22. Offene Ateliers Dresden abgesagt – Künstlerbesuche sind trotzdem möglich

Jedes Jahr im November finden in Dresden die offenen Ateliers statt. Auch 2020 hatten sich zahlreiche Bildenden Künstler zur Öffnung ihrer Ateliers angemeldet, um Besuchern die Möglichkeit zu geben,, Kunst am Ort ihres Entstehens zu sehen.

Coronabedingt mussten in diesem Jahr die „offenen Ateliers“ in der bislang üblichen Form abgesagt werden. Der veranstaltende Künstlerbund Dresden e.V. (KBD) bietet jedoch eine alternative Möglichkeit für Atelierbesuche an, um den Dresdnern im zweiten Lockdown weiterhin Kunstgenuss zu ermöglichen: Interessierte können sich über die Homepage, telefonisch oder per Mail bis Ende des Jahres für individuelle Besuche in den Ateliers anmelden, um die Künstler am Ort ihres Schaffens kennenzulernen, deren Kunstwerke aus der Nähe zu betrachten und Spannendes über die Entstehungsprozesse und Arbeitsweisen in der zeitgenössischen Kunst zu erfahren.

Zugänglichkeit von Kunst aufrechterhalten

So sind etwa die Ateliers der erstmals in diesem Rahmen vertretenen Dresdner Malerin Biliana Vardjeva-Winkler oder von Oskar Staudinger, der seine hintergründigen Zeichnungen präsentiert, dabei. Am Dresdner Elbhang kann Kontakt zu Marion und Uwe Hempel aufgenommen werden. „Wir freuen uns, mit dieser Variante der Atelierbesuche den Dresdnern ein tolles Angebot in einer veranstaltungsarmen Zeit machen zu können“, so Projektleiter und Geschäftsführer des Künstlerbundes, Torsten Rommel.

Seit Anfang an hat die Corona-Pandemie die Künstlerinnen und Künstler wirtschaftlich hart getroffen. Durch abgesagte Ausstellungen, Kurse oder Messen steht vielen bereits jetzt das sprichwörtliche Wasser bis zum Hals. Umso wichtiger ist es, die Zugänglichkeit von Kunst bestmöglich aufrecht zu halten. „Ein Atelierbesuch bedeutet für unsere Mitglieder auch immer Anerkennung und gibt ihnen Kraft in einer für sie sehr schwierigen Zeit. Und wer darüber hinaus die Künstler seiner Stadt unterstützen möchte, der kauft einfach ein Kunstwerk direkt aus dem Atelier heraus – zu seiner persönlichen Freude und zu einem Zeitpunkt, den man besser nicht wählen kann“, so Torsten Rommel weiter.

Wer sich für einen oder mehrere Atelierbesuche interessiert, findet die Kontakte aller teilnehmenden Künstler unter www .offene-ateliers-dresden.de.

