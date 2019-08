Wacken

Nach drei Tagen Heavy-Metal ist in Wacken wieder Ruhe in die kleine schleswig-holsteinische Gemeinde eingekehrt. Bis spät in die Nacht zum Sonntag schallte noch Musik über das Gelände, bevor sich die Metalheads wieder auf den Heimweg machten. Rund 75.000 Menschen besuchten das Spektakel im Kreis Steinburg, das als eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt gilt.

Die 30. Ausgabe des weltbekannten Open Airs ist geglückt. Festivalgründer Thomas Jensen zeigte sich zufrieden. Dabei gab es in diesem Jahr auch kritische Situationen zu bewältigen. Das Festival wurde zweimal wegen eines drohenden Unwetters unterbrochen.

Wacken-Gelände musste wegen Unwettern geräumt werden

Die Verantwortlichen ließen das Veranstaltungsgelände am Mittwochabend und am Freitagnachmittag räumen. Die Besucher wurden aufgefordert, in ihren Autos Schutz zu suchen. Nach knapp zwei Stunden ging es mit dem Programm weiter.

Auch die Polizei zeigte sich zufrieden. „Für uns war es sehr ruhig und sehr entspannt“, sagte Sabrina Wiese von der Polizei Itzehoe. Die Zahl der Straftaten bewege sich auf dem niedrigen Niveau der Vorjahre. „Wir freuen uns auf die nächsten 30 Jahre Wacken Open Air.“

Musikalische Highlights waren die Auftritte der Bands Slayer und Bullet for my Valentine

Musikalische Highlights waren die Auftritte der Bands Slayer und Bullet for my Valentine, aber auch Uriah Heep, Sabaton und Body Count begeisterten die aus aller Welt angereisten Fans. Knapp 200 Bands heizten den Festivalbesuchern ein, darunter auch die „Wacken Firefighters“. Die örtliche Feuerwehrkapelle mit Blasmusik eröffnete wie in den Jahren zuvor die Metal-Party am Mittwoch – der Auftritt wurde jedoch wegen Unwetters abgebrochen.

Auch im Kampf gegen Blutkrebs war das Open Air ein Erfolg. Die deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrierte den 10.000. Stammzellenspender auf dem Festival, wie die Organisation mitteilte. Damit gewann die DKMS an den drei Festivaltagen insgesamt 2700 neue Freiwillige.

Nach Wacken ist vor Wacken: Vorverkauf für 2020 beginnt

Nach dem Wacken-Festival ist vor dem Wacken-Festival. In der Nacht zu Montag soll der Vorverkauf für 2020 beginnen. Auch die ersten Bands stehen schon fest: Judas Priest und Amon Amarth werden den „Holy Ground“ im nächsten Jahr rocken.

Die Veranstalter kündigten zudem Veränderungen für das kommende Jahr an: Das Festival solle thematisch von der Kultur der Maja und Azteken durchzogen sein. „Ihr werdet staunen“, hieß es auf der Website.

