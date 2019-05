Hamburg

Eigentlich hatte Ramazzotti eine große Tour durch die USA, Kanada, Mittel- und Südamerika geplant. Auftakt sollte am 14. Mai im mexikanischen Guadalajara sein. Doch daraus wird nun nichts, wie der Sänger auf seiner Instagram-Seite mitteilte. Er musste sich operieren lassen. „Nach dem ersten Teil der Tour musste ich mich einer Stimmbänder-Operation unterziehen, damit ich mit besserer Stimmkraft zurückkomme als vorher“, schrieb er unter ein Selfie mit dem Hamburger Arzt und Leiter der Stimmklinik Professor Dr. Markus M. Hess.

Von dieser Operation müsse er sich erholen und seine Stimme schonen. „Ich muss mich zwei Monate erholen“, erklärt Ramazzotti in seinem Instagram-Post weiter. Die ausgefallenen Shows sollen nachgeholt werden. Wann ist allerdings noch unklar.

Glück haben seine Fans in Europa: Am 11. Juli setzt er seine Tour in Locarno fort. Und am 27. Juli ist es dann auch wieder Zeit für große Gefühle in Klagenfurt.

Von RND/mat