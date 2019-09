99 Jahre Dresdner Dada-Weisheit: Das Societaetstheater servierte eine dynamische Revivalrevue

Dresden

Ganz ohne Zweifel war es eine würdige Würdigung: „Wie der Dada nach Dresden kam“ – serviert von einer Assoziation freier Künstler von Tom Quaas über die Dresdner Sinfoniker, der Cie. Freaks und Fremde bis Tobias Herzz Hallbauer am Freitag und Sonnabend im großen Gutmenschsaal des Societaetstheaters. Aber das ist eigentlich eine Unmöglichkeit, denn die wilde Performance – akribisch recherchiert und dennoch stilecht im Ablauf wenig bis gar nicht endgeprobt – kam als eine Art Nummernrevue daher, die in eine Zeit zurückführt, wo vor just einem Jahrhundert auch hierzustadte alles auf der Kippe stand: Erster Weltkrieg, Oktoberrevolution, Hunger, Not, Männermangel und Monarchenflucht, Freie Republik Sachsen, erster Landtag mit Sozi-Übermacht, stetes Geballere und pure Gewalt samt Konterrevolution auf den Straßen.

Dennoch funktionierten Kunst und Medien sowie Vernetzung, so dass der Dadaismus rasch von Berlin gen Dresden überschwappte, um hier Maler wie Otto Dix und Otto Griebel zu infizieren. So bot Griebels Entwurf einer Puppenbühne namens „Die Dada-Hölle“ nicht nur den Bühnenhintergrund, sondern gab Heiki Ikkola auch Anlass für eine kurze Puppenkasperiade, oben in der Öffnung über der Eingangstür.

Nach furiosem Beginn ein harter Bruch

Nach einem furiosen Beginn – bei dem es aus der Glaszelle von Tobias Herzz Hallbauer inmitten des Saales raucht und vorn, vorm geschlossenen Vorhang auf dem fischdosenovalen Fass, das durchaus nach Öl riecht, steht Yamile Navarro und zittert – kommt allerdings erstmals ein harter Bruch: Andreas Boyde spielt am Flügel Paul Hindemiths „Suite 1922“, in eigener Interpretation, oft irrwitzig schnell, manchmal mit arg hartem Anschlag, aber immer mit passender Mimik, die er später mittels Erwin Schulhoffs „In Futurum“ aus dessen „Fünf Pittoresken“ ohne jede Armbewegung herrlich untermalte.

Der Prager Schulhoff, als Sohn eines jüdischen Wollwarenhändlers späteres TBC-Opfer der Nazi-Internierung, kam 1919 mit Schwester Viola einige Zeit nach Dresden und lernte hier dank George Grosz den Dada kennen. Sein „In Futurum“ besteht nur aus Pausen – und gilt so als Paradebeispiel dadaistischer Kunstnegation. So liefert er als Komponist zurecht den restlichen Konzertrahmen in einem erstaunlich schrägen Spektrum.

Von Tom Quaas getragen

Die Dresdner Sinfoniker, als Sextett in Schulhoffs „Die Wolkenpumpe“ gemeinsam auftretend, gaben sich alle Mühe, mit den komischen Mitteln der Mimen mitzuhalten, und wurden dabei von Tom Quaas getragen. Er sang als Bariton im Militärmantel, streng rechts gescheitelt, nicht nur die urtoitsche „Symphonica Germanica“, sprach den Prolog zur „Bassnachtigall“ mit Hannes Schirlitz am riesigen roten Kontrafagott, sang zur Wolkenpumpe Texte von Hans Arp, bekanntester Kölner Dada- und Marxist. Quaas war es dann auch vergönnt, im Witwe-Bolte-Look Schulhoffs „Sonata Erotica“ als originalen Dadaorgasmus vorzuleben.

Die zweite Hälfte der pausenlosen Zweistundenshow wird dann wortlastiger, wobei natürlich – so wie von Ikkola per Manifest von Oberdada Johannes Baader anfangs eingeführt – das Nichts die Vollendung des reinen Willens darstellt. So nimmt er sich gemeinsam mit Sabine Köhler, Shabab Anousha und Yamile Navarro eines Wandeltanzes an, zu dem Herzz Hallbauer als Erzähler aus seiner Zelle die Erzählungen dadaistisch verformt und dabei grandios Buchstaben verdrehend einstreut.

Revue endet im Chaos und mit großem Beifall

Das endet nicht in der Schilderung der Saalschlacht bei der ersten Dada-Tournee und der stinkigen Heringsschlacht auf der Prager Straße, sondern in einem wilden Flugblattregen, aus alten Bücherseiten bestehend: „Der Moloch“, der genau eine Ausgabe im ersten Jahrgang anno 1921 erfuhr, wurde so vertrieben – als „Zeitschrift für internationale Blutokratie“, herausgegeben von Otto Griebel, Otto Dix und Sergius Winkelmann. Die (aber-)witzige Revue, die den tragischen Zeitkontext keineswegs verwischt, endet natürlich im Chaos und mit großem Beifall, wobei man vor 25 Jahren wohl damit genau dasselbe Publikum angezogen hätte.

Schön zu sehen, wie die vermeintlichen Kulturbanausen hernach ihre Moloch-Wurfzettel wieder einsammeln, wobei zuvor einige zum Papierflieger verformt oder auch normal mitgenommen wurden. Sammler erfuhren so von der fünfjährigen „Genieperiode in Weimar“, vom siebten Auftritt in Galotttis zweitem Aufzug oder Fausts drittem Akt. Oder, dank den Dionysos-Dithyramben, dass Zarathustra wohl kein Igel war.

Man darf nun allerdings durchaus gespannt sein, wie dann das eigentliche Jubiläum gewürdigt wurde, denn jene erste Saalschlacht fand just am 19. Januar 1920 statt – also wäre noch ein wenig Zeit für neue anarchistische Jubiläumsüberlegungen, die aber eigentlich von außen wie unten kommen müssten. Die 14-köpfige Performance „Wie Dada nach Dresden kam“ scheint derweil wohl stilgerecht einmalig zu bleiben.

Von Andreas Herrmann