Christian Ruf