Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Sowohl das dezentrale Konzept mit den um die Zwickauer Zentrale „kreisenden“ sechs Satelliten als auch die Leitschau zur aktuellen Landesausstellung „Boom.“ im Zwickauer Audi-Bau überzeugen.

Die Standorte Chemnitz, Oelsnitz – nicht das vogtländische, sondern das Bergbaumuseum – und Crimmitschau liegen von Zwickau aus fast noch in einer Fahrradentfernung. Nur das Forschungs- und Lehrbergwerk in Freiberg legt aus Dresdner Sicht sozusagen einen Stopp auf halber Strecke nach Zwickau nahe.

„Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen“ zeigt die Region als eins der wichtigsten Zentren europäischer Industrialisierung. Quelle: Hendrik Schmidt, dpa

Empfehlenswert ist der Start in Zwickau

Empfehlenswert ist ein Start mit der Zentralausstellung in der Zwickauer Audistraße. Die Fenster der Halle wurden bemalt, mystisches Dunkel empfängt die Besucher des sechsteiligen historischen Überblicks. Erst das Untergeschoss, wo es um die „lichte Zukunft“ sächsischer Industrie und Forschung geht, kontrastiert mit strahlender Helligkeit. Typisch für die gesamte Ausstellung ist schon der Einstieg ins erste Kapitel „Barock & Berggeschrey“ gestaltet. Gemeint ist das zweite oder große Berggeschrey um 1470. Der Annaberger Bergaltar, auch als Referenzpunkt der Landesausstellung bezeichnet, wird nicht nur einfach dokumentiert, sondern in einer Videoinstallation künstlerisch überhöht.

Das Design und die Szenografie der Gestalter vom Zürich-Berliner Büro Holzer und Kobler suggerieren mit der Verwendung von Metallregalen zwar weiterhin Werkhallenatmosphäre. Sehenswert aber macht diese Zentralschau vor allem die einzigartige Kombination von technischen Zeitzeugen, gesellschaftlichen und politischen Kontextdokumentationen sowie künstlerischer Reflexion. „So geht sächsisch“, möchte man in Anlehnung an den etwas bemühten Slogan der Staatsregierung kommentieren. So entsteht um den Kern der industriellen Entwicklung herum wirklich ein Zeitgemälde.

Originale lassen jedes Ingenieursherz höher schlagen

Die technischen Originale lassen jedes Ingenieursherz höher schlagen. Ob nun ein Riesen-Brennspiegel, ein Herrnhuter Webstuhl oder der erste hölzerne des legendären Malimo-Gewebes, ein DKW-Rad mit Hilfsmotor oder eine unglaubliche privat zusammengebastelte Sägeblatt-Schärfmaschine – jeder technikaffine Gast kommt auf seine Kosten. Die kleinste Dampfmaschine in einer Nussschale – das Grüne Gewölbe lässt grüßten – findet ihre Entsprechung in der größten vorführbaren Sachsens in Oelsnitz. Wenn ein altes Sprichwort lautet „Alles kommt vom Bergbau her“, so stellt die Ausstellung auch klar, dass die „Hymne“ der Bergleute, das klassische Steigerlied, von Sachsen herkommt und nicht aus dem Ruhrgebiet.

Die sozialen Folgen der rasanten Industrialisierung vor allem im 19. und 20. Jahrhundert veranschaulicht am eindrucksvollsten das Kapitel „ Karl Marx & Karl May“. Nicht der Mensch, die Maschine stand im Mittelpunkt. Der Mensch, der Arbeiter kämpft folglich. Auch die Frauen tun es, eine Emanzipations- und Zurück-zur-Natur-Welle geht durch die Gesellschaft. Die beiden Diktaturen im Namen der Arbeiterschaft werden pointiert angerissen, makaber eine Puppenvitrine unter dem Titel „Vorwärts zum Kommunismus“. Dem könnte man nicht minder makaber Oskar Nerlingers Gemälde „Die freie Welt des Kapitalismus“ entgegensetzen. Nur eine von zahlreichen Leihgaben, hier aus den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die von profunder Kenntnis der Kuratoren zeugen.

Mit den sechs Schauplatzausstellungen ist größtenteils vorhandene Substanz geschickt eingebunden worden. Auch im räumlichen Sinn am nächsten liegt das der Hauptausstellung benachbarte August-Horch-Museum. Die immense Schau makellos herausgeputzter Automobile spricht für sich. Man staunt in doppelter Hinsicht.

