Dresden

Die Dresdner Sinfoniker haben mit einem Konzert auf mehreren Dächern des Plattenbaugebietes Dresden-Prohlis ein Statement zur Corona-Krise abgegeben. Als Höhepunkt stand die Uraufführung eines Werks des Münchner Komponisten Markus Lehmann-Horn für 16 Alphörner auf dem Programm.

„Was die Dresdner Sinfoniker am Samstag im grauen Stadtteil veranstaltet haben, war ein einmaliges, klangvolles und sinnliches Spektakel, von dem man noch lange reden wird“, schrieb DNN-Rezensent Michael Ernst. Das sagen die DNN-Leser zum ungewöhnlichen Konzert:

Anzeige

„Kakophonie von düsteren, bedrohlichen Klangbildern“

Mein Erlebnis war ein sehr viel anderes! Erwartungsvoll und guter Stimmung ging ich mit meiner Frau auf die Plaza am Torhaus des Prohlis-Zentrums. Anfangs ertönten auch einige nette gut anhörbare Musikstücke, obwohl unerklärliche größere Pausen dazwischen lagen.

Weitere DNN+ Artikel

Dann aber begann eine Kakophonie von düsteren, bedrohlichen Klangbildern, über eine halbe Stunde lang, die nichts Gutes ahnen ließ. Kam das Jüngste Gericht oder standen schon die Bagger für den Abriss unserer Wohnungen hinter der nächsten Ecke?

Wir harrten tapfer aus in der Hoffnung, doch noch etwas Optimistisches, Schönes zu hören. Fehlanzeige! Sehr irritiert war ich vom Schlussapplaus vom Parkhausdeck! Welche Art Musikliebhaber muss man sein, um diese Fehlleistung mit frenetischem Beifall zu feiern?

Mein Fazit: Wenn mal wieder ein solcher „Himmel über Prohlis“ angekündigt wird, dann nichts wie weg! Und so weit als möglich!

Dietmar Braune, Dresden-Prohlis

So wirkt Prohlis bunt und liebenswert

Die Straßenbahnen fahren durch einen grünen Tunnel von Platanenblättern, die Balkone grüßen mit Blumen und herbstlicher Farbgebung. Mögen die Bewohner „künstlerisch eher unbelastet“ sein“, wie es eine Mitwirkende formulierte, die meisten waren einfach glücklich, an so einem großartigem Projekt in ihrem Viertel teilhaben zu dürfen.

Wenn Ordnungsamt und Polizei ihren Aufgaben im Stadtteil nachkommen (an dem Tag war das der Fall) wird Prohlis nicht grau, sondern bunt und liebenswert auch von außen wahrgenommen werden. Danke an alle Mitwirkenden.

S. Hilscher, per E-Mail

Anhaltend disharmonisch

Vorab angemerkt bin ich Musik-Liebhaber mit einer großen und vielfältigen Sammlung. Was aber da zu erleben war, speziell die Neue Komposition, war jedoch keine Musik, sondern so anhaltend disharmonisch, dass ich selbst als friedlicher Mensch geneigt bin, von hundertfacher vorsätzlicher Körperverletzung zu sprechen, weil dazu gezwungene Zuhörer der Situation nicht entfliehen konnten.

Leserbriefe Leserzuschriften stellen keine redaktionellen Meinungsäußerungen dar. Um möglichst viele Leser zu Wort kommen zu lassen, müssen wir uns vorbehalten, die Briefe zu kürzen. Jede Zuschrift wird beachtet, auch wenn sie nicht veröffentlicht bzw. beantwortet werden kann. Zuschriften unserer Premiumkunden (Abonnenten) werden bevorzugt berücksichtigt. Bitte daher immer Abonummer und Adresse angeben. Unsere Mitarbeiterin Monika Löffler freut sich über Ihre Zuschriften. Für Rückfragen und Ihre Zuschriften: Fax: 0351 8075212 E-Mail: leserbriefe@dnn.de Adresse: DNN, Dr.-Külz-Ring 12, 01067 Dresden

Man brach in ihre Welt ungefragt ein, um sie zu massakrieren. Mit Musik hatte das wahllose Aneinanderreihen von Tönen nichts mehr zu tun. Viele Nachbarn verschlossen alle Fenster und auch ich machte eigene Musik bei voller Lautstärke an, um den Lärm von außen zu übertönen. Eine andere Wahl gab es nicht, leider. Ich möchte keine Fortsetzung dieses Wahnsinns erleben.

S. Frauenlob, per E-Mail

Wer zahlt für entstandenen Dachschäden?

Am 13. September musizierten viele Menschen auf mehreren Häusern in Dresden-Prohlis. Es war sicherlich ein beeindruckendes Erlebnis. Aber es ist aus mehreren Gründen abzulehnen. Wer hat diese Aktion eigentlich genehmigt und trug die Verantwortung für die Sicherheit? Auf der Albertbrücke reichte das historische Geländer nicht aus und musste auf 135 Zentimeter erhöht werden. Im Rathaus schmücken zur Sicherheit lange Netze Treppen und Podeste. Dächer begeht man nur zu einer unbedingt notwendigen Zustandskontrolle. Eine derartige Nutzung und der Aufbau von Kisten und Technik führt unweigerlich zu Schäden an dem weichen Dachmaterial. Die Reparaturkosten werden sich in Richtung Mieter bewegen.

Gegenwärtig wird gegen jede neue Funkstation protestiert. Auf Grund des möglichen Standortes von Menschen sind diese aber ungefährlich. Anders ist es auf einem Dach. Über einen längeren Zeitraum standen Musiker vor den Sektorantennen der Mobilfunknetze. Oder hatte der Veranstalter korrekt die Abschaltung veranlasst?

Ich wünsche uns, dass wir uns auch an kleinen Dingen erfreuen können und sich die Sucht nach immer größeren Kicks verringert,

Herrmann, per E-Mail

Von DNN