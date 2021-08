29. Ausgabe der Batzdorfer Barockfestspiele: Das ist das Programm

Batzdorf

„Das Gegenwärtige ist das Ewige, oder richtiger das Ewige ist das Gegenwärtige, und das Gegenwärtige ist das Erfüllte“, notierte der dänische Philosoph und Theologe Sören Kierkegaard (1813-1855). „Das Gegenwärtige ist das Ewige“ lautet entsprechend der Titel eines Konzertprogramms, in dem das Ensemble Flautando aus Köln am 26. August im Rahmen der 29. Barockfestspiele auf Schloss Batzdorf versucht, „die Weisheit Kierkegaards so zum Klingen zu bringen, dass das Ewige im Gegenwärtigen aufblitzt, in weltlicher genauso wie in geistlicher Musik“.

Dänische Volksmusik im Blick

Die Musikauswahl ist an sich zeitlos, der Blick richtet sich aber nicht zuletzt insbesondere auf die dänische Volksmusik. Ein besonders stimmungsvoller Beitrag verspricht auch der Vortrag eines Märchens von Hans Christian Andersen zu werden, illustriert durch Musikimprovisationen.

Die diesjährige Auflage der Batzdorfer Barockfestspiele mit den Aufführungsorten Renaissance-Rittersaal und großer Weinkeller beginnt am Dienstag mit einem Konzert der Batzdorfer Hofkapelle und der Oboistin Xenia Löffler, das allerdings ist bereits ausverkauft ist. „Tremonata“ lautet der Titel eines Programms, in dem Lenka Torgersen (Barockvioline), Ilze Grudule (Violoncello) und Alena Hönigová (Cembalo) am 25. August ab 20 Uhr Musik legendärer italienischer Geigenvirtuosen des 18. Jahrhunderts zu Gehör bringen. Und anlässlich des 400. Todestages von Michael Praetorius haben die Musikerinnen Elisabeth Seitz (Salterio) und Johanna Seitz (Harfe) ein Programm mit Musik Praetorius’ und Zeitgenossen zusammengestellt, das man am 27. August, 20 Uhr, verfolgen kann.

Mit Liedern aus England „voller Melancholie und Eleganz“ warten die Sopranistin Isabel Schicketanz und Sebastian Knebel (Cembalo) in dem Programm „Die Liebe und die Nacht“ am 28. August, 18 Uhr auf. Für die ausgewählten Kompositionen soll zutreffen, was schon der englische Schriftstellers Robert Burton (1577–1640) in seinem Hauptwerk „Anatomie der Melancholie“ schrieb: „Musik mildert die Furcht und Wut, besänftigt das Schreckliche, lindert die Schwere, und den Schlaflosen bringt sie Ruhe; sie nimmt einem den Groll, und den Hass, sie heilt alle Verdrießlichkeit und Schwere der Seele.“

Seltene Kostbarkeiten unbekannterer Tonsetzer

Den Schlusspunkt setzt in gewohnter Manier die in diesem Jahr von Joowon Chung (Sopran) und Felix Schwandtke (Bass) unterstützte Batzdorfer Hofkapelle mit dem Programm „Stark wie der Tod ist die Liebe“, dessen Titel dem Finale des Hoheliedes, des Liedes der Lieder im Alten Testament entlehnt ist. In einer laut Ankündigung „wunderschönen, altorientalisch-bildreichen Sprache“ ist das gesamte Farbspiel der Leidenschaften zwischen den beiden Thema des Hoheliedes: Sehnsucht – Trennung – Vereinigung – Liebe – Verzweiflung – Suchen – Finden – Lobpreisung des Geliebten, der Geliebten. Es sei kein Wunder, „dass gerade Komponisten der Barockzeit, die ihre Zuhörer mit der Erregung von Affekten und Leidenschaften in den Bann schlagen wollten, im Hohelied ein Musterbuch an emotionsaufgeladenen Texten für ihre Werke fanden“. Insofern wartet das Programm neben Werken bekannter Komponisten des 17. Jahrhunderts wie Heinrich Schütz und Dietrich Buxtehude auch mit seltenen Kostbarkeiten unbekannterer Tonsetzer wie Christian Geist und Stephan Otto auf.

Die Batzdorfer Barockfestspiele werden durch die Gemeinde Klipphausen, den Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, den Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen sowie den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds unterstützt.

Das Programm 24. 8., 20 Uhr: Eröffnungskonzert (ausverkauft) 25. 8., 20 Uhr: Tramontana – Musik der legendären italienischen Geigenvirtuosen des 18. Jahrhunderts und das Echo ihrer Kunst nördlich der Alpen. 26. 8., 20 Uhr: „Das Gegenwärtige ist das Ewige“ – Flautando Köln und Holger Schäfer 27. 8., 20 Uhr: Praetorius – Konzert mit Elisabeth Seitz (Salterio) und Johanna Seitz (Harfe) 28. 8., 18 Uhr: „Die Liebe und die Nacht“ – Lieder aus England 29. 8., 15 Uhr: Beziehungsweisen (ausverkauft), 18 Uhr: Abschlusskonzert „Stark wie der Tod ist die Liebe“ mit der Batzdorfer Hofkapelle

Mehr Informationen im Netz: www.batzdorfer-schloss.de/barockfestspiele. Hier kann man auch vorab Karten buchen, ebenso unter der Telefonnummer (03521) 459 1951 – und das empfiehlt sich aufgrund der begrenzten Platzkapazität wegen der Corona-Pandemie auch. Das Schloss öffnet seine Tore eineinhalb Stunden vor Beginn der jeweils ersten Veranstaltung bis 30 Minuten nach Ende der letzten Veranstaltung. Für Getränke und Snacks ist vor Ort gesorgt.

Achtung: Derzeit ist der Schachtberg in Scharfenberg gesperrt. Ausweichrouten sind über Gauernitz-Pegenau oder über Meißen. Die A4 ist nicht selten vor der Ausfahrt Wilsdruff sehr oft verstopft. Also mehr Zeit mehr der Anreise einrechnen.

Kartenpreise: 20 Euro (erm. 15 Euro), Kinder bis 12 Jahren erhalten freien Eintritt

Von Christian Ruf