Ein ungewöhnlicher Belastungstest am AWZ P70 (1955/1956), dem Trabant-Vorläufer. Quelle: August Horch Museum Zwickau

Einmal über die frühen Ingenieurleistungen in Verbindung mit der unverwechselbaren Eleganz dieser Kraftwagen, aber ebenso über den seither errungenen technischen Fortschritt. Ein Flitzer der Auto-Union brauchte 1927 eben noch 25 Liter Benzin auf 100 Kilometer, um mit 80 PS immerhin schon 120 Kilometer in der Stunde zu schaffen.

Züge und kuriose Exponate in Chemnitz

Vom Auto zum Eisenbahn-Boom, mit dem Sachsen um die Mitte des 19. Jahrhunderts Maßstäbe für ganz Deutschland setzte. Jedem Besucher wäre eine Führung mit dem Maschinenbauer und Lokführer Sven Liebold durch den ehemaligen Rangierbahnhof Chemnitz-Hilbersdorf zu gönnen. Seit 30 Jahren ist er hier tätig und verfügt nicht nur über ein immenses Fachwissen, sondern auch über die Begeisterung für alles, „wo man noch sieht, warum es sich bewegt“. Gemeint sind nicht nur die beeindruckende Sammlung von Dampfrössern in den beiden Lokschuppen oder der einst als „Vindobona“ bekannte 175-er Triebzug draußen. Mit gleicher Leidenschaft erklärt Liebold die Stellwerkbrücke, von der aus pro Tag etwa 3600 Waggons über 50 Kilometer Gleise und 524 Weichen sortiert wurden. Soziale und politische Aspekte spielen auch hier hinein. In der Nachbarschaft entstand eine Reichsbahnsiedlung. Ein Güterwaggon erinnert unter dem Titel „Im Dienste der Macht“ aber auch an Kriegseinsätze und Häftlingstransporte in die Vernichtungslager.

Weniger gelungen erscheint der vom Chemnitzer Industriemuseum für den „MaschinenBoom“ abgezweigte Ausstellungsbereich gleich hinter der 98-er Drehgestell-Dampflok. Doch mehr ein Sammelsurium teils kurioser Exponate, die wie etwa dkk- oder RFT-Produkte bei älteren Besuchern aus der DDR-Zeit einen „Ach“-Seufzer hervorrufen mögen. „Vom Faustkeil zur Ingenieurskunst“ fehlt hier der didaktische Leitfaden, werden Fragen nach dem Sinn und Charakter der Maschine nur in den Raum geworfen. Zahllose gelbe Fußboden-Aufkleber datieren die Entwicklung von Werkzeugen, beginnend mit dem Hammer vor 60.000 Jahren. Eingestreute künstlerische Adaptionsversuche halten nicht das Niveau des originellen Begrüßungsvideos einer Sinnlos-Maschine à la Tinguely.

Crimmitschau und Oelsnitz

Die Tuchfabrik der Gebrüder Pfau in Crimmitschau, vor allem die Spinnerei, gehört zum Zweckverband Sächsisches Industriemuseum und wurde für Landesausstellungsbesucher speziell hergerichtet. Nicht nur für das Gehör ungemein beeindruckend ist eine Vorführung der im Prinzip noch funktionsfähigen Anlagen. Das Bergbaumuseum Oelsnitz schließlich war zwischenzeitlich schon einmal als Hauptstandort für die Landesausstellung im Gespräch. Nun zeigt es unter dem Titel „KohleBoom“ den Zwischenstand einer Museums-Neukonzeption, die 2023 abgeschlossen sein soll.

Diese vierte Landesausstellung bietet nicht nur Menschen, die noch mit Blaumann, ölverschmierten Fingern und Maschinenlärm aufgewachsen sind, eine seufzende Erinnerung. Sie erhellt wirklich Zusammenhänge, und sie trägt mehr zur Erkenntnis sächsischer Identität bei als fahnenschwingende Demos, weil technisch-wirtschaftliche Leistungen und Erfolge den Folgen und Kehrseiten unagitatorisch gegenübergestellt werden.

Erinnert sei auch daran, dass Sachsen parallel das Jahr der Industriekultur 2020 ausgerufen hatte. Die federführende Kulturstiftung des Freistaates hat ihr Jahresprogramm nach den Veranstaltungsbeschränkungen korrigiert. Auch hier lohnt die Beschäftigung mit einem Feld, das den Sachsen keineswegs nur eine schulterklopfende Erinnerung wert sein sollte.

Von Michael Bartsch