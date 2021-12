28 Jahre im Dienst der SKD: Abschied für den Chef des Dresdner Volkskunstmuseums

Dresden

Als Igor Alexander Jenzen, als gebürtiger Frankfurter Hesse, 1993 nach Dresden kam, sah er, durchaus entzückt, das erste Mal in seinem Leben Gaslaternen. Sie leuchteten mehr oder minder nach dem Prinzip „hell-dunkel-dunkel-hell-dunkel-dunkel-dunkel-hell“ in die Nacht und selbst da, wo eine Gaslaterne nicht kaputt war, reichte das Licht eigentlich nicht weiter als ein oder zwei Meter in die Nacht.

Ebenso fasziniert, wenn nicht begeistert, war er von der Bausubstanz, die er in Blasewitz oder auch Striesen vorfand. „Es war wie eine Zeitreise in eine Großstadt der Zwanziger, die Architektur grau und sanierungsbedürftig, aber grundsätzlich vorhanden“, schwärmt Jenzen, der seit Oktober 2004 Direktor des Museums für Sächsische Volkskunst in Dresden ist, Ende des Jahres nun aber in den Ruhestand geht.

Die Restaurator-Ausbildung hilft bei der Echtheits-Einschätzung

Studiert hat Jenzen, der Jahrgang 1956 und folglich 65 Jahre alt ist, zunächst Theaterwissenschaft und Germanistik, dann aber auch Kunstgeschichte und Europäische Ethnologie. Daneben aber machte er aber zudem eine Ausbildung zum Holz- und Metallrestaurator am Historischen Museum in Frankfurt am Main. Das Wissen kam ihm in seiner Laufbahn stets zugute, er könne, versichert Jenzen, gut einschätzen, ob etwa ein Schrank „wirklich das ist, was er vorgibt, zu sein“, oder ob es sich um ein historistisches Stück etwa aus der Kaiserzeit oder gar eine Fälschung handelt.

Bis heute legt er mit großem Vergnügen Hand an, „ich renoviere gern, das ist mein Hobby“ sagt Jenzen, der mit seiner Frau Cordula Bischof u. a. ein ruinöses Haus in Niederseidnitz bei Zuschendorf schrittweise sanierte. Jahrelang lebte man dort, mittlerweile ist man in ein Mehrgenerationenhaus in Pillnitz umgezogen.

Ein „Wessi“ von außerhalb des „Volkskunst-Klüngels“

Zunächst war Jenzen wissenschaftlicher Mitarbeiter im Kunstgewerbemuseum, 2004 wurde er Nachfolger von Johannes Just als Direktor des Museums für Sächsische Volkskunst im Jägerhof. Zunächst begegnete man ihm reserviert, denn er kam nicht aus dem „Volkskunst-Klüngel“ (Jenzen) und zudem auch noch aus dem Westen, außerdem war er anders als im Kunstgewerbemuseum auch Chef, was Mitarbeiter in der Regel erstmal vorsichtig werden lässt. Nach ein paar Wochen aber sei „das alles kein Thema mehr gewesen“, sagt Jenzen.

Aber bald war er gut vernetzt. Elf Jahre lang war er im Vorstand des Sächsischen Museumsbundes, auch war er Mitglied des Redaktionsbeirates der Sächsischen Heimatblätter. Fünf Jahre war er Mitglied im Heimatverein Sächsischer Heimatschutz. „Die Treffen und vor allem die Exkursionen waren toll. Wenn man Sachsen bereisen will, gibt es keine bessere Adresse“, schwärmt Jenzen, der sich sicher ist, dass er von allen Direktoren der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) „derjenige ist, der Sachsen am besten kennt“.

Sein Verhältnis zu den anderen Direktoren war gut, letztlich konnte er damit leben, dass sein Haus von den Kollegen mitunter „leicht unterschätzt“ und nur im Rahmen der beliebten Oster- und Weihnachtsausstellungen besucht wurde. Er genoss zu seiner Freude „das Vertrauen der SKD“, versichert, dass es dort „offen zugeht, und dass sein Blick „nicht nur der Milde des Gehenden“ geschuldet sei. „Geschützt auf der anderen Elbseite“, konnte Jenzen den Jägerhof und Ausstellungen weitgehend nach seinem Gusto gestalten.

Der Jägerhof war lange Jahre der Arbeitsplatz für Igor Jenzen. Quelle: Anja Schneider

2006 ließ er die Dauerausstellung modernisieren, denn jede Generation hat neue Sehgewohnheiten, denen Rechnung zu tragen ist. 2010 wurde dann nicht zuletzt dank 1,5 Millionen Euro aus dem Bundesinvestitionsprogramm der Jägerhof energetisch und behindertengerecht modernisiert, was miteinschloss, dass das Haus mit neuer Sicherheitstechnik bedacht wurde. Die Räumlichkeiten wurden von Heidemarie Hagen damals völlig neu gestaltet – und zwar zur Freude Jenzen so, dass „man das Design gar nicht sieht, weil es zurücktritt“. So stehen die Objekte und das Gebäude im Fokus. Für einen Erweiterungsbau, gar aus Glas, war Jenzen nie zu haben. Ja, das Haus sei eng, „aber ich fürchte die Enge nicht“. Nur die Depots, die könnten und sollten künftig denn doch andernorts sein.

