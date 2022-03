25 Jahre „Blue Note“ in Dresden: Am Samstag wird gefeiert

Dresden

25 Jahre – das ist schon eine Hausnummer! Am 5. März 1997 öffnete sich zum ersten Mal die schlichte Tür des Blue Note in der Görlitzer Straße 2 b für Gäste. „Damals wollte jeder ’ne Kneipe in der Neustadt machen“, sagt Mirko Glaser. Er auch, gemeinsam mit seinem Freund Christoph Neumann. Als sich die Gelegenheit bot, die Räumlichkeiten neben der „Eisgrotte“ von Christophs Vater zu übernehmen, schlugen die beiden zu.

„Da war die Frage: Was machen wir mit dem Schlauch?“ Der schmale, langgezogene Raum hatte bis dahin eine Schmiede beherbergt und stellte somit einige Anforderungen beim Um- und Ausbau. Klar war, eine normale Kneipe sollte es nicht werden, sondern eine Bar, wie Mirko Glaser sie auf seiner ersten ausgedehnten USA-Reise 1995 kennengelernt hatte. Ein Ort für gepflegte Drinks und Live-Musik.

Vom Mitropa-Kellner über die USA zurück nach Dresden

Der Dresdner Glaser, Jahrgang 1971, hatte bei der Mitropa Kellner gelernt. Eigentlich wollte er zur See fahren – was nicht ging. Westverwandtschaft. Außerdem hatten eine Tante und ein Onkel einen Ausreiseantrag gestellt. So war die Arbeit im Speisewagen zumindest eine Möglichkeit, etwas von der Welt zu sehen. „Und wenn ich dann ins nicht-sozialistische Ausland gedurft hätte, wäre ich ausgestiegen und da geblieben.“

Es kam anders. Als er 18 war, fiel die Mauer. Glaser arbeitete weiter im Bereich der kulinarischen Versorgung der Zugpassagiere – allerdings durchquerte er jetzt mit den Zügen ganz Europa – und genoss es. Als jedoch die Mitropa von der DSG übernommen wurde, strich er die Segel. „Da wurde nichts mehr frisch gekocht, es gab nur noch in Plaste eingeschweißtes Zeug zum Warmmachen.“

Der junge Mann kündigte, nahm die 8000 DM, die er gespart hatte, und flog in die Staaten, tauchte das erste Mal in die Musikszene dort ein. In Austin, Texas, landete er mitten im „South by Southwest“-Festival, dachte, bei dem Programm hätte er es mit dem für ein ganzes Jahr zu tun, saugte die Musik ein. Zog dann weiter kreuz und quer durchs gelobte Land der Musikliebhaber. Nach einem Vierteljahr, endlosen Meilen auf Highways und ungezählten Besuchen in Bars und Clubs, nach einer letzten Woche ohne einen Dollar in New York City, wo er nachts im Fernsehraum eines Hostels kampierte, war er nach Dresden zurückgekehrt und wusste, was er machen wollte.

Nicht zur Bundeswehr gehen, eigentlich. Dem Dienst zu entkommen erwies sich jedoch als schwierig, also nahm er die Stationierung im nahen Leipzig hin, konzentrierte sich auf die Pläne für die Zukunft, die auch das eigene Musikmachen beinhalteten.

Blues, viel Boogie-Woogie und Folk statt Jazz

Nach seiner Zeit beim Bund schloss er sich den Lazy Boys an – der Band, mit der er nach wie vor unterwegs ist, und die ihrerseits unterwegs ist zwischen Country, Rock’n’Roll und Rockabilly. Glaser spielt Gitarre – wovon er selbst behauptet, es reiche gerade fürs Lagerfeuer, schreibt die Songs und singt – wofür er bereits im Schulchor der 42. Polytechnischen Oberschule in Übigau übte.

Ab März ’97 dann also der eigene Club. Zuerst gab es keinen Jazz im Blue Note, sondern Blues, viel Boogie-Woogie und Folk – heute würde man von Singer / Songwriter sprechen. Und der Club lief gut an. Von vornherein Maßgabe war das ernsthafte Zuhören. Legende sind die Gelegenheiten, wo Gäste, die sich durch ausliegende Zettel nicht vom Quatschen abhalten ließen, von Glaser persönlich zur Tür geleitet wurden. Waren es zunächst Musikerinnen und Musiker aus Dresden, die zum Bekanntenkreis gehörten, und Studierende der Musikhochschule, so trudelten bald Briefe mit CDs aus aller Welt ein.

