Frohe Kunde für Rammstein-Fans: 2020 wird die Rockband voraussichtlich unter anderem nach Leipzig und Berlin kommen. Das geht aus einem kurzen Video hervor, das die Gruppe am Montagabend in sämtlichen sozialen Netzwerken veröffentlichte.

Darin zu sehen: die Namen zahlreicher Städte aus der ganzen Welt, die jeweils nur für wenige Sekunden auftauchen. Die einzigen Worte, die unter dem Video zu lesen sind: „Get ready for 2020!“ – „Macht euch bereit für 2020!“ Mittlerweile sollen auch die genauen Termine feststehen, wie „msl24“ berichtet. Laut der Nachrichtenseite soll Rammstein an folgenden Tagen in diesen deutschen Städten auftreten:

29. Mai 2020: Leipzig (Red-Bull-Arena)

2. Juni 2020: Stuttgart (Mercedes-Benz-Arena)

27. Juni 2020: Düsseldorf (Merkur-Spiel-Arena)

1. Juli 2020: Hamburg (Volksparkstadion)

4. Juli 2020: Berlin (Olympiastadion)

Rammstein-Video mit Städtenamen sorgt für Freude bei Fans

Aktuell sind Rammstein auf der „ Europe Stadium Tour“ unterwegs. Mit dem titellosen siebten Album - dem ersten seit zehn Jahren - stiegen die Rocker in gleich 14 Ländern in der ersten Woche an der Chartspitze ein.

Von RND/LVZ/ CN/ak