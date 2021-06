100. Ausgabe der Dresdner Literaturzeitschrift „Ostragehege“ erschienen

Dresden

Die Idee für den Titel soll Heinz Czechowski (1935-2009) gehabt haben. Als die Gruppe von Künstlern und Schriftstellern 1994 schon reichlich erschöpft von der langen Diskussion war, erinnerte der Dichter an Caspar David Friedrichs Gemälde „Das Große Gehege“ (um 1832) und an „Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug“, den 1969 veröffentlichten Roman des US-Amerikaners Kurt Vonnegut. So hätten es Beteiligte überliefert, erzählt Axel Helbig, einer aus der vierköpfigen Redaktion. „Ostragehege“ – an diesem Ort, fand Czechowski, trafen bildende Kunst und Literatur zusammen. Genau das, was die Dresdner Zeitschrift, die in der Regel vierteljährlich in 500 Exemplaren erscheint, miteinander zu verbinden suchte.

Dabei ist es geblieben, bis zum Heft Nummer 100, das jetzt erschienen ist, mit 216 Seiten etwa doppelt so dick wie sonst. Auf dem Umschlag steht vor nachtblauem Dunkel ein grünes, melancholisch blickendes Nashorn auf dem Bett eines schlafenden Menschen. Ein Bild von Peter Graf, der 1937 in Crimmitschau geborene Autodidakt. Jahrzehnte lang lebte er in Dresden, nun in Radebeul.

Seine Bilder, erklärt uns Gregor Kunz, führen die menschliche Komödie im Ganzen auf, „tragisch durchheitert, auch komisch, witzig, tiefernst und melancholisch“, gelegentlich bedrohlich und unheimlich. Ein beherrschter Umgang mit dem Traum, alles andere als naiv, wie Gregor Kunz meint: „Graf geht mit nahen Dingen und komplexen Verhältnissen um, er verhandelt in intensiver Malerei Fragen der Existenz und der Kunst, antwortet mit Bilderfindungen aller drei Augen, abgründig wahr und wirklich, dabei oft freundlich, selbst komisch.“

Zweiter im Heft vertretener Maler ist der 1941 in Eilenburg geborene Sighard Gille. Im Gespräch mit Marit Heuß benennt er sein Grundgefühl während der Corona-Zeit: Klimawandel, Verschwinden der Arten, alles sei am Kippen. „Wir befinden uns an einer Bruchstelle.“ Der Mensch als „Krone der Schöpfung“? Gille zweifelt: „Der Mensch ist eine Fehlzündung der Natur.“ Eines seiner Bilder, auf dem die Begründerin der „Fridays-for-Future“-Schulstreiks zu sehen ist, hat er „Greta Kassandra“ genannt.

Die Dresdner Art, erbittert zu streiten

Diese umfassenden und tiefschürfenden Gespräche gehören zu den Stärken der Zeitschrift. Axel Helbig hat diesmal den Schriftsteller Kurt Drawert befragt, Jahrgang 1956, aufgewachsen bei Berlin und in Dresden. Seit 1996 lebt er in Darmstadt. „Dresden. Die zweite Zeit“, entstanden 2018, als er Stadtschreiber war, nennt er „auch ein Buch über das Schreiben und das Scheitern am Schreiben“. Es ist Essay und Erzählung, vielleicht eine neue Form. Was uns fraglos gewiss scheint, stellt er in Frage: „’Ich’ ist mit sich selbst nicht identisch, das macht es fluide und in gewisser Weise unmöglich.“ Und er gibt seinen Lesern einen nötigen Hinweis: Das „Ich“ im Buch ist nicht identisch mit dem Autor.

Erhellend sind seine Überlegungen zu dieser Dresdner Art, erbittert zu streiten. Er hält es für das Resultat einer Kränkung: „Der Andere ist nur noch der Feind.“ Ebenso anregend ist seine Analyse von Pegida – gerade weil er dieses affektive und diffuse Phänomen nicht auf einen abschließenden Punkt zu bringen vermag: „Es ist wie ein Gefäß, das alles aufnimmt, was nirgendwo sonst einen Ort hat.“ Ein Objekt, das nie erkannt werden könne, aber unablässig Botschaften sende.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie stets hat die Lyrik das Hauptgewicht. 73 Gegenwartsdichter sind mit Versen vertreten. Man bekommt einen guten Eindruck von der beeindruckenden Vielfalt der Handschriften. Kann sich auf Entdeckungsreise begeben nach jenen Zeilen, die besonders intensive Resonanz in einem hervorrufen. Der Blick der „Ostragehege“-Redakteure, die aus jährlich etwa 1500 Texten auswählen, ist europäisch, geht besonders Richtung Osten und Südosten. Autorinnen und Autoren aus Tschechien, Polen, Bosnien, Rumänien, Ukraine finden wir diesmal.

Eine Spezialität ist die Rubrik „Lagebesprechung“. Da beschreibt eine Gegenwartslyrikerin oder Gegenwartslyriker, wie er die Verse eines Zeitgenossen liest. Diesmal stellt uns Paul-Henri Campbell die 33-jährige slowenisch-österreichische Bratschistin und Autorin Tamara Stajner als „rare Spezies in der deutschsprachigen Literaturszene“ vor – eine professionelle Musikerin mit Doppelbegabung. Ihre kraftvollen Gedichte aus lyrischem Versbau, Spoken-Word und musikalischer Notation rezitiert sie laut oder präsentiert sie in Videos mit einem durch die Bratsche verstärkten Sound-Design: „durchs gestrüpp / gegangen links / rohberge rechts + / grünwasser wie / damals dicke luft“. In einem poetologischen Statement bekennt sie: „Die Abstraktion der Emotionalität, die Musik freilegte, konnte ich, indem ich sie in Sprache wandelte, nicht nur fühlen und hören, sondern auch verstehen und in Worte fassen.“

Jubiläumsheft: Ostragehege, Zeitschrift für Literatur und Kunst, Heft 100, hrsg. vom Verein Literarische Arena, 216 S., 9,80 Euro

Von Tomas Gärtner