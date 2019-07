Dresden

Man glaubt es kaum, aber es ist bereits das 27. Moritzburg Festival, das am 4. August beginnt. Was empfinden Sie, wenn Sie als Mitbegründer und künstlerischer Leiter des Kammermusikfestivals diese beachtliche Zahl sehen?

Jan Vogler: Wir haben früh angefangen und durchgehalten, das ist ein schönes Gefühl! Die Sommer in Moritzburg sind Teil unseres Lebens geworden. Meine Kinder sind da hineingeboren, sind jünger als das Festival und kennen auch keinen Sommer ohne Moritzburg, inzwischen spielen sie beide im Akademieorchester mit. Es ist ein generationsübergreifendes Projekt geworden.

Das Moritzburg Festival ist offizieller Kooperationspartner von CLARA19, des Festjahres aus Anlass des 200. Geburtstages der Komponistin und Pianistin Clara Schumann mit Schwerpunkt in Leipzig. Wie wird sich diese Kooperation im Programm des diesjährigen Moritzburg Festivals widerspiegeln?

Wir freuen uns darauf, ihr wunderschönes Klaviertrio zu spielen! Und wir nutzen die Chance, gleich noch einige ihrer Kolleginnen vorzustellen. Fanny Mendelssohn, Schwester von Felix, ist mit einem meisterhaft gearbeiteten Streichquartett zu hören, und in der „Langen Nacht der Kammermusik“ hören Sie in diesem Jahr fast nur Kompositionen von Frauen. Dazu hat uns Clara19 inspiriert.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Lange Nacht der Kammermusik: Am 15. August werden in der Kirche Moritzburg zu Ehren Clara Schumanns Komponistinnen aus allen Epochen gespielt Quelle: P. Böhnhardt

Welche Bedeutung haben Clara Schumann und ihr Werk für uns heute? Erfahren diese außerhalb von Festivals eine ihnen angemessene Würdigung?

Ich habe vor kurzem in New York bei einem Musikantiquar einen frühen Brief von Robert Schumann an Friedrich Wieck entdeckt. Er schreibt darin über das außergewöhnliche Talent der damals 14-jährigen Clara. Wir können uns heute kaum vorstellen, wie berühmt Clara als Pianistin in ihrer Zeit war, im 19. Jahrhundert war ihr Name so bekannt wie der von Paganini oder Liszt. Auch sehr beeindruckend ist für mich, welchen Wert Robert Schumann und auch Johannes Brahms ihrem Urteil beimaßen. Sie konnte motivieren und verunsichern, ihre Meinung hatte Gewicht.

Welchen programmatischen Ideen folgt das Moritzburg Festival 2019? Gibt es Besonderheiten in diesem Jahr?

Es geht immer zentral um die herausragende Bedeutung der Kammermusik im Schaffen der großen Komponisten. Unser Publikum ist oft überrascht über das Temperament, die Leidenschaft und Größe, die diese Musik ausstrahlt. Dazu kommt die Nähe und Intimität, das Publikum ist Teil der Moritzburg-Familie und wird oft auch ganz unmittelbar in die Gefühlswelt der Stücke hineingezogen. Die Programme von 2019 mischen Bekanntes mit Entdeckungen, wo hört man sonst Rimsky-Korsakows Sextett oder Borodins Quintett?

Erstmals gehören zu den Spielstätten des Festivals auch das Käthe-Kollwitz-Haus in Moritzburg und der Konzertsaal im Dresdner Kulturpalast. Mit letzterem verlassen Sie die intime Atmosphäre z.B. der Moritzburger Schlosskirche und laden in einen großen Saal ein. Welches Programm soll dort stattfinden?

Im Käthe-Kollwitz-Haus erwartet das Publikum eine Lesung mit Musik, mit dieser Veranstaltung möchte ich an meinen Freund und musikalischen Partner Rolf Hoppe erinnern, ich habe viele schöne Erinnerungen an unsere gemeinsamen Abende mit Musik und Literatur. Nun setzt seine Tochter dies in Moritzburg fort, was für eine schöne Geste.

Im Kulturpalast wird das Moritzburg Festival Orchester auftreten. Hochbegabte junge Musiker aus der ganzen Welt, die in Moritzburg von Josep Caballé-Domenech zu einem Orchester geformt werden. Das ist immer ein sehr spannender und kreativer Prozess. Das Ziel, am Ende dieses Prozesses ein Konzert im neuen Saal des Kulturpalasts zu spielen, wird die jungen Musiker sehr motivieren, engagiert in Moritzburg arbeiten.

