Rey gegen Kylo Ren und alle gegen den Imperator? Der finale “Star Wars”-Trailer zeigt eine Menge neues Material. Sorgen machen sich Fans um eine Lieblingsfigur - die Auflösung gibt es in “Der Aufstieg Skywalkers” im Dezember in den Kinos.

Rey (Daisy Ridley) bekommt es in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" wohl nicht nur mit ihrem Erzfeind Kylo Ren zu tun. Quelle: 2019 ILM and Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.