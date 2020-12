Alles ist erleuchtet! Dresden von oben bei Nacht

Dresden

Blaues Wunder? Also von oben und bei Nacht ist da offenbar keine Spur von Blau, das belegt jedenfalls überdeutlich die Aufnahme, die Robert Grahn von Dresdens berühmtester Brückenkonstruktion gemacht hat (siehe DNN-Titelfoto Seite 1). Die LED-Strahlen, die das Bauwerk an sich in bläulichem Licht in Szene setzen, sind nur von unten zu sehen.

Grahn betreibt Luftbild-Agentur in Berlin

Auch sonst gewinnt Grahn dem Thema Luftbild völlig neue Facetten ab, das führt der Band „ Deutschland leuchtet“ überdeutlich vor Augen. Das Versprechen des Klappentexts, nämlich, einen ganz neuen Blick auf Deutschland werfen zu können, wird eingelöst. Wenn Grahn, der zu DDR-Zeiten als Jugendlicher bei der Gesellschaft für Sport und Technik eine Segelflugausbildung auf dem Flugplatz Kreuzbruch in Brandenburg absolvierte und heute eine Luftbild-Agentur in Berlin betreibt, mit einer 55 Jahre alten Cessna 172 durch die Lüfte fliegt, dann muss er schon bald den Jungs im Tower die vielen Kringel und Kreise erklären, die er mittels seines Oldtimers mit Flügeln auf ihren Bildschirmen verursacht. Und zwar eben des nächtens, ganz nach dem im Buch abgedruckten Satz von Albert Camus: „Ohne Schatten gibt es kein Licht. Man muss auch die Nacht kennenlernen.“

Anzeige

Den Auftakt des Buches, zu dem Robert Grahn die Fotos lieferte, Julia Schattauer mit einer Ausnahme die Texte, bildet eine „Kleine Kulturgeschichte der Lichtwerdung“ vom Wolframfaden zur LED-Leuchte. In der wird von Schattauer u.a. vermittelt, dass es nicht von ungefähr kam, dass Paris als „Stadt der Lichter“ apostrophiert wurde. Die Autorin erklärt, dass Beleuchtung immer Ausdruck von Fortschritt und Wohlstand war. Licht ist durchaus Chiffre für die Wirtschaftskraft eines Standortes. Der Band leugnet aber auch nicht die dunkle Seite des Lichts, allen voran die Lichtverschmutzung, die nicht zuletzt für nachtaktive Insekten ein massives Problem darstellt.

Wie Perlentauchen in anderem Medium

Bei einem Tempo von rund 80 Stundenkilometern lichtet der gebürtige Potsdamer Grahn aus dem offenen Seitenfenster seine Motive im 45-Grad-Winkel zur Erdoberfläche ab – jedenfalls bis zum ab 23 Uhr geltenden Nachtflugverbot. „Es ist wie Perlentauchen, bloß in einem anderen Medium“, schreibt der Fotograf. Es sind vor allem glitzernde Städte und Industriezentren, gern auch Fußballstadien und Shopping-Center, (Heiz-)Kraftwerke und Bahnhöfe, bei denen er fasziniert vom Spiel der Millionen bunter Lichter wieder und wieder aus der Vogelperspektive auf den Auslöser der High-Tech-Digital-Kamera drückt(e).

Die Auswahl überrascht manchmal, überzeugt aber letztlich. Von Magdeburg wird mal nicht der Dom gezeigt, stattdessen sind die Nemo Badewelt, das Klinikum und die Jerusalembrücken in farblich und auch sonst unorthodoxer Perspektive zu sehen. Selbst Parkdecks haben ihren Charme. Das Sterncenter in Potsdam sieht im Dunkeln aus wie ein Science-Fiction-Raumschiff in Rochenform. Von Dresden gibt es einen Blick auf die Altstadt, hinzu Aufnahmen aus kurzer Distanz von Frauenkirche und Hofkirche, von der Sarrasanistraße und dem Pirnaischen Platz.

Keine Aufnahme vom Saarland

Was Berlin angeht, so ist die Stadt zumindest lichttechnisch noch immer ziemlich geteilt. Auf den Bildern im Osten der Stadt dominiert warmes Gelb, dagegen ist der Westen in bläuliches Weiß getaucht. Grund? Nun, im Ostteil wurden Natriumdampflampen verwendet, im Westteil hingegen Quecksilberdampflampen und Leuchtstoffröhren. Mittlerweile halten LEDs Einzug, aber es wird noch geraume Zeit dauern, bis Berlin in einheitlichem Licht erstrahlt. Auch wenn Vorpommern außen vor blieb und sich bis auf Leipzig und Dresden kein Luftbild aus Sachsen im Band findet, ist der Osten an sich gut vertreten. Von Schleswig-Holstein gibt es nur Bilder aus Lübeck, vom Saarland sogar überhaupt keine Aufnahme.

Julia Schattauer, Robert Grahn: Deutschland leuchtet. Entdeckungen von oben. Frederking & Thaler Verlag, 192 Seiten, 170 Abbildungen, 39,99 Euro

Von Christian Ruf