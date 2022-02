Albertinum Dresden zeigt erstmals zwei neue Grundig-Bilder

Dresden

Das Dresdner Albertinum zeigt am heutigen Sonnabend erstmals zwei Gemälde von Hans Grundig (1901-1958) aus einer Schenkung von 2021. Es handele sich um die Werke „Vorstadtbild II“ von 1922 (links) und „Theatervorhang. Entwurf II“ aus dem Jahr 1947, teilte das Albertinum mit. Die beiden Bilder seien im vergangenen Jahr durch eine großzügige Schenkung in die Dresdner Sammlung gelangt. Anlass der Präsentation ist der heutige 121. Geburtstag Grundigs.

Die Gemälde des gebürtigen Dresdners seien eine „wichtige Bereicherung im Albertinum“, erklärte Direktorin Hilke Wagner laut Mitteilung. Das „Vorstadtbild II“, eines seiner frühen Werke, habe Grundig als Student gemalt. Der „Theatervorhang“ sei später entstanden. Der Entwurf entstand wohl für ein Dresdner Theater, wurde jedoch nicht umgesetzt.

Hans Grundig wurde am 19. Februar 1901 in Dresden geboren. Er besuchte in seiner Heimatstadt die Kunstgewerbeschule und die Akademie der Bildenden Künste. Noch vor seiner Inhaftierung im Konzentrationslager Sachsenhausen hatte Grundig an den Tafeln für das Triptychon „Das Tausendjährige Reich“ (1935-38) gearbeitet. Es sei wie kaum ein anderes Werk Ausdruck einer künstlerischen Analyse und Kritik der Zeit des aufkommenden Faschismus, hieß es. Das Triptychon ist in der Dauerausstellung des Albertinums zu sehen.

