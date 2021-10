Dresden

Der Kopf steckt voller Geschichten. Ob sie tatsächlich so stattgefunden haben oder nicht, sie füllen das Hirn bei Tag und bei Nacht. Ob selbst erlebt oder nur von anderen gehört, ob angelesen, ausgedacht oder geträumt – all diese Geschichten können ebenso beruhigen wie beunruhigen. Am Ende steht mitunter die Frage, was davon denn nun wahr gewesen ist und was nicht.

Intensiv und durchaus verstörend

„Alice im Wunderland“ ist solch ein Sammelsurium von Fabel und Fantasie. Der Autor Roland Schimmelpfennig hat aus dem märchenhaften Klassiker von Lewis Carroll eine Phantasmagorie gestrickt, aus der die Schauspielerin, Sängerin und Regisseurin Sandra Maria Huimann nun ein höchst eigenes Konstrukt inszeniert hat. Im vergangenen Sommer gab es das Projekt der Landesbühnen Sachsen nur digital als Stream, am Mittwoch erwies sich die reale Premiere im Dresdner Societaetstheater als intensives Theatererlebnis. Intensiv und durchaus verstörend, nach rund zweieinhalb Stunden Spieldauer aber heftig gefeiert.

Von kindgerechtem Märchenspiel keine Spur. Stattdessen ein Ausflug in die Psychosen des Wahnsinns. Hat Alice tatsächlich nur etwas geträumt? Lag sie mit ihrer Schwester im Bett? Oder ist sie am Ende ihres Lebens zerrissenen Teilen der eigenen Vergangenheit wiederbegegnet, die sich nun nicht mehr plausibel zusammenfügen lassen? Das Stück liefert weitaus mehr Fragen, als dass es Antworten bietet. Das war bei der ursprünglichen Vorlage von 1865 schon so, wurde in der 2003 in Hannover uraufgeführten Schimmelpfennig-Version noch verstärkt und ist in Huimanns Dresdner Sichtung schier auf die Spitze getrieben. Wer ist da wer, warum und wieso? Die agierenden Figuren werden geradezu ins Rätselhafte getrieben, in ein Wunderland, das niemand je so fand, dem aber nur schwer zu entkommen ist.

Geht es so zu in der Demenz?

Sandra Maria Huimann setzt auf die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Das Mädchen Alice heißt im fortgeschrittenen Alter Alice Alzheimer und schwankt über die weiße Bühne ebenso wie durch die Jahrzehnte. Geht es so zu in der Demenz, weiße Flächen, mit knalliger Farbe betupft? Denn bunt sind sie, die erinnerten Einsprengsel, die bedrohlichen Rückblicke, die Wiederholungen des Wiederholten. Bunt und schrill, mit überraschenden Auftritten vom Bühnenrand her sowie durch ein kreisrundes Zeitloch im Zentrum (raffiniert die Ausstattung von Irina Steiner). Schockierend wie die jeweiligen Zustände nicht nur der alten Alice, sondern auch ihrer Pfleger, der Ärztin und eines weiteren Patienten sind auch Musik- und Videoeinspiele (komponiert von Tobias Herzz Hallbauer, Collage von der Regisseurin).

Ein Blickfang ist die junge Alice, dargestellt von Luca Lehnert. Wie sie mit den Äuglein rollt, vokale Nuancen setzt, aus anrührendster Naivität ins Widerspenstige springen kann, ist faszinierend. Ihr Alter Ego Anke Teickner gibt die liebenswert Entgrenzte, die als Herzkönigin freilich auch wild und wüst agieren kann. Mit noch mehr Vielfalt wartet Sabine Köhler auf: bestimmend als Ärztin, hinreißend als verrückter Hutmacher mit einem enormen Stimm-, Sing- und Spielspektrum, dazu mit einem Augen-Blicks-Repertoire, bei dem man um die Augäpfel fürchten mag.

Ruhigerer Gegenpol dazu die Pfleger Dideldum und Dideldei, Michael Berndt-Cananá und Grian Duesberg sowie Tobias Herzz Hallbauer als Alices Sohn, weißes Kaninchen und Märzhase. Auch dies nur Traumfiguren, den Kopfgeschichten entsprungen? Der Siebenschläfer Michael Heuser wüsste als duldsamer Patient gewiss eine Antwort darauf.

Weitere Aufführungen: heute, 20 Uhr Societaetstheater, 29./30.12. sowie 8., 15., 23. und 29.1.2022 Studiobühne der Landesbühnen Radebeul

Von Michael Ernst