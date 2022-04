Dresden

Akne Kid Joe haben aus ihrer Pandemie-Not eine Tugend gemacht und den Frust über die zahlreich abgesagten Konzerte kreativ verarbeitet: So ging die Punk-Band statt auf Tournee gleich wieder ins Studio und produzierte nach dem Erfolgswerk „Die große Palmöllüge“ das nächste Album: „Die Jungs von AKJ“ ist somit schon das dritte Album der 2016 in Nürnberg gegründeten Krawalltruppe.

Der Albumtitel führt dabei bewusst in die Irre und verweist provokant auf die Problematik, mit der sich AKJ-Frontfrau Sarah Lohr häufig konfrontiert sieht, wenn sie von Teilen des Bandumfelds schlicht übersehen wird. In dem ebenso kurzweiligen wie lautstarken Werk geht es außerdem noch um diverse aktuelle Themen wie den Klimawandel, Gentrifizierung und Selbstausbeutung.

Nun freuen sich die frechen Franken aber darüber, dass sie endlich wieder die Bühnen stürmen können. Ihre 99%-Punk-Tournee führt Akne Kid Joe am Sonnabend auch nach Dresden in die Chemiefabrik. Als Support mit dabei sind Oidorno aus Hamburg und die Dead End Kids aus Leipzig. Zuvor gab Co-Sänger und Gitarrist Matthias Schmid Thorsten Hengst ein Interview.

Frage: Euer aktuelles Album heißt „Die Jungs von AKJ“ – da fehlt doch jemand...?

Matthias Schmid: Ja, das stimmt... – der Titel spielt auf regelmäßige Erfahrungen an, die unsere Sängerin und Gitarristin Sarah Lohr als Teil der Band gemacht hat: Zum Beispiel wenn wir irgendwo aufschlagen und mit „Hi Jungs“ begrüßt werden oder wenn die Anrede in einer Mail so beginnt. Vielen scheint es nicht klar zu sein, dass Sarah Teil der Band ist. Das wollten wir im Titel aufgreifen und mit dem Männerklischee „Grillen“ auf unserem Album-Cover auf die Spitze treiben.

„Das System der Charts ist schräg“

Das Vorgängeralbum „Die große Palmöllüge“ zog mit Platz 29 in die deutschen Albumcharts ein. Hat Euch dieser Erfolg überrascht?

Damit hat niemand von uns gerechnet. Wobei man aber sagen muss, dass eine Chartplatzierung nicht mehr so aussagekräftig ist, wie noch vor 20 Jahren. Das war als Gag ganz gut, aber unterm Strich ist es uns auch egal. Denn das System der Charts ist schräg: Viele Künstler und Künstlerinnen verkaufen z.B. Deluxe-Box-Sets, nur um eine höhere Platzierung zu erreichen. So etwas finde ich persönlich total peinlich!

Auch das neue Werk ist mit Platz 35 ähnlich erfolgreich in den Charts. Interessiert Euch so etwas eigentlich?

Dass „Die Jungs von AKJ“ eine ähnlich hohe Platzierung hingelegt hat, interessiert wirklich niemanden von uns. Keiner von uns ist angetreten, um mit der Musik kommerziellen Erfolg zu haben. Unsere Bandkasse war vor kurzem noch im vierstelligen Minusbereich. Da sieht man, wie viel so eine Chartplatzierung bringt...

Wieso das?

Wir haben im Vorfeld des Albums „Die große Palmöllüge“ sehr viel Geld in Videos, Mastering etc. gesteckt, aber durch die vielen ausgefallenen Konzerte kam dann lange nichts mehr rein...

Wie sehr schmerzte Euch der komplette Tour-Ausfall durch die Corona-Lage?

Das war natürlich das denkbar schlechteste Timing – „Die große Palmöllüge“ kam passend zum allerersten Lockdown 2020. Anfangs konnte man noch nicht absehen, wie lange sich die Sache zieht: Die Konzerte wurden erst auf den Herbst 2020 verschoben, dann ins Frühjahr 2021, wieder in den Herbst 2021...

Wenn Euch kommerzieller Erfolg nicht so wichtig ist, wie würdet Ihr dann Erfolg definieren?

Für uns ist alles bisher ein Riesen-Erfolg: In fremde Städte zu fahren und zu sehen, dass Leute, die du nicht persönlich kennst, zu deinem Konzert kommen – das ist so krass! Das Feedback nach den Konzerten war stets mehr, als wir uns jemals erträumt hätten. Es geht mittlerweile extrem viel Zeit für die Band drauf, so dass wir alle unser Leben in Teilen danach ausrichten. Aber der Erfolg war nie das Ziel der Sache, und niemand von uns verbiegt sich dafür.

„Wut ist der Antrieb“

Was treibt Euch und Eure Musik dann an?

Wut ist der Antrieb für unsere Musik. Und meine Texte resultieren daraus, dass ich mich immer über irgendetwas aufregen muss. Die Themen gehen mir also nie aus...

...wie z. B. bei „Gestern, heute, morgen“, das für eine anarchistische Revolution in sieben Tagen plädiert. Welche Idee steht dahinter?

Der Song ist ein Gedankenspiel – analog zur Schöpfungstheorie: Man erschafft dabei nicht die Welt in einer Woche, sondern macht sie in sieben Tagen „great again“. Beim Klimawandel ist es bereits fünf nach zwölf und dass Rassismus, Sexismus etc. noch tief in der Gesellschaft verwurzelt sind, zeigt sich regelmäßig. Dass ist alles natürlich sehr naiv und träumerisch gedacht, da der Theorie-Praxis-Transfer wohl nie so klappen wird.

Und worum geht es in dem Song „Mein eigenes Café“, das Ihr als Duett mit der Nürnberger Rap-Crew Hartz Angels aufgenommen habt?

Den Song kann man auf der einen Seite als klassische Gentrifizierungskritik, aber andererseits auch als kritischen Blick auf die Selbstausbeutung vieler Menschen interpretieren, was ich eigentlich viel spannender finde.

Inwiefern?

Viele Menschen haben heute den romantischen Traum eines eigenen Cafés, und erst ganz am Ende merken sie, dass das eine komplette Scheiß-Idee war. Hinzu kommt noch, dass ich persönlich solche Cafés fast durchweg furchtbar finde...

Was darf man nun auf der Bühne von Euch erwarten?

Ein Set mit einer bunten Mischung an Songs unserer bisherigen drei Alben. Garantiert ist auch der ein oder andere Verspieler sowie ein episches Intro vom 8 Mile-Soundtrack dabei – und am Ende grölen wir dann vielleicht alle „Don’t Look Back In Anger“ von Oasis...

AKNE KID JOE, 23. April, ab 21 Uhr in der Dresdner Chemiefabrik

Von Thorsten Hengst