Es regt sich Widerstand, und er findet immer breiteres Echo. Am 31. Oktober hatte die Freiberger Musikschullehrerin Martina Bunk eine Onlinepetition „Unverzügliche Wiedereröffnung der Musikschulen im Freistaat Sachsen“ gestartet, in der die Streichung der Schließung von Musikschulen aus der Coronaverordnung Sachsens verlangt wird. Die Petition hat am 9. November nun das Quorum von 12 000 Stimmen erreicht und wurde beim Petitionsausschuss des Sächsischen Landtages eingereicht, wie der Sächsische Musikrat am Mittwoch mitteilte.

Der Freistaat ist das einzige Bundesland, in dem die Musikschulen auf Grund der Coronaverordnung vom 30. Oktober, Paragraph 4 Absatz 1 Punkt 11, geschlossen sind. Diese Maßnahme beruhe auf einer falschen Rechtsgrundlage, kritisiert Mateusz Czech, seit 2017 Leiter der Musikschule Maestro in Dresden, in einer Mail an DNN. Denn das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt betrachte Musikschulen nicht als schulergänzende Institutionen, sondern „als Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen“. Längst sind jedoch Musikschulen anerkannte Bildungseinrichtungen, die der Ausbildung und u.a. der Vorbereitung auf ein Studium im musikalischen Bereich dienen, so Mateusz Czech.

In Sachsen gehören Musikschulen in den Verantwortungsbereich des Kulturministeriums, in anderen Bundesländern dagegen zum Kultusministerium. Kulturministerin Barbara Klepsch ( CDU) hatte zwar angekündigt, bei der nächsten Überarbeitung der Schutzmaßnahmen die Öffnung der Musikschulen einbringen zu wollen, aber offenkundig ohne Erfolg, denn am Freitag tritt für Sachsen eine neue und verschärfte Verordnung in Kraft, die die Öffnung der Musikschulen weiterhin verbietet. Das soll bis einschließlich 30. November gelten.

„ Musikschulen werden fast ausschließlich von Kindern und Jugendlichen besucht und dienen dem allgemeinen Bildungsauftrag“, heißt es auch in der Petition. Sie seien keine Coronahotspots, sondern arbeiteten mit aufwändigen Hygienekonzepten. „Die Ansteckungsgefahr ist minimal, da der Unterricht meist in Form von Einzelunterricht oder in Kleingruppen stattfindet.“ In der Coronakrise sollten alle sinnstiftenden Bildungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendlichen wenn irgend möglich erhalten bleiben, wozu der Besuch einer Musikschule zähle. Es werde teilweise online unterrichtet, aber dies sei nicht mit Präsenzunterricht vergleichbar und erreiche längst nicht alle Kinder und Jugendlichen.

Martina Bunk arbeitet als Diplommusikpädagogin an der Musikschule der mittelsächsischen Kultur gGmbH. Die Aktion wird vom Sächsischen Musikrat und dem Landesverband Sachsen des Verbands Deutscher Musikschulen unterstützt. Zu Unterzeichnern gehören u.a. auch Professoren verschiedener Musikhochschulen Deutschlands wie der Hornist Peter Damm, der Pianist Winfried Apel, die Gitarristin Christiane Spannhof sowie Mitglieder von Staatskapelle Dresden, Dresdner Philharmonie und Dresdner Staatsschauspiel.

