Kultur Weltweit Filmfest - Cannes 2019: Diese drei Festivalfilme sind extrem persönlich Große Namen in Cannes: Pedro Almodóvar erzählt in „Leid und Herrlichkeit“ von seinen Ängsten, Ken Loach schlägt sich mit „Sorry, We Missed You“ auf die Seite der Ausgebeuteten. Und Elton John zeigt den Film „Rocketman“ über Elton John.

This image released by Paramount Pictures shows Taron Egerton as Elton John in a scene from "Rocketman." (David Appleby/ Paramount Pictures via AP) Quelle: AP