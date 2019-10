New York

Sie war vor allem für die Filme "Queen Christina" und " Grand Hotel" bekannt – und für den Satz "I want to be alone", zu Deutsch "Ich will alleine sein". Nun zeigen 65 private Briefe, wie einsam sich die 1990 verstorbene schwedisch-amerikanische Schauspielerin Greta Garbo in ihrem Leben wohl tatsächlich fühlte. Das New Yorker Auktionshaus Swann Galleries will die Nachrichten, die Garbo an ihre Freundin schrieb, die österreichische Schauspielerin Salka Viertel, in der kommenden Woche versteigern. Swann Galleries erwartet einen Erlös zwischen 40 000 und 60 000 Dollar (36 000 bis 55 000 Euro).

Garbo verschickte die Briefe zwischen 1932 und 1973. Sie gehe nicht aus und treffe sich mit niemandem, schrieb sie nach Angaben von Swann Galleries in einer der Nachrichten. Es sei hart und traurig, alleine zu sein. Aber manchmal sei es noch schwieriger, mit jemandem zusammen zu sein. Garbo verfasste die Briefe mit Bleistift und in deutscher Sprache.

Die Frau hatte das Image eines scheuen Stars, der mit dem Glitzer Hollywoods nicht viel anfangen konnte. Die Zeile "Ich will alleine sein" aus " Grand Hotel" sei aber nie gefallen, hatte Garbo in einem Gespräch mit dem amerikanischen "Life Magazine" im Jahr 1955 erklärt. Sie habe stattdessen gesagt "I want to be let alone", zu deutsch etwa: "Ich möchte in Ruhe gelassen werden."

Lesen Sie auch:

Elton John erzählt in Autobiografie: "Ich hatte Prostatakrebs"

RND/dpa