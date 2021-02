Dresden

Alle Jahre wieder dasselbe Prozedere: Der Bund der Steuerzahler stellt unfassbare Fälle von Verschwendung vor, nach einem kurzen Moment der Entrüstung – etwa darüber, dass Millionen Euro in die Wiederansiedlung von Sozialdemokraten in Sachsen gesteckt wurden, obwohl die Erfolgsaussichten diesbezüglich düster sind – geht man zur Tagesordnung über. August der Starke musste sich noch nicht mit einem Bund der Steuerzahler herumschlagen, aber hätte es einen gegeben, er hätte in (un)guter Untertanengesinnung wohl sogar geschwiegen, als der Landesherr so frei war, die 1719 großzügig wie schnell errichteten Repräsentations- und Festräume im zweiten Obergeschoss des wettinischen Eigenheims bzw. Residenzschlosses schon wieder umgestalten zu lassen. So war er auf die Idee verfallen, die Bildergalerie und die Bilderkabinette in Räume eines für die Kurprinzessin Maria Josepha (der Braut des Jahres 1719) bestimmten Appartements aufteilen zu lassen. Und bei diesen Baumaßnahmen blieb es nicht ...

Abschließender Höhepunkt war mit Sicherheit der große Schlossumbau Ende des 19. Jahrhunderts. Gefordert und mitfinanziert von den sächsischen Ständen, die im Zusammenhang mit dem 800-jährigen Jubiläum der Regierung des Hauses Wettin drei Millionen Mark zur Verfügung stellten, konnte ab 1889 unter König Albert endlich das seit dem Brand von 1701 äußerlich eher wenig ansehnliche und schon gar nicht repräsentative Gebäudekonglomerat zu einem nach Süden erheblich erweiterten neuen Residenzschloss geformt werden.

Nach 1918 zog u. a. eine Kraftverkehrslehranstalt ein

Ob zur Zeit Augusts des Starken, König Johanns oder König Alberts – das Schloss war ständig Baustelle, zumal sich auch der modische Geschmack änderte und es zu Zeiten des Kaiserreichs den Wettinern in der Regel nicht genehm war, in barocker Inneneinrichtung (also voll Oldschool mäßig, wie jüngere Semester sagen würden) zu hausen. Das belegt anhand vieler Beispiele eine neue, vom Landesamt für Denkmalpflege herausgegebene Publikation, mit der eine Trilogie zum Dresdner Schloss ihren Abschluss findet, deren erster Band 2013 erschien. De facto steht in diesem auf der Grundlage des neuesten Forschungsstandes verfassten Werk nicht nur das Schloss im Blickpunkt. Es gibt auch Beiträge zum Taschenbergpalais, zur Umgestaltung der Sophienkirche zur evangelischen Hofkirche, zur katholischen Hofkirche und den dort befindlichen Grabstätten der Wettiner, zur Altstädter Hauptwache, zum Zwinger (als Ort des höfischen Zeremoniells), zum Wettin-Obelisken sowie sonstigen Denkmälern, die einst zu Ehren albertinischer Regenten aufgestellt wurden, generell zur Residenztopographie dieser oder jener Ära...

In bewährter Manier präsentieren diverse Denkmalpfleger (allen voran Sachsens langjähriger Landeskonservator Heinrich Magirius), Bauhistoriker, Restauratoren und Archäologen die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zur Entwicklung des für die Dresdner Stadttopographie so wichtigen Monumentes, dessen Wiederaufbau ja nicht zuletzt auf der Erforschung des erhaltenen Baubestandes, der Analyse der Schrift- und Bildquellen sowie der Erschließung architekturgeschichtlicher und historischer Zusammenhänge beruht. Denn ja: Erste Vorbereitungen zum Wiederaufbau des Schlosses, diesem wichtigen Mosaikstein sächsischer Identität, erfolgten bereits 1985, also zu Zeiten der sonst so adelsfeindlichen Deutschen (Gar nicht-)Demokratischen Republik. Und so endet dieser Band auch nicht mit dem Inferno der Bombennacht vom Februar 1945, sondern mit Ausführungen zur denkmalpflegerischen Rahmenzielstellung beim Wiederaufbau dieses „Monuments sächsischer und europäischer Geschichte“.

So wie das Schloss heute Museum für diverse Sammlungen ist, so wurde es schon nach dem Ersten Weltkrieg auf unterschiedlichste Art und Weise genutzt. So waren zu Zeiten der Weimarer Republik diverse Räume an Privatpersonen und Firmen vermietet. So bezog etwa 1929 eine Kraftverkehrs-Lehranstalt Räume im Erdgeschoss und 1931 richtete sich der Deutsche Künstlerbund in Räumen des Dachgeschosses ein. Die ehemalige Hofkellerei diente zur Lagerung der Bestände einer Weingroßhandlung und des Ratsweinkellers. Im Dritten Reich wurden die Festräume im zweiten Obergeschoss schon mal für politische Veranstaltungen genutzt, der Ballsaal etwa für eine „Woche der Wagner-Musik“ oder auch für eine Siegerehrung-Zeremonie der Hitlerjugend. Im Zusammenhang mit der Kontingentierung von Heizung wurden 1943 noch einmal die im Schloss untergebrachten Dienststellen genannt: Technische Nothilfe, Arbeitsdienst, Heimatwerk, Prähistorisches Museum, Forsteinrichtungen und drei private Mieter.

