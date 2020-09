Dresden

Die Dresdner Schauburg am Sonnabend wie der Venediger Lido mit echter Verleihung und rotem Teppich: Hier buhlten 70 Animations- und Kurzfilme um neun Reiter, da 18 lange Spielfilme um vier Löwen. Doch nicht alles, was hinkt, ist ein schlechter Vergleich. Und dieser hier war so rein gar nicht gewollt, denn die Preisverleihung des 32. Dresdner Kurzfilmfests (im Leone-Saal) geriet nur durch Verschiebung von April auf September zeitlich parallel. Dennoch ist sie als Ereignis gar nicht hoch genug zu bewerten – und allein schon durch die pure Austragung bleibt der Nimbus der Vorwendegründung (ganz im Sinne der mutigen Gründer) in der Nummerierung manifestiert.

68.000 Euro für 14 Preise

Seit 1992, als der internationale Wettkampfcharakter beim „Dresdner Festival für Kurz- und Animationsfilm“, so der einstige Name, Einzug hielt, redet man gern über Preistaler: in Summe just 68.000 (als Euro) für 14 Preise. Dabei gebührt der Ruhm vor allem Sachsens Kunstministerinnen, die seit 2004 einen eigenen Preis stiften, der mit 20.000 Euro allein fast ein Drittel der Gesamtsumme ausmacht und im nationalen Wettbewerb vor allem der nächsten Produktion dienen soll. Listet man die Gelder artenrein auf, so kommt man auf vier Preise und 20.000 Euro im internationalen Terrain, und – neben dem erwähnten Hauptpreis – auf fünf Preise mit genau 15.000 Euro im bundesdeutschen Beritt, der Rest ist Mix oder mitteldeutsch.

Anzeige

Dabei begann die Dresdner Zeremonie, penibel Körpernähe ächtend, rund 75 Minuten nach dem Adria-Spektakel mit einem Schock: Das Elektropoduo Götterscheiße bekam einen medienträchtigen Auftritt vor einem weltweiten Publikum – denn die Zeremonie gehört zu einem der elf „hybriden“ Filmfestereignisse, die live ins Netz übertragen wurden und dort wohl nun verharren, solange Strom fließt. Das laut Eigenwerbung „ehrlichste Liveduo des Universums“ war eigens aus dem Leipziger Kosmos geladen und bot zwei Nummern seiner „Synthiepop-Orgasmen“ – seltsame Musik mit mieser Akustik und dermaßen unterkomplex, dass keiner der anwesenden Filmemacher sie als Sound buchen würde.

Weitere DNN+ Artikel

Selbst die Tontechnik verweigert darob der witzbedachten Moderatorin Jenni Zylka die Resonanz, so dass man in deren anfänglichem Aussetzungswortstakkato anfangs zuerst von „Götterspeise“ ausgehen musste. Wohltuend götterneutral geriet dann (mit Handmikro) der Rest des Abends: Religion scheint in der Welt von vor drei Jahren, als die Sujets sich ihren Weg in die Köpfe der meist jungen Filmemacher bahnten, keine große Rolle zu spielen. Zumindest spiegelt das die Auswahl der Preisträger.

Die Jugendjury durfte beginnen und erwählte, vielleicht aufgrund ihrer Schulsozialisation, mit „Trading Happiness“ eine beeindruckend-bedrückende Hochzeitsstory für ihren Reiter. Regisseur Duc Ngo Ngoc hatte diesmal seine Kamerafrau Meret Madörin dabei, aber leider keine Zeit zu erzählen. Das war schade, hatte er sich doch zuvor redlich den DNN-Ehrenpreis für die lustigste Setschilderung einer tragischen Handlung verdient.

Harte soziale Grenzkonflikte privater Art: „Trading Happiness“ von Duc Ngo Ngoc gewann den nationalen Preis der Jugendjury Quelle: Filmfest Dresden PR

Genauso zweifelsfrei auserkoren: „Plume“, eine feine Me-Too-Episode aus dem Zirkusambiente von Hannah Weissenborn. Sie wurde für die beste Filmmusik, die ihr Johann Meis für einen Trapezakt komponierte, prämiert.

Vorbereitung auf die 33. Auflage beginnt schon

Sichtlich erregt und erfreut verlas Sachsens Kulturtourismusministerin Barbara Klepsch ( CDU) kurz vor Schluss als Höhepunkt die Jury-Laudatio für den Hauptpreis: „Ein explosives Gemisch gegen einfaches Schubladendenken ohne Samthandschuhe kompromisslos wie ein Schlag ins Gesicht. Gerne mehr davon!“ Das heißt: 20 000 Euro für „Masel Tov Cocktail“ von Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch. Doch auch hier galt für die ausgelassene jubelnde Berliner Brigade, die zuvor schon vom MDR den Publikumspreis abgesahnt hatte: Pokal und Sonnenblume zur Selbstannahme nur vorn auf dem Tisch.

Als beste deutsche Animation wurde „Brand“ von Jan Koester und Alexander Lahl gekürt, als bester Kurzfilm die Elegie „Nach zwei Stunden waren zehn Minuten vergangen“ von Steffen Goldkamp.

International gewann mit „Stay awake, be ready“ von Pham Thien, der leider schon wieder abreisen musste, als Kurzfilm, Auden Lincoln-Vogel aus Estland mit „Zorg 2“ bei den Animationen, während das Publikum für „Physique de la Tristesse“ des Kanadiers Theodore Ushev votierte.

Vom internationalen Publikum preiswürdig erwählt: „Physique de la Tristesse“ des Kanadiers Theodore Ushev. Quelle: Filmfest Dresden PR

Fürs Festivalteam um Sylke Gottlebe und Anna Gaschütz beginnt dank der Zwangspause nun nahezu atemlos die Vorbereitung auf die 33. Auflage, mutig fix für Mitte April 2021 geplant. Dann sicher mit den ersten Einflüssen der jüngsten beiden (welt-)politisch durchaus brisanten Jahre. Dann vielleicht sogar schon wieder mit internationalen Gästen, echten Pokalübergaben, mehr Film statt Musik, passenderen und längeren Filmausschnitte sowie ungehemmter Party – vor allem ohne Unberührbarkeit.

www.filmfest-dresden.de/de/festival/preistraeger

Von Andreas Herrmann