Jeden Donnerstag wird das aktuelle Kinoprogramm um Neuerscheinungen erweitert. Mit unseren Kinohighlights bleiben Sie auf dem Laufenden. Außerdem zeigen wir, welche Kino-Blockbuster noch 2022 erscheinen.

Neu im Kino: aktuelle Kinostarts in Deutschland

Diese Filme sind ab Donnerstag, 5. Mai 2022 in Deutschland in den Kinos zu sehen:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Fantasy)

Nawalny (Dokumentation)

Sun Children (Drama)

Als Susan Sontag im Publikum saß (Dokumentation)

Die Biene Maja 3 – Das geheime Königreich (Animation)

Die Kunst der Stille – Marcel Marceaus Geheimnis (Dokumentation)

Hopfen, Malz und Blei (Komödie)

Liftoff – Mit dir zum Mars (Komödie)

Mein Daheim im Oberland – Teil 1 (Dokumentation)

Memoria (Drama)

Sigmund Freud (Dokumentation)

Zuletzt in die Kinos gekommen:

Downton Abbey II: Eine neue Ära (Kinostart am 28. April)

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Kinostart am 28. April)

Wolke unterm Dach (Kinostart am 28. April)

Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse (Kinostart am 7. April)

Wo in Paris die Sonne aufgeht (Kinostart am 7. April)

A Hero – Die verlorene Ehre des Herrn Soltani (Kinostart am 31. März)

Morbius (Kinostart am 31. März)

Ambulance (Kinostart am 24. März)

Come On, Come On (Kinostart am 24. März)

JGA: Jasmin. Gina. Anna. (Kinostart am 24. März)

Der Schneeleopard (Kinostart am 10. März)

Jackass Forever (Kinostart am 10. März)

Parallele Mütter (Kinostart am 10. März)

The Batman (Kinostart am 3. März)

Belfast (Kinostart am 24. Februar)

King Richard (Kinostart am 24. Februar)

Der Pfad (Kinostart am 17. Februar)

Wunderschön (Kinostart am 3. Februar)

Licorice Pizza (Kinostart am 27. Januar)

Kinofilme 2022: Diese Blockbuster kommen noch in diesem Jahr

Veröffentlichungstermine in Deutschland. Änderungen vorbehalten.

Top Gun 2: Maverick (27. Mai 2022)

Jurassic World: Dominion (10. Juni 2022)

Thor 4: Love and Thunder (7. Juli 2022)

Mission: Impossible 7 (30. September 2022)

Avatar 2 (16. Dezember 2022)

Neu im Kino: Wieso kommen Kinofilme immer am Donnerstag raus?

In Deutschland gilt Donnerstag als Kinostarttag – bis vor knapp 20 Jahren war das anders. Da liefen die Filme am Freitag an. Die deutschen Filmverleiher wollten mit der Vorverlegung schon mal die Werbetrommel rühren. In Zeiten des Internets und der sozialen Medien entscheidet das erste Wochenende immer öfter über Erfolg oder Misserfolg und damit über das weitere Schicksal eines Kinofilms.

Wie lange bleiben Kinofilme im Kino?

Wie lang oder kurz ein Kinofilm im Kino bleibt, hängt nämlich maßgeblich vom Einspielergebnis ab. Sind die Säle lange ausverkauft, bleibt der Film logischerweise auch lange im Kino. Oft präsentieren Kinobetreiber die Filme in großen Sälen und ziehen dann im Laufe der Wochen in kleinere um – sobald das Interesse abnimmt. Und natürlich rücken wöchentlich neue Filme nach, die auch gespielt werden sollen. Die Zahl der Leinwände ist begrenzt.

Mitspracherecht haben die Filmverleiher, die den Kinobetreibern die Filme vermieten. Mitunter stellen sie Bedingungen, nach denen ein Film für eine Mindestdauer gezeigt werden muss. Die Konflikte zwischen Verleihern und Kinobetreibern nehmen auf dem hart umkämpften Kinomarkt zu.

Warum sind Kinofilme im TV kürzer?

Manchem Filmfan ist es vielleicht schon aufgefallen: Kinofilme sind auf dem heimischen Fernseher fast immer etwas kürzer als im Kino. Das liegt nicht unbedingt daran, dass es sich um eine geschnittene Version handelt. Entscheidend ist der Übertragungsstandard, der sich zwischen Kino und deutschem Fernsehen unterscheidet.

Auf der Leinwand werden nur 24 Bilder pro Sekunde gezeigt, im TV sind es dagegen 25 Bilder.