Für die „Eventisierung“ im Kulturbetrieb

Um die Attraktivität des eine „knuffige Größe“ besitzenden Hauses zu halten, sei es wichtig, mit der Zeit zu gehen. Mögen andere über sich über die „Eventisierung“ im Kulturbetrieb grämen, so hatte Jenzen stets kein Problem damit, Events und damit ein lebendiges Museum zu schaffen. „Der Schnitzkurs war der Renner“, erinnert er sich. Ein Renner war durchaus auch die Ausstellung „Made by me in Saxony. Volkskunst jetzt!“, mit der er und seine Mitstreiter versuchten, das Klischee zu widerlegen, dass Volkskunst alt und verstaubt sei. Präsentiert wurden lustige, ernste, skurrile, experimentelle, definitiv überraschende Erzeugnisse, die frei nach dem Frank-Sinatra-Prinzip „I did it my Way“ von „selbstautorisierten“ Künstlern unterschiedlicher Fachrichtungen in Kellern, Hinterhöfen, Garagen, Werkstätten und sonstigen Kreativzentren geschaffen wurden. Junge Leute waren begeistert, das Stammpublikum weniger.

Um neue Publikumsschichten, nicht zuletzt die Jugend, ins Haus zu holen, wofür es „eines langen Atems bedarf“, wie Jenzen klar ist, sei es unabdingbar, die modernen Medien und damit verbundenen Kommunikationswege zu nutzen. Facebook? Twitter? Instagram? Das sei die Zukunft in Sachen Kommunikation und Jenzen ist froh, dass in den SDK dazu auch eine entsprechende Abteilung ins Leben gerufen wurde.

Zur täglichen Arbeit Jenzens gehörte, dass sich den Anfragen widmete, was Schenkungen angeht. Im Schnitt waren es drei Anfragen pro Woche. Eine sehr schöne Schenkung war die einer Sammlung von „Zeumer-Spielzeug“, also Spielwaren, die einst im Spielzeugladen von Richard Zeumer auf der Schloßstraße über die Ladentheke gingen, um Kinderherzen zu erfreuen. Fakt ist aber, dass gut 90 Prozent aller Offerten abgelehnt werden. Man sammelt Volkskunst, nicht industriell gefertigte Puppen und sonstige Massenware aus früheren Zeiten. Volkskunst, das ist für Jenzen als Kunst von Menschen, die etwas schaffen, was originell und nicht unbedingt an Vorbilder angelehnt ist. Das, was unter dem Label Volkskunst in den Läden ausliegt, nennt Jenzen jedenfalls schon mal schlichtweg „Heimindustrie“.

Jenzens absolutes Lieblingsstück ist das Figurentheater „Das Leiden Christi“, das in sieben Szenen mittels handgeschnitzter, ausdrucksvoller Figuren, die von einer kunstvollen Mechanik angetrieben werden, die Passionsgeschichte von Jesus vor Augen führt. Es ist ein „Objekt von europäischem Rang“, die „Sixtinische Madonna des Volkskunstmuseums“ versichert Jenzen. Geschaffen wurde das Wunderwerk übrigens um 1830 Elias Augst, seines Zeichens Bauer, aber eben auch Astronom, Mechanikus und Maler.

Jenzens letzte Ausstellung ist geschlossen

In seinem Element war Jenzen, mal abgesehen davon, dass er passionierter Schlagzeuger ist und Schlagzeuge sammelt, beruflich nicht zuletzt immer bei Führungen. Die für ihn ungewöhnlichste wie nachwirkende war die, als er fünf Menschen, die blind, taub und stumm waren, durch das Museum führte. Es gibt einen Kinderpfad, wo auch Dinge ertastet werden können. Jenzen ließ tasten, die Betreuer „schrieben“ den „Behinderten“ mittels der Finger in die Handflächen, was sie ertasten, ob nun einen Nussknacker oder die Uniform eines Bergmannes.

Die (vermutlich) letzte Ausstellung, die Jenzen kuratierte, trägt den Titel „Von Spinnen, Engeln und dem Licht der Welt – Die Kronleuchter des Erzgebirges. Sie ist fix und fertig, wegen des Lockdowns in Sachsen allerdings aktuell geschlossen. Der Name von Jenzens Nachfolger auf dem Posten des Direktors des Museums für Sächsische Volkskunst ist noch geheim und wird Anfang nächsten Jahres bekannt gegeben.

Von Christian Ruf