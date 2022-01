Dresden

Natürlich ist jede Konzertabsage ein Fiasko – gerade in Sachsen als jenem Bundesland, das Kultur am längsten wie nachhaltigsten lahmlegt. Doch jene kurzfristige von Freiberg im Dezember wird mit Zuversicht verknüpft: Anno 2022 spielt Keimzeit zum 40. Bandjubiläum gleich fünf Mal in Sachsen – und startet dabei am 19. März im Dresdner Alten Schlachthof. Das Sextett kommt dazu noch Ende August ins Plauener Malzhaus, in die Torgauer Kulturbastion, am Ende des Jahres ins Leipziger Täubchenthal und natürlich wie alljährlich wieder ins Freiberger Tivoli. So der Stand der Dinge.

Das traditionelle Jahresabschlusskonzert von Keimzeit in Freiberg war seit jeher ein besonderes: Es ist sowohl für die Band als auch für die sächsische Fangemeinde quasi der Jahresabschluss, terminlich fixiert am Sonnabend vor Weihnachten als Sause in den vierten Advent. Norbert Leisegang, Frontmann und Kopf der Ur-Belziger Combo, die 1982 auf den heute legendären Gedanken kam, aus der Partytanzband Jogger, einem Leisegang-Geschwisterquartett, die Band Keimzeit zu formen, liegt Freiberg als heißes Tanzpflaster am Herzen. Die Tivoli-Treue in den vergangenen Dekaden hat nicht zuletzt mit dem Ehepaar Rommi und Roland Säurich und deren liebenswürdiger Brigade zu tun. Auch kurz vor Weihnachten 2019 wurde in Freiberg gespielt. Doch 2021 folgte pandemiebedingt die zweite Tivoli-Absage hintereinander.

Wirtschaftlich steht die Band auf eigenen Füßen

Vor drei Jahren war auch das zwölfte Keimzeit-Studioalbum bereits fertig und konnte ab Februar 2019 live präsentiert werden. Genau dies passiert nun wieder: „Kein Fiasko“ ist als 13. Werk seit Sommer fertig produziert, wird im Februar als Album erscheinen und dann als Bühnenshow fertig geprobt. Am 10. März ist die Live-Premiere in der Kölner „Kantine“.

Vierzig Jahre Bandgeschichte, vor drei Jahren auf Nachfrage gefühlt noch „Lichtjahre“ entfernt – fühlt sich das nicht – vor allem für eine Ostband – etwas seltsam an? „Einerseits bin ich froh und dankbar. Denn es ist wie ein Geschenk, mit dieser Mannschaft immer noch auf der Bühne stehen zu können und Gehör zu finden. Wir haben auch vor rund zehn Jahren selbst Hand angelegt, dass das Keimzeit-Schiff stabil segelt, denn da haben wir unseren eigenen Verlag Comichelden gegründet und uns wirtschaftlich auf eigene, stabile Füße gestellt – was natürlich nur funktioniert, wenn das Publikum einen trägt“, erzählt Leisegang.

Produzenten ausgucken, Promotionskontakte pflegen, Vorfinanzierung – das konnte man eigentlich alles selbst, so dass es – wie bei anderen Bands gewisser Reife auch – einfach nahe lag, alles selbst zu wagen. Beim deutschlandweiten Vertrieb wechselte man innerhalb der Musikhauptstadt Hamburg und ist von Edel auf Indigo umgestiegen. Das Jubiläum wird sich dabei durchs ganze Jahr 2022 ziehen – zumal es an der Erinnerung an eine Art Gründungskonzert oder genauem Umbennungsdatum mangelt: „Wir fanden die neue deutsche Welle damals schon spannend – und Keimzeit dazu passend“, erinnert sich Leisegang heute.

„Damals war ich ein Twen und heute bin ich 61“

Aber was hat sich in vier Dekaden an Reife oder Routine eingeschlichen oder geändert? „Es wird ja kein Schalter umgelegt – und plötzlich ist man viel älter. Ich kann da nur für mich sprechen: Damals war ich ein Twen und heute bin ich 61. Ich habe damals Songs geschrieben wie ‚Ratten‘, ‚Hofnarr‘ oder ‚Flugzeug ohne Räder‘ – heute schreibe ich vermutlich ein weniger reifer“, sagt er schmunzelnd.

Nun lasse er sich allerdings viel mehr Zeit: „Man darf es ja eigentlich kaum laut sagen, aber es spielte mir schon in die Karten, dass wir 2020 und 2021 weniger Konzerte gaben und ich mehr Zeit für die Songs hatte.“ So entstanden neue Titel über die Helden der zweiten Reihe – wie „Mädchen für alles“ oder „Hausmeister“ – die zum Beispiel hinter den Kulissen eines Theaters arbeiten, die man aber normalerweise nicht bemerkt. „Für Menschen wie mich, die in der Ruhe kreativ sind, sind solche Phasen schon auch Geschenke“, reflektiert Leisegang das vergangene Jahr. Er habe das jedenfalls genossen. „Ich bin von meiner Natur her ein eher langsam denkender und handelnder Mensch – Zeiten, wo nichts passiert, kommen mir zugute.“ Zum Beispiel beim Joggen – eine Stunde dieselbe Potsdamer Waldrunde: „Da bin ich Autist – schon seit Jahren.“

Am 13. Januar beginnt das Jubiläumsjahr 2022

Zum Schreiben braucht er nur Ruhe, einen Stift, Papier und eine Gitarre. „Wenn ich denke, ich bin soweit, dann gebe ich einen Wink und wir kommen recht schnell im Blockhausstudio in Lütte bei Bad Belzig zusammen. Dort bekommt der Song, wenn er allen gefällt, beim Jammen ein Bandkleidchen – das wird dann schon mal aufgenommen.“ Wenn es 15 bis 16 Songs sind, dann schaut ein Produzent drüber. „Wir legen uns da keine Bandagen an“, erklärt der Frontmann den gediegenen Entstehungsprozess. Im Mai und Juni wurde das neue Album mit der Band fertiggestellt, die Produktion übernahm Pianist Andreas „Spatz“ Sperling diesmal selbst, gemixt hat es Peter Schmidt (wie „Schloss“ und „Esel“).

Am 13. Januar beginnt das Jubiläumsjahr 2022 mit einem Konzert in Bremen. Am 18. Februar ist die Veröffentlichung von „Kein Fiasko“ avisiert. Und am 19. März steht schon Dresden auf dem Konzertplan. Wie 2021 dann mit auf der Bühne: Lokalmatador Lars Kutschke an der Gitarre. Er spielt für Martin Weigel, der nach zehn Jahren derzeit aus familiären Gründen nicht die Zeit für große Tourneen hat. Erstmals wird auch ein Song von Andreas Sperling erscheinen: „Manchmal“ sei eine tolle Erleuchtung – der erste eigene Song seines Lebens. Im Jubiläumsjahr wird die Gemeinde sicher auch nicht um eine persönliche Reprise des Gesamtwerkes umhinkommen. Immerhin sind acht der zwölf Keimzeit-Studioalben unter den hundert meistverkauften Scheiben dieser Republik gelandet, wobei die ersten beiden, also „Irrrenhaus“ (1990) auch „Kapitel 11“ (1991), gar nicht gelistet wurden.

Konzert in Dresden am 19. März (Alter Schlachthof), in Freiberg am 17. Dezember (Tivoli)

Von Andreas Herrmann