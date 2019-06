Hannover

Mit „ Verachtung“ geht es in die vierte und voraussichtlich letzte Runde für das dänische Ermittlerteam um Carl Mørck und Hafez el-Assad. Ihren Erfolg verdanken die Filme nicht nur den populären Büchern von Jussi Adler-Olsen, sondern auch der idealen Besetzung des Cop-Duetts.

Mit galligem Verve wirft sich Nikolaj Lie Kaas in die Rolle des Kriminalisten, der über untrügliche Ermittlerinstinkte, aber keinerlei Sozialkompetenz verfügt. Ihm gegenüber steht als Assistent der wunderbare Fares Fares, der mit seinem Warmherzigkeit den maximalen Kontrast bietet.

Diese Konstellation sorgt nicht nur für komische Konflikte, sondern auch für eine sich gegenseitig ergänzende Menschenkenntnis bei der Lösung komplexer Kriminalfälle. Diesmal finden sich eingemauert in einer Wohnung zwölf Jahre alte mumifizierte Leichen.

Die Spur führt zu einem dunklen Kapitel dänischer Geschichte

Die Spuren führen zurück in die Vergangenheit auf die Insel Sprogø. Dort wurden in einem Heim für „gefallene“ Mädchen bis ins Jahr 1961 Experimente und Zwangssterilisationen an mehr als 10 000 Patientinnen durchgeführt. Zu diesem dunklen Kapitel dänischer Geschichte stellt der Film eine fiktive Kontinuität bis in die heutige Gesellschaft her.

Die Ärzte von damals haben einem Geheimbund gegründet, der junge Immigrantinnen heimlich sterilisiert. Auf den ersten Blick mag der Plot überkonstruiert erscheinen. Zumindest aber ist der erstarkende Rechtsradikalismus, der sich auf nordische Herrenrassen-Ideologien beruft, – vom Fall Breivik bis hin zum zweistelligen Wahlerfolgen von Rechtspopulisten – in Skandinavien ein brennendes Thema.

Springt der grantelnde Kriminalist über seinen Schatten?

Sein politisches Sujet erdet der Film immer wieder mit den aufbrechenden Beziehungskonflikten der Ermittler. Assad will dinnerhalb der Polizeihierarchie Karriere machen, während Carl nicht zugeben möchte, dass er seinen Kollegen nicht gehen lassen will. Die Frage, ob der grantige Kriminalist über seinen eigenen Schatten springt, ist hier genauso spannend wie die Lösung des komplizierten Falles.

„ Verachtung“Regisseur: Christoffer BoeDarsteller: Nikolaj Lie Kaas, Fares FaresFilmlänge: 119 MinutenAltersfreigabe: ab 12 Jahren

Von Martin Schwickert/RND