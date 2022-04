Als Sachsens Kurfürsten noch mit einer Kutsche bella figura machten

Eine Kutsche ist im Grunde ein schlichtes Gebilde: Sie hat zwei Räder an einer oder vier Räder an zwei Achsen, einen Aufbau, der die Passagiere trägt, und etwas, an dem das Pferd festgemacht wird. Die Technik ist so simpel, dass Gespanne womöglich gar schon vor dem Reiten benutzt wurden – erste Aufzeichnungen datieren um das Jahr 4000 vor Christus. Eine Kutsche kann aber auch ein Sportgerät voller technischer Raffinessen zum Preis eines Mittelklasseautos sein. Dahinter steckt der Wunsch, in punkto Besitz wenigstens eine Pferdenase vorn zu haben.

So scheute König Friedrich Wilhelm II. von Preußen (regierte 1786–1797) keine Kosten und Mühen, als er bei August Christian Ginzrot (1728–1806), der in Straßburg ein über die Grenzen Frankreichs hinaus bekanntes Wagenbau-Atelier führte, einen überaus prächtigen Staatswagen bestellte. Vermutlich repräsentierte Preußen mit dem „Straßburger Paradewagen“, wie er in den Marstall-Inventaren genannt wird, zur Kaiserkrönung in Frankfurt am 9. Oktober 1790. Als Brautwagen der Kronprinzessin Luise kam er am 22. Dezember 1793 erstmals nachweislich in Berlin zum Einsatz. Auch in den kommenden Jahrhunderten diente er dem Königshaus zur Brauteinholung und für Trauerprozessionen. Neben dem preußischen König bestellten – Noblesse oblige – damals auch Kurfürst Friedrich August III. von Sachsen (seit 1806 König) und Graf Franz Wilhelm zu Oettingen-Baldern Galawagen bei Ginzrot, um bei der Kaiserkrönung 1790 bella figura zu machen. Wie heute Autos waren Kutschen einst also mitnichten lediglich Fortbewegungsmittel, sondern oft auch Repräsentations- und Statusobjekte.

Festliche Varianten einer Berline waren meist edel gepolstert

Vom Wagentyp ist der sächsische Staatswagen eine Berline, was heißt, dass er ein viersitziger Wagen ist und der Wagenkasten mit Riemen an C-Federn aufgehängt ist. Anfangs waren Berlinen mit einem Querbalken ausgestattet, seit dem zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts wurde jedoch dank der weit verbreiteten Verwendung von elliptischen Federn darauf verzichtet. Eine Gala-Berline, die ausgesprochen festliche Variante der Berline, war edel gepolstert und wies dekorative Elemente aus Metall auf. Krönungskutschen waren mit einer Krone auf dem Dach bedacht, auf dass auch ein jeder wusste, was (anrollende) Sache ist. Da ist der Staatswagen, der heute zum Bestand des Kutschenmuseums in Schloss Augustusburg gehört, durchaus bescheidender. Eine Krone ziert „nur“ das sächsische Staatswappen, das auf den beiden (Einstiegs-)Türen aufgemalt ist. Im Kutschenmuseum sind noch etliche weitere Stadt- und Gesellschaftswagen des 19. und 20. Jahrhunderts zu sehen. Wagentypen wie Landauer, Break, Parkwagen und Privat Coach werden ebenso vorgestellt wie herrschaftliche Wagen des Dresdner Marstalls.

Lange war es als „unmännlich“ erachtet worden, in Kutschen durch die Lande zu rollen. Der Herzog von Braunschweig-Lüneburg erließ 1588 beispielsweise gallig ein Gesetz gegen das „Faullenzen und Gutschen faaren“. Im 17. und 18. Jahrhundert jedoch waren Karossen dann ein fester Bestandteil des höfischen Zeremoniells. Sie sollten mit ihren prunkvollen Schnitzereien und kostbaren Vergoldungen auf die gesellschaftliche Stellung ihres Besitzers hinweisen. Entsprechend beauftragte der Adel häufig Künstler und Architekten mit den Entwürfen für Staats- und Vergnügungswagen. Die Planung der schlichteren Reisewagen überließ man hingegen den Sattlern und Handwerkern. Wie so oft in der Technikgeschichte entstand in der Blütephase der Karosse ein neuer Wagentyp, der die Nachfolge dieser erfolgreichen Kutsche antreten sollte – die Berline. Und dieser Typ hielt sich lange, auch die Kutsche, die Carl Heinrich Gläser 1876/77 schuf, ist eine Berline, die laut Museums-Texttafel als Galawagen des sächsischen Hofes zu besonderen Gelegenheiten benutzt wurde. Von der Konstruktion her handelt es sich in diesem Fall um einen viersitzigen Wagen mit Kutschbock. Der Wagenkasten ruht auf zwei Längsträgern, die am Fahrgestell befestigt sind. Abgefedert wird die Kutsche durch fünf elliptische Blattfedern. Der talentierte Fahrzeugbauer Gläser hatte, nachdem er 1864 eine Werkstatt für den Bau von Kutschwagen und Pferdeschlitten in der Rampischen Straße 6 in Dresden gegründet hatte, sich in Fachkreisen schnell einen Namen gemacht. Er arbeitete nicht nur für den Dresdner Hof, sondern erhielt auch Aufträge des großherzoglichen Marstalls in Meiningen. Für seine Leistungen wurde er Mitte der 1890er Jahre zum königlich-sächsischen Hof-Wagenfabrikanten ernannt.

