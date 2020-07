5 Millionen Euro mehr: „Denkzeit“-Stipendien werden aufgestockt

Dresden

Das Virus hat uns überfallen, verängstigt und deprimiert. Aber die Auseinandersetzung mit den Folgen der Pandemie bringt wieder lächelnde Gesichter hervor. Wann schon sah man auf einer Pressekonferenz so viele glückliche Menschen?

Kabarettistin Ellen Schaller erzählte am Dienstag im Societaetstheater, wie sie sich nach anfänglicher Lähmung mit einem Tagebuch aus der Seelenfalle zog. Aus dem wurden Geschichten, dramaturgisch angeordnet, bis hin zum Hörbuch und Video umgesetzt. Medienkünstler Andreas Ullrich berichtete, wie er als Ersatz für eine ausgefallene Großausstellung in Indien Porträts alter Männer dort filmte, ebenfalls narrativ anordnete und als ein eigenes Projekt umsetzte.

1900 Bewerber auf 1000 Stipendien

Wem verdanken sie diese Möglichkeit? Einer tatsächlich viel gelobten Antwort der Kulturstiftung Sachsen auf die Krise, dem Stipendienprojekt „ Denkzeit“, zunächst vom Freistaat mit zwei Millionen Euro ausgestattet. Nach unkomplizierter Antragstellung erhielten freie Künstler für einen Zeitraum von zwei Monaten ein Stipendium von zweitausend Euro. Gedacht sowohl als Corona-Hilfe als auch zur Ermöglichung kreativer Freiräume und neuer Schaffensansätze.

Nun muss man nur die Grundrechenarten bemühen, um festzustellen, dass die ersten zwei Millionen nur für tausend Antragsteller reichten. Beworben aber hatte sich seit April mit 1900 fast die doppelte Anzahl. Mit den 68 Millionen Euro Kulturhilfe des Freistaates vom Juni waren aber Hoffnungen auf eine Aufstockung verbunden, die sich nun erfüllten. Gestern bestätigte die Kulturstiftung Sachsen, dass weitere sieben Millionen Euro für die betroffene Kulturszene bereitstehen.

Mit fünf Millionen Euro geht der größte Teil dieser Summe in die Weiterführung des „ Denkzeit“-Programms. Vom 15. Juli an besteht also theoretisch für weitere 2500 Antragsteller die Möglichkeit einer nicht rückzahlungspflichtigen Förderung, befristet allerdings bis zum Jahresende 2020. Stiftungsdirektor Manuel Frey darf sich ein bisschen selbst loben, dass die „ Denkzeit“-Idee und das Engagement der Kulturstiftung bei der Bearbeitung der Stipendien „in der Landesregierung aufgefallen ist“.

Dann teilt er mit, dass die auf der Homepage der Kulturstiftung einsehbaren Zuwendungsbestimmungen geändert wurden. Der Kreis der Berechtigten wird nämlich von Künstlern auf „freiberuflich tätige Kulturbeschäftigte“ allgemein erweitert. Aufgezählt werden Kulturproduzenten im weiteren Sinn, also Manager, Kuratoren, Lektoren, Kunstpädagogen, Designer und sogar freie Journalisten.

Stipendien gingen zu 56 Prozent nach Leipzig

Die auch bislang schon für die Anträge zuständige Stiftungsmitarbeiterin Sophia Littkopf beruhigt außerdem jene 900 „überzähligen“ Antragsteller, die bislang eine Antwort vermissten. Man habe in der Hoffnung auf eine Aufstockung des Programms nicht voreilig negative Bescheide verschicken wollen. Diese 900 kämen automatisch in die zweite Runde. Ob sich eine Überzeichnung und damit eine Erschöpfung des „ Denkzeit“-Stipendiums noch vor Jahresende wiederholen könnte, wollte niemand prophezeien.

Sophia Littkopf aber erzählt bewegt, dass sie „viel über die Antragsteller gelernt“ habe. Bei manchen Telefonaten mit erschütterten und verzweifelten Künstlern habe sie „die Psychologin spielen“, sich aber auch gegen aggressive „Berufsverbot“-Unterstellungen wehren müssen. Die bisher ausgereichten tausend Stipendien gingen zu 56 Prozent nach Leipzig, was an der ausgeprägten freien Szene dort liegen mag, zu 26 Prozent nach Dresden und nur zu 18 Prozent nach Chemnitz und in alle fünf ländlichen Kulturräume. An der Spitze lagen die Darstellenden Künste und die Musik mit 44 Prozent, dicht gefolgt von der Bildenden Kunst. Film und Literatur machten nur Anteile von jeweils etwa sieben Prozent aus.

Der im vorigen Herbst aufgelegte Kleinprojektefonds speziell für ländliche Räume wird um eine Dreiviertelmillion aufgestockt. Mit einer Million Euro können kurzfristig von der Pandemiekrise besonders betroffene Förderprojekte unterstützt werden. Denn bei etwa 40 Prozent der bewilligten Förderungen habe es Veränderungen gegeben, berichtet Stiftungsdirektor Frey. Ersatzlos ausgefallen seien allerdings nur wenige Projekte.

Von Michael Bartsch