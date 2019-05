Cannes

Was zeichnet eine gute Jury aus? Eine schlechte verteilt die Preise nach dem Gießkannen-Prinzip, eine gute verfolgt eine Idee. Die Jury um den mexikanischen Regisseur Alejandro González Iñárritu hat eine Idee gehabt, und zwar eine überzeugende: Sie hat beim 72. Filmfestival in Cannes just jene Filme ausgewählt, die über den Zustand unserer Welt etwas zu sagen haben - und dann hat sie dem südkoreanischen Regisseur Bong Joon-ho die Goldene Palme verliehen.

In seiner bitterbösen Komödie „ Parasites“ nistet sich eine Familie aus den sogenannten sozial schwachen Schichten trickreich bei einer IT-Bonzenfamilie ein und übernimmt das Kommando - und das ist erst der Anfang dieses wunderbar überkandidelten Films. „ Parasites“ erzählt von der immer tieferen Kluft zwischen Arm und Reich, und diese spaltet gewiss nicht nur die koreanische Gesellschaft.

Mati Diop : Erster Preis für schwarze Regisseurin

Das einzige Manko bei dieser Entscheidung: Es hat wieder keine Frau die Goldene Palme gewonnen. Dafür aber heimste Mati Diop den Großen Jury-Preis ein (und Céline Sciamma den Drehbuchpreis für das erfrischende Historiendrama „Portrait de la jeune fille en feu“). Diop ist die erste schwarze Regisseurin, die es überhaupt je in den Wettbewerb geschafft hat. „Atlantique“ ist eine Geistergestory, die einen überraschenden Blick auf Flüchtlingsschicksale im Senegal riskiert.

Mehr zum Thema:

Tarantino, Pitt und DiCaprio lösen in Cannes Hysterie am Roten Teppich aus

Der Jury-Preis an „ Les Misérables“ und „Bacurau“ passt bestens in das Jury-Konzept: Der Franzose Ladj Ly beleuchtet die brutalen Zustände in den Pariser Vorstädten, die Brasilianer Kleber Mendonça Filho und Juliano Dornelles haben einen absurden Sci-Fi-Western inszeniert, bei dem US-Touristen (angeführt von Udo Kier) brasilianische Dorfbewohner jagen.

Die belgischen Dardenne-Brüder, geehrt mit der Regie-Palme, zeigten das konzentrierte Porträt eines radikalisierten Jugendlichen. „Le Jeune Ahmed“ war vielleicht nicht ihr packendster Film, aber doch ein besonders dringlicher.

Antonio Banderas ist „Bester Schauspieler“

Und die Schauspieler-Preise? Antonio Banderas hat als Alter Ego seines Regisseurs Pedro Almodóvar womöglich den ersten Film seines Spätwerks vorgelegt. Er liefert in „Leid und Herrlichkeit“ ein geradezu intimes Porträt ab. Emily Beecham als blumenzüchtende Wissenschaftlerin war eine echte Überraschung: In „Little Joe“ verleiht sie einem unterkühlten Film ein wenig Wärme.

Die Jury der 72. Filmfestspiele von Cannes hat sich die überzeugendsten Filme herausgepickt. Und ihr ist gelungen, wofür der gesamte Wettbewerb stand: Sie würdigte alte und junge Filmemacher gleichermaßen.

Goldene Palme: Die wichtigsten Auszeichnungen im Überblick Goldene Palme: „ Parasite“ von Bong Joon-ho ( Südkorea) Großer Preis der Jury: „Atlantics“ von Mati Diop ( Frankreich) Preis der Jury: „ Les Misérables“ von Ladj Ly ( Frankreich) UND ZU GLEICHEN TEILEN „Bacurau“ von Kleber Mendonça Filho und Juliano Dornelles ( Brasilien) Beste Schauspielerin: Emily Beecham für „Little Joe“ von Jessica Hausner ( Österreich) Bester Schauspieler: Antonio Banderas für „Dolor y Gloria“ von Pedro Almodóvar ( Spanien) Beste Regie: Jean-Pierre und Luc Dardenne für „Le jeune Ahmed“ ( Belgien) Bestes Drehbuch: Céline Sciamma für „Portrait of a lady on fire“ ( Frankreich) Lobende Erwähung der Jury: „It must be heaven“ von Elia Suleiman ( Palästina) Camera D’Or für den besten Debütfilm: „Nuestras Madres“ von César Díaz ( Guatemala) Goldene Palme für den besten Kurzfilm: „The distance between us and the sky“ von Vasilis Kekatos ( Griechenland)

Von Stefan Stosch