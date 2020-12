Radebeul

Auf der Freifläche gegenüber den Landesbühnen steht eine märchenhafte Kulisse. Davor eine provisorische Bühne aus Baugerüsten. Am Montag pünktlich um 12 Uhr stiegen Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche ( CDU) und Landesbühnen-Intendant Manuel Schöbel auf das stählerne Parkett – um ein Signal zu senden. „Wir wollen heute Theater sichtbar machen“ sagte Schöbel.

Anlass für den kurzen Auftritt mit Abstand war der Aktionstag Theater und Orchester. Der Deutsche Bühnenverein hatte dazu aufgerufen, am 30. November ein Zeichen der Zuversicht, der künstlerischen Energie und der Verbundenheit zum Publikum auszusenden. Bundesweit sind hunderte Kultureinrichtungen dem Ruf gefolgt.

Anzeige

„Wir sind da – trotz des Lockdowns“.

„Wenn sich die Theater und Orchester zurzeit auch nicht als Orte des Zusammenkommens zur Verfügung stellen können, so möchten sie dennoch einen Impuls von Lebendigkeit geben und ihrem Glauben an die künstlerische Utopie Ausdruck verleihen“, teilte der Vorstand der Intendantengruppe im Deutschen Bühnenverein mit. Das Motto des Aktionstags lautete „Wir sind da – trotz des Lockdowns“.

Bläser der Dresdner Philharmonie spielten auf dem Turm der Kreuzkirche, um sich beim Publikum in Erinnerung zu bringen. Quelle: Dietrich Flechtner

Ohne Kunst wird es still Nein, Kunst ist nicht verzichtbar. Pandemiebedingt sind Theater und Opernhäuser und Museen geschlossen, dürfen Orchester so gut wie gar nicht auftreten. Die Menschen sind ausgehungert nach Kunst und Kultur. Doch das Sehnen ist nicht einseitig. Auch die Kultureinrichtungen vermissen ihr Publikum. Um sich in Erinnerung zu bringen, haben sie gestern bei einem bundesweiten Aktionstag auf sich aufmerksam gemacht. Botschaft: „Ohne Kunst wird es still!“. In Dresden etwa spielten Bläser der Dresdner Philharmonie auf dem Turm der Kreuzkirche. Zu erleben gab es zudem Aktionen auf den Balkonen des Schauspielhauses, musikalische Grüße vom theater junge generation und der Staatsoperette im Kulturkraftwerk ebenso wie vom Dach der Dresdner Musikhochschule, eine Stimmperformance im Festspielhaus Hellerau, eine Menschenkette von Mitarbeitern der städtischen Museen am Landhaus, ein Konzert vom Theaterkahn aus sowie eine Aktion der Landesbühnen Sachsen.

So ist es auch in den Landesbühnen. „Wir proben trotzdem“, erklärte Intendant Schöbel. „Und wir sind froh, dass wir gelernt haben, mit Abstand zu proben und zu spielen“, fügte er hinzu. Bloß der Startschuss für die Premieren bleibt aus. Mindestens bis Ende Dezember müssen die Zuschauerreihen leer bleiben – so will es die Corona-Schutzverordnung.

Doch für einen kurzen Augenblick durften am Montag die Schauspieler Moritz Gabriel und Michael Berndt-Cananá ihr Talent zeigen. Sie besangen die Dichterkunst mit einem Lied aus dem Musical „Kiss Me, Kate“, das im Sommer 2021 Premiere feiern soll. „Theater ist viel, viel mehr als nur Unterhaltung“, gab sich Radebeuls Oberbürgermeister zutiefst überzeugt und in der Gewissheit, dass in absehbarer Zeit wieder Theater vor Publikum gespielt werden kann.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach.

Mit dem Aktionstag fiel die Eröffnung des überdimensionalen Adventskalenders zusammen, der auf der Freifläche gegenüber den Landesbühnen platziert wurde. Die Gestaltung des Kalenders stammt aus einer Kulisse der Märcheninszenierung „Von einem der auszog, das Gruseln zu lernen“. Im Dezember wird täglich eines der Türchen geöffnet. Was sich dahinter verbirgt veröffentlichen die Landesbühnen jeden Abend mit einem kleinen künstlerischen Beitrag auf ihrem Facebook-Kanal.

Pro Türchen gibt es jeweils ein Märchenrätsel. Die ersten zwölf mit den meisten richtigen Antworten werden dann im Juli 2021 zum Torte-Essen mit Aschenbrödel auf Schloss Moritzburg eingeladen. Die Adventsaktion findet ausschließlich digital statt.

Von Sören Hinze