Einen Composer in Residence gibt es 2019 nicht, aber die Dresdner Erstaufführung des Auftragswerkes Drei Wiegenlieder für Viola und Klavier des englischen Komponisten, Dirigenten und Pianisten Thomas Adés, der …. Composer in Residence des Moritzburg Festivals war… Was können die Zuhörer dabei erwarten?

Tomas Adès ist inzwischen der vielleicht bedeutendste Komponist unserer Zeit geworden. Was er schreibt, wird in den Musikzentren der Welt uraufgeführt. Wir fühlen uns sehr geehrt, ein Teil dieses Kompositionsauftrags sein zu dürfen. Adès’ Musik erschließt sich auf sehr viele Ebenen, es ist auch keine typische „neue“ Musik. Die Wurzeln in der klassischen Tradition sind stark, gleichzeitig hat er eine ganz eigene, sehr ästhetische und lyrische Musiksprache mit einer fast hellenischen Ausstrahlung.

Wie viele Künstler sind zum ersten Mal in Moritzburg dabei? Wie gewinnen Sie immer wieder solchen „Nachwuchs“?

Diesmal sind wir in einer neuen Kooperation mit der Kronberg Academy noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben mehr junge Musiker dabei. Einige meiner Meinung nach ganz große Talente, die das Zeug haben, die Musikwelt in der Zukunft maßgeblich zu prägen. Je länger ich als Musiker arbeite, umso wichtiger finde ich die Förderung der jungen Talente. In der lockeren Atmosphäre des Moritzburg Festivals werden ganz nebenbei, manchmal fast unterbewusst, wichtige Traditionen weitergegeben und neue Impulse und Ideen gestärkt.

Und wie viele Nationen versammeln sich durch die teilnehmenden Musiker in diesem Jahr in Moritzburg?

Dieses Jahr kommen 21 Nationen beim Festival zusammen, eine enorme Bereicherung für den künstlerischen Austausch.

Künstlerinnen & Künstler 2019 Violine Esther Hoppe, Zhe Li, Annabelle Meare, Nathan Meltzer, Alexander Sitkovetsky, Kai Vogler, Mira Wang, Kevin Zhu Viola Ulrich Eichenhauer, Sindy Mohamed, Lawrence Power, Ziyu Shen Violoncello Hayoung Choi, Guy Johnston, Maciej Kułakowski, Christian Poltéra, Jan Vogler Kontrabass Alexander Edelmann Saxophon Asya Fateyeva Klavier Boris Giltburg, Tiffany Poon, Antti Siirala Dirigent Josep Caballé Domenech

Tauschen Sie sich mit Ihren Musikerkollegen neben den Proben auch über politische Entwicklungen und Vorkommnisse der Region aus, in der das Festival stattfindet?

Natürlich! Künstler sind, entgegen allgemeinen Vorstellungen, meist politisch sehr interessiert. Dabei geht es aber um die ganze Welt, um globale Fragestellungen. Was wir in Sachsen beobachten, ist nicht abgekoppelt vom Rest der Welt.

Müssen Sie dabei auch manche Fehleinschätzung korrigieren und Ängste beruhigen?

Wenn unsere Künstler unser Publikum treffen, gibt es angeregte und interessante Diskussionen. Die Musik verbindet oft auch ganz unterschiedliche Meinungen und führt zu einem sehr sensiblen Austausch. Meiner Ansicht nach ist das Reden und Diskutieren an sich essenziell, es zeichnet eine demokratische Gesellschaft aus. Ich kann mich noch gut erinnern an die Zeit vor der Wende, als man aufpassen musste, was man außerhalb der Familie und des Freundeskreises äußert, keine schöne Erinnerung.

Im Abschlusskonzert erklingt stets Mendelssohns berühmtes Oktett. Ist das ein Publikumswunsch oder warum steht das Stück immer auf dem Programm?

Das ist ein Ritual geworden... Einmal haben wir versucht, mit dieser Tradition zu brechen, und haben im Abschlusskonzert andere Werke gespielt. Als Folge erhielten wir einen beachtlichen Stapel Briefe, die meisten freundlich im Ton, aber alle bestimmt im Inhalt: Kein Moritzburg Festival ohne Mendelssohn-Oktett!

Von Kerstin Leiße