In der Nacht vom 28. zum 29. Januar steht in Ahrenshoop ein denkmalgeschütztes Haus aus dem 18. Jahrhundert in Flammen. Mehrere Stunden lang versuchen 84 Kameraden der Feuerwehren Ahrenshoop, Dierhagen, Wustrow, Wieck, Born, Prerow und Ribnitz, den Brand zu löschen. Sie können das Gebäude nicht retten, es brennt bis auf die Grundmauern nieder. Personen werden nicht verletzt

Am Tag danach schauen die Ahrenshooper fassungslos auf die Ruine, jahrelang haben sie um dieses Haus gekämpft, es vor dem Abriss bewahrt – und nun so etwas. „Es ist eine Katastrophe. Ahrenshoop verliert seine Identität, Haus für Haus verschwindet und somit auch unsere Geschichte. Ich kann gar nicht aufhören zu weinen“, klagt Katharina Klünder vom Förderkreis Ahrenshoop.

Ein schwerer Verlust

Dieses Haus war nicht irgendein Haus, es war eines der ältesten, original erhaltenen Gebäude des Ostseebads auf der Halbinsel Fischland-Darß. Einst diente es als Altersitz der Künstlerin Gertrud Kleinhempel. Die gebürtige Leipzigerin ist auch in Dresden keine Unbekannte, sie wirkte hier für die Werkstätten für Handwerkskunst von Karl Schmidt-Hellerau als Möbel-, Schmuck- und Textilgestalterin. Zehn Jahre später ging sie nach Bielefeld an die Handwerker- und Kunstgewerbeschule. 1921 erhielt sie neben Käthe Kollwitz als eine der ersten Frauen eine Professur in Preußen. 1938, in der Zeit des Nationalsozialismus, suchte die Designerin in dem Künstlerdorf an der Ostsee Zuflucht und lebte dort zurückgezogen bis zu ihrem Tod 1948 – in einem alten Haus aus dem Jahr 1800. Sie wollte sich und ihre Beziehungen mit Frauen schützen.

Das Grundstück prägte mit dem Büdnerhaus und dessen geducktem reetgedecktem Dach den Charakter des Ortes. Seit Jahren war es ein Spielball von Immobilienspekulanten, es sollte abgerissen werden, zwei Ferienhäuser waren stattdessen im Gespräch (DNN berichteten). Viele Künstlerhäuser in Ahrenshoop seien bereits zugunsten solcher gesichtlosen Ferienhäuser abgerissen worden, erzählt Katharina Klünder. Dass dieses Haus einfach so gebrannt habe, das könne ihr keiner erzählen. Im Ort spreche man laut und deutlich von mutwilliger Zerstörung.

Die Polizei hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Hoffnung aber, dass ein Täter gefasst werde, hat Klünder nicht. Und wenn, das Haus sei zerstört, das baue niemand mehr originalgetreu auf. „Wir sprechen immer vom Künstlerdorf Ahrenshoop. Künstlerdorf, dass ich nicht lache“, sagt Klünder und weiter, all das, was an die Künstler erinnere, finde sich nur noch auf Gedenktafeln wieder. Bald nun auch der Name Gertrud Kleinhempel.

Auch Thomas Geisler, Direktor des Dresdner Kunstgewerbemuseums, ist bestürzt über den erneuten Versuch, das Haus der bedeutenden Künstlerin und damit ihre Spuren in Ahrenshoop auszulöschen. Er sagt: „Es gab wichtige Gründe, die Gertrud Kleinhempel in den Künstlerort Ahrenshoop, ihre letzte Wirkungsstätte, geführt haben. Seit Jahren bemühen wir uns intensiv, das Wirken dieser Pionierin der Kunstgewerbebewegung im In- und Ausland bekannt zu machen. Dass ihr Haus in Ahrenshoop nun einem Brand zum Opfer fiel, das ist ein großer Verlust, den wir sehr bedauern.“ Geisler erinnert an ihre Arbeiten in der Ausstellung „Gegen die Unsichtbarkeit. Designerinnen der Deutschen Werkstätten Hellerau 1898 bis 1938“ oder auch aktuell in der internationalen Schau „Here we are! Frauen im Design 1900 – heute“ des Design Museums in Weil am Rhein.

Und er erwähnt den großen Nachlass, den die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 2019 mit Hilfe eines Stifters erwerben konnten: 2400 Zeichnungen. Wenigstens diese Arbeiten erzählen auch in Zukunft von der Ausnahmekünstlerin Gertrud Kleinhempel.

In Ahrenshoop aber wird bald eine wichtige Spur ganz und gar verloren sein.

