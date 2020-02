Algiers in Dresden – Agit-Soul? Und wenn schon!

Dresden

Schön, dass es Stabilität gibt in Sachen Algiers. Zu viele Bands, die uns einst erschütterten und vom Stand weg hin zur Atemverknappung geleiteten, verschwanden danach gleich wieder. Meistens nur aus dieser Stadt, weil es größer wurde mit ihnen und noch ein wenig größer. Gefahr lauerte auch bei Algiers, doch, wunderbar! Dass sie auf Tour mit Depeche Mode im Stadion spielten, hat ihnen nicht geschadet. Und aufgelöst haben sie sich auch nicht. Im Gegenteil, Plattenwerk No. 3 liegt vor, bei den ersten von sieben Deutschlandkonzerten 2020 ist Dresden dabei. Es ist gleichsam ihr dritter Auftritt hier.

Rhythmisch hochgeklickte Tribal Music

Man hat kollektiv nach ihnen gefragt. Die, die im späten Sommer 2016 im schmucken Societaetstheater dabei waren, als man Angst ums ehrwürdige Haus haben musste und dachte, es wäre besser gewesen, sie hätten wirklich in einer Abbruchhütte nahe Bronkow gespielt, anstatt nur beim gleichnamigen Festival in Dresden. Es war sehr heiß. Die Türklinken glühten. Man blieb. Beim nachfolgenden Einzelkonzert im Beatpol hatten Algiers dann ihren Bestimmungsort gefunden. Michael Giras Swans war es schließlich nicht anders ergangen – und der Club steht noch!

Alles dürfte neuerlich angerichtet sein für dieses nun wirklich abgrundtief brodelnde Gebräu aus Zutaten wie Soul, wenn er nach Jahrzehnten das private Geschmuse satthat, Industrial, zu dem noch ohne Brille geschweißt wird und die Funken unablässig sprühen, Electronics, bei denen Ben Frost kalt wird, Gospel ohne Kanzel. Rhythmisch hochgeklickte Tribal Music ist es, laute Laute vom Stamme der Zeitgenossen eines Landes, in dem nach wie vor Essenzielles schiefläuft. Doch mit Heimat halten sie sich nicht auf.

Algiers aus Atlanta/Georgia mit Schaltzentralen in New York und London leben eine selbst benannte befreiende Staatenlosigkeit. „There Is No Year“ (Matador/Beggars) heißt die Mitte Januar veröffentlichte CD, die auf „The Underside Of Power“ (2017) und dem selbstbetitelten Debüt von 2015 folgt. James Franklin Fisher (Gesang), Lee Tesche (Gitarre), Ryan Mahan (Bassgitarre) und Matt Tong (Drums) haben mittlerweile eine enorme Strahlkraft entwickelt, die außerhalb der USA und des englischsprachigen Raums vor allem über ihren fulminanten Live- und Plattensound funktionieren wird. Weil sie sich noch immer standhaft gegen das Begradigen ihrer Musik stemmen. Weil es sie nicht stört, wenn der Topf mal überläuft und sein Inhalt auf der Flamme verkohlt. Diesmal beißt sich aus einem Song gar ein Saxophon hervor, das Mundstück ist in Erde getaucht.

Statements, Warnungen, Hoffnungen

In den USA und Großbritannien röntgt man jedes Wort von Algiers, das sich über das Hämmern der Akkorde schiebt. Es sind Statements, Warnungen, Hoffnungen, in Ton gesetzte Zustandsbeschreibungen und Marschrouten. Fiebrig vorgerockt, ohne dass das Körperthermometer weit über die üblichen 36,5 Grad heraufschnellen würde. Was meint: Algiers tun nichts im Affekt oder aus Reflexwut heraus. Sie kochen auf andere Weise, es ist ihre Betriebstemperatur. Sie haben einen Plan.

Atlanta als Hochburg schwarzen Raps hätte eine Band wie Algiers gebrauchen können, wären sie dageblieben. Auch, damit diese Rap-Schublade nicht zum Bersten kommt. Für unsere Ohren lassen sie mit ihrem wuchtigen Klangexzess als ferne Erinnerung Neubauten einstürzen, lassen Bargeld blixen, indem sie heutig Bilanz ziehen, wo Musik sich verorten könnte, um an Substanzen zu gehen. Algiers sind alles andere als Retro und verehren trotzdem Nina Simone. Ihre Black Panther haben sie studiert, bei Rassenunruhen in den USA und beim Brexit-Taumeln in England den eigenen Leib voll reingehalten. Sie sehen die Ungerechtigkeiten und Verwerfungen nicht nur, sie transferieren sie für ihre Texte und den Status ihrer Kunst. Immer rauchen sie dabei besonders gegen die Seuche aus „Krypto-Faschisten“ an, wie Sänger Fisher sie nennt. Man sieht im Geiste ein wenig Schaum vor seinem Mund, wenn er es benennt. Nur in den USA und Großbritannien? James Franklin Fisher hätte auch hierzulande genug zu sehen und erleben. Er würde sich von eilig ausgeworfenen Seuchenmatten nicht vom klaren Blick abbringen lassen.

Haben es Algiers nie im Sinn gehabt, einfach eine harte Soulband zu sein und gut? Es wäre eine für sie unzulässige Reduzierung gewesen. Musik hat Gründe und Algiers verfolgen ihre eigenen. Lieb zu sein, ist etwas für die anderen.

Die neuen Songs heißen „Enteignung“, „Stunde des Brennofens“, „Das Verlieren ist unser“, „Unbesetzt“, „Nichts blühte“ oder „Wir können nicht gefunden werden“. Kartenhäuser fallen nach Mitternacht zusammen, Liebe blüht in Mündern von Pistolen, es wird versucht, aus Amerika wegzurennen, Biester sind noch in Flaschen drin, bevor sie dort ausbrechen. Feuertänze, Feuerregen, Versteckspiel ohne gutes Ende, die da gegen uns, Suche nach einem (Aus-)Weg. Für Balladen ist das nicht getextet!

Das schwarz-weiße Algiers-Video zur Single „Disposession“ wurde in Paris gedreht und kommt daher wie ein Outtake des derzeit in deutschen Kinos laufenden, absolut sehenswerten Franzosendramas „Die Wütenden“. Clip-Regisseur Sohail Daultazi nimmt den Geist der Band adäquat auf, es würde kaum verwundern, wählten Algiers demnächst Paris als temporären Wohnsitz aus. Dort, wo es brennt – im übertragenen wie echten Sinne.

Aber: Ist das alles nicht Agit-Soul? Und wenn schon! Wie auch immer es heißt: Dieser Abend kann und wird ein weiteres Mal in den Bann ziehen, nicht allein ins Banner.

Konzert: Dienstag, 20 Uhr, Beatpol, Vorband: Esya

Karten ab 23,80 Euro

Von Andreas Körner