Der historische Paukenwagen Augusts des Starken von 1730, vorgeführt zum Dresdner Reitturnier 1930. Quelle: Foto: aus „200 Jahre Dresdner Anzeiger“, Archiv C.R.

Nachdem sich in Europa seit Mitte des 19. Jahrhunderts das Eisenbahnnetz ausbreitete, sagten Verkehrsexperten den Niedergang der Kutsche voraus. Doch es kam erst mal anders. Im Fernverkehr ging zwar der Bedarf an Kutschen zurück, die Eisenbahn verdrängte dort das Pferd. Nicht jedoch auf den Nebenstrecken. Hier waren in einigen Regionen noch Anfang des 20. Jahrhunderts Kutschen im Einsatz. Der wachsende Wohlstand führte getreu der zum geflügelten Satz werdenden Erkenntnis „Vorwärts die Rosse traben, lustig schmettert das Horn“ im 19. Jahrhundert sogar zu einem wahren Kutschenaufschwung, sei es im öffentlichen Nahverkehr mit Pferdeomnibus und Pferdestraßenbahn, sei es im Privatbereich, für den sich viele neue Kutschenmodelle herausbildeten. Beispiele sind geschlossene und offene, für den Stadtverkehr bestimmte Wagen wie Coupés, Mylords, Viktorias, Landaulets und Landauer.

Ein Landauer ist eine viersitzige, vierrädrige und an beiden Achsen gefederte Kutsche mit zwei vis-à-vis und parallel angeordneten Sitzbänken. Das Verdeck ist meist in der Mitte geteilt und klappbar, gelegentlich auch einteilig. Es handelt sich um eine sogenannte „konvertible“ Kutsche, das heißt, sie lässt sich von einem offenen in einen vollständig geschlossenen Wagen umwandeln, wobei Versionen bekannt sind, bei denen in der Wagenmitte ein fester Teil des Dachs stehen bleibt. Der Verdecktyp ist mindestens seit dem 17. Jahrhundert bildlich belegt. Durch die Verbindung mit der Federung der halboffenen Berline (vor dem 18. Jahrhundert mutmaßlich in Frankreich entwickelt) wurde der Landauer im 18. und 19. Jahrhundert in eigentlich allen europäischen Ländern zum bevorzugten Reisewagen und Statussymbol der begüterten Kreise.

Für die Freizeit oder für den Gebrauch auf Landgütern boten sich wiederum Jagdwagen, Sandschneider oder Parkwagen an. Diejenigen, die selbst die Zügel ergreifen wollten, konnten dies ebenfalls mit speziellen Modellen verwirklichen. Sportliche Naturen legten sich ein Gig, Dog-Cart oder Tandem-Cart zu, um herumzukutschieren, andere eine Private Coach. Mit dem Governess-Cart und dem Duc gab es besonders zierliche Kutschen für die die Zügel an sich reißende und insofern selbstfahrende Dame. Damit war der Schritt von der Insigne zur Demokratisierung der Kutsche eingeleitet, wobei freilich Adel, Großbürgertum und, mit Blick auf England und Frankreich, die neuen Reichen aus Industrie und Kolonialismus das finanzielle Niveau vorgaben.

Der Besitz mehrerer Kutschen gehörte zum guten Ton

Für Besserverdiener gehörte es zum guten Ton, dass man für die Morgenspazierfahrt im Park, für den nachmittäglichen Teebesuch und zur Oper am Abend nicht nur die Kleider, sondern auch den Gegebenheiten entsprechend den Wagen wechselte. In der Oper war der Ort, um gesehen und gesehen zu werden, um neue Kontakte zu knüpfen, Jugendliche, insbesondere Mädchen, in die Gesellschaft einzuführen, die neuesten Kleider zu zeigen usw., was etwa der polnische Regisseur Andrzej Wajda in einigen Szenen seines Film „Das gelobte Land“ vor Augen führt, der auf dem gleichnamigen Roman des polnischen Literaturnobelpreisträgers Władysław Reymont basiert und das Leben in der Polen, Deutschen und Juden bewohnten Stadt Lodz (Łódz) im 19. Jahrhundert zeigt.

Kein Wunder, dass sich in den Katalogen großer Kutschenbauer eine schier unerschöpfliche Fülle von Modellen fand. Große Wagenbauer waren weit über ihre Landesgrenzen hinaus berühmt und ihre begehrtesten Modelle wurden von weniger Fantasiebegabten kopiert. Für Normalverdiener waren Pferd, Wagen und Folgekosten hingegen schlichtweg unerschwinglich. Dann aber kam das Auto – und das wurde schließlich zum entschieden favorisierten Massenbewegungsmittel.