Was die stilistische Ausrichtung anging, das Konzept, so war das bald schon größtenteils Glasers Sache. Nicht nur, weil er selbst Musiker war, sondern auch, weil es Probleme mit den Vermietern der „Eisgrotte“ nebenan gab. „Im Jahr 2000 war klar: Wir müssen das Unternehmen übernehmen, sonst gibt es das nicht mehr.“ Gesagt, getan. Die Freunde steckten fortan alles, was sie im Blue Note verdienten, in „Neumanns Eis“. „Viele Jahre lang haben wir vom Dreck unter den Fingernägeln gelebt.“ Es hat funktioniert: Heute ist Neumanns Eis ebenso eine beliebte Marke in Dresden wie das Blue Note, das gemeinsame Unternehmen ist stabil. Und die Freundschaft der beiden Männer hat die schwierige Zeit auch überstanden.

In den Folgejahren gab es neben der Familie – 2003 wurde Sohn János geboren – drei Konstanten in Glasers Leben: Das Blue Note, wo es fast jeden Abend Konzerte gab, bei denen der Chef meist selbst vor Ort war, aber auch das Reisen und das eigene Musikmachen. Am Liebsten in Kombination. Mit den Lazy Boys tourte er durch Deutschland, durch Europa, aber auch bereits 2001 in die USA. 2011 gab’s davon eine Neuauflage. Und dann war die Band 2019 in Havanna und fast hätte es dort einen Auftritt auf einem Festival gegeben – aber das ist eine Geschichte für sich…

„Die Zeiten, wo es bis früh um fünf ging, sind vorbei.“

An exotischere Ziele als ins westliche Ausland zog es den Musiker und Clubbetreiber aber bereits früher: Von November 2016 bis Oktober 2017 unternahm er eine „Reise um die Welt“. Den Ausdruck „Weltreise“ mag er nicht, überhaupt sei es ihm nie darum gegangen, möglichst viele Orte abzuhaken, sondern vielmehr wirklich Zeit in den unterschiedlichen Ländern – zwölf an der Zahl, in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika – zu verbringen. Dabei übernachtet er wie bei jener ersten USA-Reise eher in Hostels als in gediegenen Hotels, isst an einfachen Imbissen statt in Sterne-Restaurants. Das Internet-Tagebuch, das er in der Zeit führte und mit seinen Fotografien illustrierte, ist ein auch im Nachhinein überaus lesenswerter Reiseblog.

Highlights dieser Reise? Viele Orte und Gegenden in Afrika, lautet die Antwort. Bei der Frage nach Höhepunkten unter den knapp 5000 Konzerten bislang zögert Glaser lange mit einer Antwort. „Jedes einzelne Konzert ist immer wieder ein Highlight“, sagt er schließlich. „In 25 Jahren passiert so viel Wunderbares.“ Natürlich sei Uschi Brüning vor Weihnachten etwas Besonderes gewesen – aber „eher aus sentimentalen Gründen.“ Vermutlich, überlegt er, liege es daran, dass er ja selbst auswähle, wer die kleine Bühne in der Görlitzer Straße betrete. „Ich suche ja das aus, was mir gefällt.“ Das besteht dann in den allermeisten Fällen auch den Test durch Publikum und Kritiker, und es kann immer mal wieder ein Künstler dabei sein wie Sven Helbig, der später zu Weltruhm gelangt.

Was bringt die Zukunft? „Ich lasse im Niveau nicht nach“, lautet die eindeutige Ansage. Etwas allerdings soll und wird nach der Pandemie nicht mehr so sein wie davor: „Die Zeiten, wo es bis früh um fünf ging, sind vorbei.“ Die Betonung liegt auf den Veranstaltungen und nicht auf dem Trinken bis in den Morgen hinein. Auch wenn die gut bestückte Bar dazu einladen mag.

