200 Jahre Freischütz: Würdigung in Dresden

Dresden

Wer kennt sie nicht, die eingängigen Opernmelodien des „Freischütz“ – „Wir winden dir den Jungfernkranz“, die Wolfsschluchtszene oder den populären Jägerchor? Vor 200 Jahren hob sich das erste Mal der Vorhang für den „Freischütz“ von Carl Maria von Weber am Berliner Schauspielhaus. Bereits zu dieser Uraufführung am 18. Juni 1821 wurde das Werk vom Publikum bejubelt. Der Komponist selbst war höchst zufrieden und kommentierte in einem Brief an den Librettisten der Oper, Johann Friedrich Kind, den Erfolg mit den Worten: „Victoria können wir schießen. Der Freyschütz hat ins Schwarze getroffen“.

Dass die Uraufführung in Berlin und nicht in Dresden, wo Carl Maria von Weber seit 1817 Kapellmeister und Direktor des deutschen Operndepartments war, stattfand, ist dem Berliner Intendanten Carl Graf von Brühl zu verdanken. Er hatte sich nicht nur um die Premiere bemüht, sondern umwarb Weber auch für eine Kapellmeister-Anstellung am Königlichen Schauspiele in Berlin.

Inspiration in Dresden-Hosterwitz

Weber entschied sich für den Verbleib in Dresden. In einem Brief an Graf von Brühl legte er seine Entscheidung dar, es wäre gegen seine Chancen und seine Pflichten „einen Cheff und Kapelle die ich ehre und liebe, und ein freundliches Publikum (zu) verlaßen.“ Weber war in Dresden zum einen damit betraut, ein der italienischen Oper gleichrangiges deutsches Opernrepertoire aufzubauen, zum anderen hatte er sich unzähligen Arbeitsanforderungen zu stellen: Neben täglichen Kirchendiensten und Proben zählten auch umfangreiche Konzert- und Operndirigate zu seinen Verpflichtungen.

Wenn in den Sommermonaten die königliche Familie im Pillnitzer Schloss residierte, bezog Weber ab 1818 mit seiner Familie ein Winzerhaus in Hosterwitz. Hier ließ er sich von der ursprünglichen Umgebung zu den Melodien des „Freischütz“ inspirieren. In engem Austausch mit dem Librettisten Kind entstanden zunächst verschiedene Textfassungen zunächst unter dem Titel „Der Probeschuss“, später „Die Jägersbraut“. Am 13. Mai 1820 vermerkte Weber in sein Tagebuch: „Ouvertüre der Jägersbraut vollendet und somit die ganze Oper“. Erst auf Wunsch des Berliner Intendanten wurde kurz vor der Uraufführung der Titel in „Der Freischütz“ umbenannt.

Erste Aufführung in Dresden 1822

Nur ein gutes halbes Jahr nach der Uraufführung, am 26. Januar 1822, wurde „Der Freischütz“ unter der Leitung des Komponisten auch am Königlichen Hoftheater in Dresden herausgebracht. Der Theaterzettel der Erstaufführung legt Zeugnis von diesem Ereignis ab: Die Oper erklang unter Mitwirkung des von Weber begründeten festen Opernchors, der königlichen musikalischen Kapelle (der heutigen Sächsischen Staatskapelle Dresden) und wurde ausgeführt vom rezitierenden Personal des deutschen Operndepartments im Morettischen Opernhaus.

Der Programmzettel der Dresdner Erstaufführung am 26.1.1822, die Auftaktszene bei der Inszenierun im Dezember 1949, Webers Verewigung im Vestibül der Semperoper (v.l.). Quelle: Archiv Sächsische Staatstheater, Frost, M. Creutziger

Seitdem ist das Werk aus den Spielplänen der Staatsoper Dresden nicht mehr wegzudenken. Es wurde als letzte Oper vor der Zerstörung der Semperoper 1945 ebenso gespielt wie anlässlich der Wiedereröffnung 1985. Bis heute kam der „Freischütz“ hier annähernd 1500 Mal zur Aufführung und führt damit die Liste der meistgespielten Opern in Dresden an.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Semperoper begeht dieses Jubiläum unter dem Titel „Freischütz im Visier“ mit einem virtuellen Streifzug durch die Dresdner Rezeptionsgeschichte des Werkes auf ihrer Website. An authentischen Orten wurden anhand von Gesprächen, Exponaten und Tonbeispielen ausgewählte „Freischütz“-Produktionen und ihre historische Bedeutung für die Semperoper beleuchtet. Den sieben Freikugeln gleich berichten in videografischen Episoden Experten, Zeitzeugen und Künstler über den Umgang mit Webers musikalischem Erbe, die Dresdner Aufführungstradition sowie über ihre persönliche Beziehung zu diesem Werk.

Zum Finale wird die Semperoper von Freitag bis Sonntag die Unitel-Aufzeichnung der Dresdner Premiere des „Freischütz“ von 2015 in der Inszenierung von Axel Köhler und unter der musikalischen Leitung von Christian Thielemann auf ihrer Website als kostenfreien Stream bereitstellen.

Von Janine Schütz