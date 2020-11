49. Bundeswettbewerb Gesang Berlin mit Dresdner Beteiligung

Berlin

Wer zu den Finalrunden des 49. Bundeswettbewerbs Gesang antreten darf, steht fest. Zu den auserkorenen Teilnehmern, die sich ab Montag in den Kategorien Oper, Operette, Konzert in der Deutschen Oper Berlin präsentieren dürfen, gehören auch junge Sängerinnen und Sänger aus Dresden. Aufgrund der aktuellen Situation kann man in diesem Jahr die finalen Veranstaltungen von Deutschlands renommiertestem und größtem nationalen Gesangswettbewerb jedoch nur im Stream (live und on demand) verfolgen.

Jury-Vorauswahl anhand von Aufnahmen

Während die erste Finalrunde des Juniorwettbewerbs (17 bis 22 Jahre) am 30. November von 10 bis 18.10 Uhr zu erleben ist, stellen sich die Teilnehmer des Hauptwettbewerbs (23 bis 30 Jahre) am 1. Dezember von 10 bis 19.30 Uhr und am 2. Dezember von 10 bis 13.30 Uhr der Jury. Am 3. und 4. Dezember wird die zweite Finalrunde ausgetragen. Der detaillierte Zeitplan ist auf der Website des Wettbewerbs unter www.bwgesang.de zu finden. Das von Sängerin Annette Dasch moderierte Preisträgerkonzert ist für 7. Dezember, 19 Uhr in der Deutschen Oper Berlin angekündigt.

Um die Sicherheit der Teilnehmenden und des Personals der Austragungsorte in den Vorrunden nicht zu gefährden, nahm die Jury die Vorauswahlen 2020 ausschließlich anhand von Tondateien vor, die alle Bewerberinnen und Bewerber eingesandt hatten.

Zu jenen, die sich einen Platz für die beiden entscheidenden Runden ersingen konnten, zählt Julia Danz aus Dresden mit ihrer Pianistin Madoka Ito. Die 30-jährige Sopranistin gewann 2016 den 1. Preis beim 15. Albert-Lortzing Wettbewerb, gab Gastspiele in Japan und in den Niederlanden und wurde für Produktionen des Saarländischen Rundfunks engagiert. Von 2017 bis 2019 war sie Ensemblemitglied der Staatsoperette Dresden. Auch Studierende der Hochschule für Musik Dresden haben sich für die Finalrunden qualifiziert, so Samir Bouadjadja und Tea Trifkovič mit dem Pianisten Prof. Michael Schütze sowie Paulina Bielaszek mit Seulgi Lee am Klavier.

Der Bundeswettbewerb Gesang Berlin fördert und präsentiert singenden Nachwuchs für deutschsprachige Bühnen. Er findet jährlich unter der Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeisters von Berlin statt, abwechselnd für Oper/Operette/Konzert und Musical/Chanson. Gesamtveranstalter ist der Verein Bundeswettbewerb Gesang Berlin e.V. unter Beteiligung des Deutschen Bühnenvereins und der ihm angeschlossenen Musiktheater. sf

Aktuelle Informationen, Zeitplan und Livestream unter www.bwgesang.de

Von Silke Fraikin