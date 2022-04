Sie wurden in den 1990er-Jahren zu Megastars, jetzt kommen die Backstreet Boys („I Want It That Way“) zurück nach Deutschland. Insgesamt acht Konzerte geben Howie Dorough, Alexander James McLean, Nick Carter, Brian Littrell und Kevin Richardson im Rahmen ihrer „DNA World Tour 2022″ im Herbst in deutschen Städten, wie die Band am Dienstag auf ihrer Homepage bekannt gab.

Die Backstreet Boys wurden 1993 gegründet und gelten mit 130 Millionen verkauften Tonträgern als eine der kommerziell erfolgreichsten Boybands. In den 1990er-Jahren hatten die fünf Mitglieder ihre erfolgreichste Zeit, ihr erstes Album „Backstreet Boys“ erschien 1996 und blieb in Deutschland 70 Wochen lang in den Charts. Auf dem Album befindet auch der erste Nummer-eins-Hit „Quit Playin‘ Games (With My Heart)“. Etliche weitere Nummer-eins-Hits folgten.

2013 veröffentlichten die Musiker dann ihr zwischenzeitlich letztes Album, offiziell löste sich die Band aber nie auf. 2019 hieß es dann „Backstreet‘s back – alright“: Die Musiker überraschten Fans mit ihrem zehnten Studioalbum „DNA“ und gingen auch wieder auf Deutschlandtour.

Backstreet Boys: Die Termine der Deutschlandtour 2022

Mittwoch, 12.10.2022, Berlin, Mercedes-Benz Arena

Samstag, 15.10.2022, Hannover ZAG Arena

Dienstag, 18.10.2022, Mannheim SAP Arena

Donnerstag, 20.10.2022, München, Olympiahalle

Dienstag, 25.10.2022, Hamburg, Barclays Arena

Sonntag, 30.10.2022, Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

Montag, 31.10.2022, Köln, Lanxess Arena

Freitag, 04.11.2022, Dortmund, Westfalenhalle

Der offizielle Ticketvorverkauf für die „DNA World Tour“ in Deutschland beginnt am Freitag, 8. April 2022, um 10 Uhr.

