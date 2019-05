Cannes

Ein Filmfestival, das auf sich hält, beginnt mit der Akkreditierung. Wer glücklich sein Plastikkärtchen um den Hals baumeln hat, ist drin – so einfach wie Boris Becker einst im Internet war in seinem legendären AOL-Werbespot vor einem gefühlten Jahrhundert. Allerdings ist in Cannes nichts einfach. Wer ein Kärtchen hat, ist noch lange nicht drin bei dem am 14. Mai beginnenden Festival.

Cannes 2019: 4000 Journalisten wollen rein

Mit bangem Schritt rücken Cannes-Fahrer in der Schlange zwischen Absperrungen Richtung Akkreditierungscounter vor. Zu diesem Zeitpunkt wissen sie noch nicht, wie wohlgesonnen ihnen die Festivalleitung war – vorab wird keine Auskunft erteilt.

Erst beim Blick auf den Ausweis, auf gut Franglais „Le Badge“ genannt, sehen die mehr als 4000 angereisten Journalisten, ob sich das Kommen gelohnt hat: Cannes verfügt über eine ausgefeilte Hierarchie, gegen die die Ständegesellschaft des Mittelalters reelle Aufstiegschancen bot.

Cannes 2019: Das bedeutet die Farbe des Ausweises

Der Wert eines Menschen in Cannes bemisst sich an der Farbe seines Ausweises. Wer einen gelben vorgelegt bekommt, kann prinzipiell gleich wieder nach Hause fahren. Er gehört zu denen, die stets als letzte durchgewunken werden – oder eben auch nicht, weil eine begehrte Vorstellung wie etwa Jim Jarmuschs Eröffnungsfilm „The Dead Don`t Die“ dann vermutlich schon bis auf den letzten Platz belegt ist. Kleiner Trost: Jeder Film wird wiederholt.

Besitzer eines blauen Kärtchens haben gewisse Chancen, sofern sie sich pünktlich anstellen. Und das heißt in Cannes: mindestens ein Stündchen vor Beginn, um im Sonnenschein oder manchmal auch im Regen auf ihr Glück zu hoffen.

Rosa Kärtchen ermöglichen eine halbwegs zuverlässige Tagesplanung. Noch besser sind jene dran, deren rosa Kärtchen von einem gelben Punkt geziert werden. Deren Besitzer schaffen es in der Regel sogar in Pressekonferenzen, in denen Bill Murray sonderbare Witze reißt oder Brad Pitt ganz zu Recht nichts über sein Privatleben erzählen will.

Wer einen weißen „Badge“ in den Händen hält, ist König in Cannes. Angeblich ist nur rund ein Prozent der Festivalgemeinde im Besitz eines solchen Ausweises. Damit kommt man problemlos in Galavorstellungen und – ganz wichtig: Man darf sogar Abkürzungen zwischen Absperrungen nehmen, ohne gelyncht zu werden.

Und was sagt uns nun der Blick aufs Kärtchen? Rosé mit gelbem Punkt. Cannes kann kommen.

Von Stefan Stosch / RND