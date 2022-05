Albertbrücke Dresden: Neue Runde für „Kultur am Pavillon“ 

Dresden

Nach erfolgreichem Crowdfunding kann die Dresdner Konzertreihe „Kultur am Pavillon“ auch in diesem Jahr fortgesetzt werden. Jeweils sonntags von 16 bis 17 Uhr spielen am Pavillon an der Albertbrücke professionelle Musiker und Bands. Den Auftakt machen The Black Satin Dolls an diesem Sonntag. Die junge Swingband aus Dresden interpretiert Hits aus Charts und Mainstream im Stil der 20er und 30er Jahre, fröhliche Musik, die zum Tanzen einlädt. Kulturinteressierte und Gäste können sich auf den Elbwiesen niederlassen oder neben dem Elberadweg unterhalb der Brücke tanzen.

Am 15. Mai spielt das Ensemble Zariza Gitara, am 22. Mai das Río-Mar Tango Trío, desen Mitglieder aus Argentinien, Chile und Uruguay kommen, Tango mit Querflöte, Gitarre und Kontrabass. Den Schlusspunkt setzen am 29. Mai The Shy Boys – Tilman Droste, Arne Rudiger und Enno Lange – mit Eigenkompositionen und originellen Arrangements bekannter Jazzstandards.

Infos: kulturampavillon.de

Von DNN