„Widerspiegelung von Geschichtsverständnis“

Es sind einmal mehr die das Leben im Schloss vor Augen führenden Informationen, die das Salz in der Suppe dieses 656 Seiten umfassenden Kompendiums sind. Im Anhang sind etwa diverse Beispiele zur Nutzung und Funktion des Residenzschlosses unter August den Starken angeführt: So erfährt man, wie damals Landtage und Audienzen so abliefen.

Auch sonst ist die Quellenlage in der Regel recht gut. Über die Arbeiten an den Paradezimmern und Ringen um die bestmögliche Ausstattung ist man etwa durch den Briefwechsel zwischen August dem Starken und Graf Wackerbarth bis ins Detail informiert. Zufall war selten im Spiel. Ein Gemach wies fünf Gemälde auf, die jeweils ein mythologisches Liebespaar darstellen, ob nun Venus und Adonis oder Rinaldo und Armida. Warum diese Motivwahl? Nun die Gemälde sind wohl eine direkte Anspielung auf die 1719 pompös gefeierte Hochzeit und damit den Einzug von Kronprinz Friedrich August und seiner frisch angetrauten Gattin Maria Josepha.

An der wissenschaftlichen Güte der Ausführungen zu Baustrukturen oder auch einzelnen räumlichen Ausstattungen ist nichts zu deuteln, aber sie sind, wie auch diverse Spekulationen darüber, wann wie welche Räume genutzt wurden, auf Dauer noch öder zu lesen als die Ergüsse des Beschreibungslangweilers und Diktatorengrabredners Peter Handke. Mit mehr Genuss verfolgt man hingegen die Ausführungen von Sachsens langjähriger Landeskonservatorin Rosemarie Pohlack, die die Paradesäle der konstitutionellen Monarchie unter König Friedrich August II. im 2. Obergeschoss des Nordflügels, sprich den Neuen Thronsaal und den Großen Ballsaal, einem genauen Blick unterzieht und dabei insbesondere die von Eduard Bendemann geschaffenen Wandgemälde gebührend würdigt. Sie hält fest, dass Bendemann für die Säle, auch nicht den Konzertsaal, weder Historienbilder im gebräuchlichen Sinn des Wortes noch Illustrationen literarischer oder poetischer Stoffe schuf. Stattdessen können die Bendemannschen Wandgemälde „als präzise, künstlerisch anspruchsvolle Widerspiegelung von Geschichtsverständnis bzw. -bewusstsein sowie der philosophisch-ethischen Sicht der dreißiger und vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts angesehen werden“. Für Pohlack stellen die Wandgemälde im Großen Ballsaal – neben den Thronsaalfresken – „die einzigen Werke der monumentalen Gedankenmalerei auf sächsischen Boden und damit einmalige Zeitdokumente dar“.

„ … geschlossene Raumbilder von großzügiger Eleganz“

Ein anderer wichtiger Mann, der gebührend gewürdigt wird, ist Bernhard Krüger. Er war federführend bei den Baumaßnahmen zur Zeit König Johanns. Krüger war 1849 dem verstorbenen Hofbaumeister Otto von Wolframsdorf im Amt gefolgt. 1821 in Dresden geboren, studierte Krüger bei Gottfried Semper Architektur – und für Magirius darf er „als begabtester Schüler aus Sempers Dresdner Jahren gelten“. Seit 1851 Hofbaumeister, später Hofbaurat, konnte Krüger unter Mitarbeit des Architekten Körnert seit Beginn der sechziger Jahre für die Gestaltung der Innenräume seine besondere Begabung auch im Dresdner Residenzschloss unter Beweis stellen. In den siebziger Jahren, schon unter König Albert, gelang es Krüger schrittweise, den Innenräumen des Schlosses „ein neues, edleres Gesicht“ zu geben. Dazu gehöre auch die Aufwertung des königlichen Quartiers im ersten Obergeschoss des Georgenbaus, wo ab 1875 wieder die Wohnung des Herrschers mit standesgemäß schmucken Repräsentationsräumen eingerichtet wurde. Magirius hält fest: „Da wir diese Räume der königlichen Wohnung nur durch die Fotografien von Ermenegildo Donadini und Römmler & Jonas aus den 1890er Jahren kennen, vollgestopft mit Möbeln und Utensilien des späten 19. Jahrhunderts, gerät leicht in Vergessenheit, wie viel Originalsubstanz des späten 18. Jahrhunderts in diesen Räumen noch erhalten war und wie weit es Bernhard Krüger gelungen war, durch seine Zutaten vor allem bei der Gestaltung von Decken in sich geschlossene Raumbilder von großzügiger Eleganz zu schaffen.“

Landesamt für Denkmalpflege Sachsen (Hrsg.): Das Residenzschloss zu Dresden Band 3. Von barocker Prachtentfaltung bis zum großen Schlossumbau im 19. Jahrhundert. Michael Imhof Verlag, 656 Seiten, 347 Farb- u. 262 S/W-Abb. , 69 Euro

Von Christian Ruf