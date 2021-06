AfD-Wähler als abgewiesene Liebhaber des Westens: Dresdner Kunstpreis verliehen

Dresden

„Vergiss niemals, wer darüber entscheidet, welche Wahrheit in mein Buch gelangt.“ Dieser Satz steht auf der letzten Seite des 2020 erschienenen Romans „Die rechtschaffenen Mörder“ (S. Fischer) von Ingo Schulze. Zur Ehrung mit dem Dresdner Kunstpreis (7000 Euro), wegen Corona per Livestream aus dem Schloss Albrechtsberg übertragen, nahm ihn der 1962 in Dresden geborene, heute in Berlin lebende Autor zum Anlass, Grundsätzliches zu sagen zu Unzufriedenheit, Verbitterung und Aufbegehren im Land.

Die im Westen Sozialisierten entscheiden

Die Differenzen unter den Ostdeutschen wie den Westdeutschen mögen, wo es um die Deutung der Geschichte und der eigenen Geschichten gehe, groß sein. „Und trotzdem bleibt die Ungleichheit zwischen Ost und West skandalös“, meinte er. Und führte die materiellen Fakten an: In keinem Land Europas gehöre der Bevölkerung so wenig an Grund und Boden, Immobilien und Betrieben, nirgendwo anders habe sie so wenige Führungsposten inne wie im Osten Deutschlands. Die im Westen Sozialisierten entschieden, wie über den Osten geurteilt werde. Zu wenige dort reflektierten ihre eigene Position, nähmen sie als Schieflage wahr.

„Je selbstverständlicher die eine Seite ihr Vorrecht auslebt, desto unbeherrschter, empfindlicher und uncooler werde ich selbst, obwohl ich im Westen Berlins in einer Eigentumswohnung lebe und finanziell akut nichts zu befürchten habe.“ Polemisch erwiderte er auf die Auslassungen des Ostbeauftragten Marco Wanderwitz (CDU) über diktatursozialisierte Ostdeutsche, die auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen seien, dieser solle lieber Anreger und Moderator der Diskussion sein, „statt darauf zu warten, dass ein Teil seiner Schutzbefohlenen ausstirbt“.

Abgewiesene Liebhaber und sitzengelassene Bräute des Westens

Viele Ostdeutsche seien 1989 zum handelnden Subjekt geworden, hätten dann aber einen Abstieg zu Deklassierten im eigenen Land erlebt. Viele hätten sich dem Westen gläubig an den Hals geworfen. „Ich sehe in der Mehrheit der östlichen AfD-Wähler vor allem abgewiesene Liebhaber und sitzengelassene Bräute des Westens.“ Verhärtete Positionen würden erst wieder ins Gespräch miteinander finden, „wenn auch der Westen seine innere Blockade gegen kritische Selbstreflexion anginge, statt sich mit Hilfe eines Sündenbocks genau davor zu schützen“.

Mit Blick auf seinen Roman schloss Ingo Schulze: „Das Offenlegen der Bedingungen, unter denen eine Geschichte geschrieben wird, sollte es den Leserinnen und Lesern ermöglichen, nicht die Empfänger einer Botschaft zu sein, sondern zu Gesprächspartnern zu werden. Und das wäre, so meine Hoffnung, auch die angemessene Antwort auf die Frage, was meinen Roman mit Dresden und seinen aktuellen Entwicklungen verbindet.“

In seiner Laudatio würdigte der 1939 in Dresden geborene Dichter Volker Braun - Kunstpreisträger 2012 - Ingo Schulze in seiner Laudatio als „kommunen Kopf“. „Er mischt sich ein, wie es Grass von den Ostkollegen verlangte. Er nimmt das Wort. Je präziser das Wort ist, desto besser weiß man, wer spricht.“ Volker Braun erinnerte an Schulzes 13 Thesen, mit denen er einer „marktförmigen Demokratie“ und einer „Ausplünderung der Gesellschaft“ widersprochen hatte.

Dessen Buch „Die rechtschaffenen Mörder“ nannte er einen „unheimlichen Heimatroman“ mit rätselhaftem Schluss. „Ein Text, der wieder die Dresdner Denkart befragt, und ein Schluss, der im Raum am Abgrund steht, nur ein Hilferuf und eine literarische Tat.“

Weiter Preise für Musiker und Bildhauerin

Zuvor hatte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) den ersten der beiden mit je 5000 Euro dotierten Förderpreise an das Trio „Zur Schönen Aussicht“ übergeben, vertreten durch die beiden Musiker Florian Lauer (Schlagzeug) und Joachim Wespel (Gitarre). Paul Berberich (Saxophon) konnte nicht erscheinen. Mit ihrer eigenwilligen Verbindung aus Beat-Musik, Jazz, Neuer Musik, Hip-Hop und anderen Elementen seien sie ungewöhnliche Individualisten, lobte Jim Black, Schlagzeuger und Bandleader in seiner Videobotschaft aus New York.

Florian Lauer und Joachim Wespel vom Trio „Zur Schönen Aussicht“. Quelle: Jürgen Männel/Stadt Dresden

Christiane Mennicke-Schwarz, Leiterin des Kunsthauses Dresden, würdigte die Bildhauerin Susan Donath, 1979 in Apolda geboren, als Künstlerin, die Kunst als Sorge um die Gesellschaft zurück auf den Friedhof bringe. Diese hatte beispielsweise die Pflege für ein vernachlässigtes Grab im böhmischen Usti nad Labem / Aussig übernommen. Damit mache sie deutlich, wie sich der nationalsozialistische Terror und seine Folgen bis heute in den Alltag der Stadt einschreiben. Mit einer Fotografie dokumentiere sie lakonisch die Ratlosigkeit im Umgang mit der Diskrepanz zwischen historischen Gedenkanlagen und aktueller gesellschaftlicher Realität. In anderen Arbeiten verweise sie auf die Kostbarkeit und Endlichkeit des Lebens.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Susan Donaths Werke rütteln auf, sie bewegen, nicht nur, aber vielleicht gerade, weil sie ihren künstlerischen Fokus auf das Allerletzte im Leben legt - die unterschiedlichsten Aspekte der Trauer- und Totenkultur.“ Ihr Werk werfe ein Licht auf die Erosion und den Wandel von Trauerritualen, es sei fürsorglich, aber auch erfrischend unbequem.

In ihrer Dankrede kritisierte Susan Donath die stark einschränkenden Vorschriften auf deutschen Friedhöfen, die teilweise aus der Zeit des Nationalsozialismus stammten, etwa der Sargzwang für Erdbestattungen. In Tschechien sei ihr künstlerisch fast alles möglich, sogar die Bestattung einer Märchenfigur. Allerdings sei der Zustand tschechischer Friedhöfe deutlich schlechter. „Friedhöfe sind nicht nur Ruhestätten von Toten, sie sind auch Kulturorte, die ihre Gesellschaften und deren Umgang mit dem Tod spiegeln.“

Von Tomas Gärtner