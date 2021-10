Ab Montag: Tage der Schweizer Literatur in Dresden

Dresden

Drei Tage lang werden im Lesecafé des Dresdner Stadtmuseums Autorinnen und Autoren aus der Schweiz ihre neuen Bücher vorstellen. Während Zsuzsanna Gahse und Francesco Micieli dem hiesigen Literaturpublikum bereits gut bekannt sind (beide haben die Chamisso-Poetikdozentur in Dresden gehalten), ist Dorothee Elmiger das erste Mal in Dresden zu Gast.

Dorothee Elmiger: „Aus der Zuckerfabrik“

Elmigers Roman „Aus der Zuckerfabrik“ (2020 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises) folgt den Spuren des Geldes und des Verlangens nach Glück durch die Jahrhunderte und die Weltgegenden. Sie entwirft Biografien von Mystikerinnen, Unersättlichen, Spielern, Orgiastinnen und Kolonialisten, protokolliert Träume und Fälle von Ekstase und Wahnsinn. „Aus der Zuckerfabrik“ ist die Geschichte einer Recherche, ein Journal voller Beobachtungen, Befragungen und Ermittlungen. Ein Text, der den Blick öffnet für die Komplexität dieser Welt. „Dorothee Elmiger gelingt es, die brennenden Zeitfragen in eine poetische Prosa umzusetzen, die einen in der literarischen Welt neuen, unerhörten Klang anschlägt“, sagt Juror Reto Hänny anlässlich der Verleihung des Erich-Fried-Preis 2015 an Elmiger, die mit ihren bislang drei Büchern einen unverwechselbaren eigenen Ton in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur eingebracht hat.

Zsuzsanna Gahse: „Schon bald“

Zsuzsanna Gahse (2019 in der Schweiz mit dem Grand Prix Literatur ausgezeichnet) stellt ihr neues Buch „Schon bald“ vor. Ein Aufbruch zu etwas Neuem steht an. Die Wohnung wird ausgeräumt und entrümpelt, nur die wirklich unentbehrlichen Dinge werden von der Erzählerin behalten. Die Flucht der drei hintereinanderliegenden leeren Zimmer wird zum Wohnzimmertheater: Publikumsraum, Bühne, Backstage. Bald soll hier Theater gespielt werden. Kurze Szenen mit unterschiedlichen Charakteren werden geplant und geprobt, Szenen, die den Schauspielern auf der Bühne Raum zur Improvisation lassen. Relativ spontanes freies Theater nennt die Erzählerin diese offene Form. Die Schauspieler üben, wie spontanes Spiel natürlich und kunstvoll wirken kann, jenseits von übertriebener Gestik und Stimmführung. Und dann ist er da, der Tag der Premiere. Brillant und mit viel Witz versteht es Gahse zu zeigen, wie nur unter vollem Einsatz bis zur letzten Konsequenz etwas Neues zustande kommen kann, dass zu Beginn ein Tabula rasa, ein leerer Raum stehen muss, der dann von Grund auf neu befüllt wird.

Francesco Micieli: „Vom Verschwinden der Cousine“

Francesco Micielis Novelle „Vom Verschwinden der Cousine“ ist ein poetisches und zugleich ein trauriges Buch. Beschrieben wird der schwer erklärliche Verlust eines Menschen, der ein Teil des eigenen Ichs gewesen zu sein schien. Der junge Erzähler und seine etwas ältere Cousine – bereits Mutter zweier Kinder – gehören der aussterbenden italo-albanischen Minderheit der Arbreshë an. – „Wir trugen nicht nur unser eigenes Verschwinden in uns, sondern bereits das Verschwinden von Generationen.” – Mit der Cousine konnte er die verlorene Muttersprache sprechen, die Mythen der Kindheit aufleben lassen. Zugleich waren beide so schweizerisch geworden, „wie es nur Menschen werden konnten, die aus einem anderen Land stammen.” Im Text werden dafür sprachlich eindringliche Bilder heraufbeschworen. Micielis neues Buch ist voller Schönheit der Gedanken und der Sprache. Voller Probleme, die mitten ins Herz und ins Hirn treffen. Am Donnerstag wird Francesco Micieli in Dresden mit der Ehrengabe des Chamisso-Preises 2021 ausgezeichnet.

Die Lesungen werden von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia gefördert.

Veranstaltungen: am Montag, 11. Oktober (Dorothee Elmiger), Dienstag, 12. Oktober (Zsuzsanna Gahse), und Mittwoch 13. Oktober (Francesco Micieli), jeweils 19 Uhr im Stadtmuseum Dresden, Wilsdruffer Straße 2 (Eingang Landhausstraße), Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Wochenkarte 15 Euro, ermäßigt 10 Euro

Von Axel Helbig