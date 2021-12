Ab Heilig Abend: Semperoper Dresden zeigt Liederabend online

Dresden

Seit einiger Zeit kann man auch wieder vereinzelt Liedrecitals im Spielplan der Semperoper finden, zwar nicht in der klassischen Form, aber dafür vor allem thematisch geordnet und auf den Geschmack vieler Besucher eingehend. Gerade in Zeiten eines eingeschränkten Publikumszugangs erweist sich dieses kleine Format als sehr geeignet. Tradition haben die bei Ausführenden wie Hörern gleichermaßen beliebten Lieder zum Advent. Da dafür wieder keine Live-Möglichkeit vorhanden war, griff das Haus auf die bewährte Zusammenarbeit mit artgenossen.tv zurück und fertigte ein entsprechendes Stream-Angebot. Mehr denn je kommt es darauf an, präsent zu bleiben, gegenwärtig in Ohr und Sinn von Publikum und Verantwortlichen.

Klassisches Originalrepertoire zu populäre Weihnachtstraditionals

Es sei ein Extrakt aus dem ursprünglichen Programm, meint Jobst Schneiderat, Solorepetitor am Hause, eine Auswahl, die eine Brücke schlägt vom klassischen Originalrepertoire zu populären Weihnachtstraditionals und die auch die Internationalität der beteiligten Ensemblemitglieder widerspiegelt. Schneiderat übernahm erstmals die musikalische Leitung eines solchen weihnachtlichen Liederabends. Über die Jahre hat er sich unter anderem besondere Meriten auf dem Gebiet des Liedes in der Zusammenarbeit mit jungen Sängern wie auch mit internationalen Größen des Fachs erworben. Also darf man an seinen Einsatz höchste Qualitätsmaßstäbe anlegen.

Auf der Gesangs-Liste stehen sowohl Mitglieder des Jungen Ensembles – so die Sopranistinnen Alice Rossi aus Italien bzw. Mariya Taniguchi und die polnische Mezzosopranistin Justyna Ołów – wie auch gestandene Sänger: die Tenöre Simeon Esper und Joseph Dennis aus den USA und als Vertreter des tiefen Stimmfachs Martin Jan Nijhof und Sebastian Wartig.

Die polnische Mezzosopranistin Justyna Ołów, Mitglied des Jungen Ensembles. Quelle: Semperoper Dresden/Lukas Kober

Sie stellen dabei auch Lieder ihrer Heimat vor, solche, die hier nicht zum Standard-Weihnachtsprogramm gehören. So erklingt jene gefühlvolle Weise von Gustav Holst „In the Bleak Midwinter“ oder das in Großbritannien sehr beliebte Lied „The First Nowell“, in dem die Geburt Christi besungen wird. Hoch in der Publikumsgunst steht die muntere Schlittenfahrt „Sleigh Ride“, in der auf der Bühne normalerweise Schneebälle fliegen.

Blick in den verwaisten Zuschauerraum

In der Stream-Version hat das Publikum hingegen die Möglichkeit, einen Blick in den verwaisten Zuschauerraum zu werfen und davon zu träumen, bald oder irgendwann wieder hier zu sitzen. Vielleicht kann man ja dann auch wieder die aktuelle, wunderbare „Hänsel und Gretel“-Inszenierung genießen. Einen Vorgeschmack gibt in dem Stream der „Abendsegen“. Hochromantisch und besonders klangschön wird es bei Adolphe Adams „Cantique de Noël“ sowie im fast unvermeidlichen „Ave Maria“ in der Bach/Gounod-Fassung.

Bleibt die klassische Abteilung. Die Wahl fiel auf Mariä Wiegenlied aus den Schlichten Weisen op. 20 von Max Reger. Führt der „Dichterkomponist“ und Liszt-Zeitgenosse Peter Cornelius in Liedprogrammen sonst ein Außenseiterdasein, so gilt das nicht für seine Weihnachtslieder op. 8, die musikalisch sehr schlicht und traditionell gehalten sind und ganz auf die inhaltliche Komponente setzen. Seinem Lied „Die Hirten“ ist auch das Motto des Liederabends entlehnt: „Und den Menschen hienieden sei Frieden!“.

Verbinden, Zusammenhalten in friedlicher Weise, nach vorn blicken – darauf komme es letztlich an, so die Dramaturgin Juliane Schunke. „Ein Geschenk für unser Publikum!“

