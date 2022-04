Dresden

„Perfekte Kombi von Zeichnungen und Tönen – sehr spielerisch“ entziffere ich meine Notizen zu dem Animationsfilm „Anxious Body“, der den Goldenen Reiter für den besten Animationsfilm im Internationalen Wettbewerb erhielt. Ich hätte also eher auf den Sound-Design-Preis getippt, der nun an „Vadim on a Walk“ geht, bei dem ich den Sound zu aufdringlich empfand (vielleicht war ich aber auch nur zu beeindruckt von der Ähnlichkeit der Hauptfigur in ihrer engen Box mit Wladimir Putin).

Nichtsdestotrotz kann ich die Begründung der Jury nachvollziehen, wenn es unter anderem heißt: „Anxious Body“ „kitzelt den Betrachter, indem er die Texturen, die Formen und die facettenreiche Sinnlichkeit des menschlichen Körpers erforscht.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die feierliche Preisverleihung in der Schauburg fand wie die Eröffnung und viele weitere Veranstaltungen in den fünf Tagen des 34. Filmfests Dresden vor nahezu ausverkauftem Haus statt. Und bei aller Freude über das schöne Präsenzfestival ist diejenige über das nach wie vor sehr konsequente Maskentragen der Besucher fast noch größer.

Schwere Themen in mitreißenden Werken

Die Pandemie ist nicht vorbei, erst recht nicht der täglich grausamer werdende Krieg gegen die Ukraine. Moderatorin Jenni Zylka sprach es an; vor allem aber Regisseure. So hatte der Litauer Saulius Baradinskas, Gewinner des Goldenen Reiters der Jugendjury des IW für seinen (tatsächlich sehr beeindruckenden) Film „Techno, Mama“ eine Videobotschaft geschickt, in der er mit Tränen in den Augen sagte, dass ein Freund von ihm in der Ukraine gestorben sei. „Vergesst die Menschen dort nicht!“ Ähnlich äußerte sich ebenfalls via Video der Regisseur von „Vadim on a Walk“.

Geradezu hineingezogen in die Unmenschlichkeit vor unserer Haustür wurden wir durch den großartigen Film „Handbuch“, der im Nationalen Wettbewerb den Goldenen Reiter für den besten Kurzfilm ebenso gewann wie den „voll politisch“-Preis der Landeszentrale für politische Bildung. Geradezu nüchtern wird hier das Thema der Folterungen in Weißrussland behandelt.

Nach all der Schwere, die selbst Zylka mit ihrer erfrischenden Art kaum aufheben konnte oder wollte, war die Übergabe des DEFA-Förderpreises an Bea Höller für den hier auch schon lobend erwähnten „Klimax“ sehr erfrischend. „Liebt euren einzigartigen Körper und fasst euch an und kommt, so oft ihr könnt“, lautete Höllers Ansage.

Überraschungen sind nicht immer gelungen

Ja, „Klimax“ wäre ein Kandidat für den LUCA-Filmpreis für Geschlechtergerechtigkeit gewesen, mir würden auch noch einige andere allein aus dem Internationalen Wettbewerb einfallen. Sollte die Jury für diesen Preis tatsächlich nur sieben Filme gesichtet haben, wie es sich bei der Preisverleihung anhörte, wäre die Entscheidung für den hier bereits negativ erwähnten „Nicht die brasilianischen Homosexuellen sind pervers, sondern die Situation, in der sie leben“ ein Stück weit erklärlich.

Warum allerdings die Jury des Verbands der deutschen Filmkritik sich ebenfalls diesen Film aussuchte, finde ich sehr unverständlich. Und die Begründung hilft da auch nicht: „Beiläufigkeit und Natürlichkeit sind die niederschwelligen Merkmale dieses mit einfachsten Mitteln realisierten Films, der die Low-Key-Ästhetik von Handykamera und Lippenasynchronität gekonnt einzusetzen weiß.

Die alltäglichen Gespräche zwischen zwei nackt im See badenden Freunden und ihre exponierte, selbstironische Body-Positivity bilden die trügerischen Harmlosigkeitsangebote des Films, bevor er sich fast unmerklich zu einem hintersinnigen politischen Pamphlet wandelt, um in komödiantischer Absurdität wieder eingefangen zu werden. Seine inszenatorische Leichtigkeit und die augenzwinkernde Kombination von Diskurs und Körperlichkeit könnten der Aufbruch zu einem neuen, lustvollen politischen Filmemachen sein.“

Von Beate Baum