Andy Warhols legendäres Porträt von Marilyn Monroe ist in New York für 195 Millionen Dollar (rund 184 Millionen Euro) unter den Hammer gekommen. Damit ist der Siebdruck „Shot Sage Blue Marilyn das teuerste je versteigerte Werk aus dem 20. Jahrhundert, wie das Auktionshaus Christie‘s bekanntgab. Keine Arbeit eines amerikanischen Künstlers habe zudem bei einer Auktion mehr Geld eingebracht.

Der Verkauf des Warhols stellte damit den bisherigen Rekordhalter Jean-Michel Basquiat in den Schatten, dessen Gemälde „Untitled“ 2017 bei Sotheby's für 110,5 Millionen Dollar den Besitzer wechselte.

Das ist auf dem Bild zu sehen

Warhols „Shot Sage Blue Marilyn“ zeigt die Schauspiel-Legende und Popikone mit gelbem Haar, blauem Lidschatten und knallroten Lippen. Das Porträt sicherte sich am Montagabend (Ortszeit) ein anonymer Käufer. Schon bei der Bekanntgabe der Versteigerung Ende März waren Experten von einem Schätzwert von bis zu 200 Millionen Dollar ausgegangen. „Es ist ein umwerfender Preis“, sagte Alex Rotter nun, Leiter von Christie‘s Abteilung für Kunst aus dem 20. und 21. Jahrhundert. „Lasst das mal sinken, das ist schon was.“

Christie‘s-Chef Guillaume Cerutti wertete die Rekord-Auktion als Beleg, dass „wir uns in einem sehr robusten Kunstmarkt befinden“. Der Erlös aus dem Verkauf soll an die Thomas-und-Doris-Ammann-Stiftung in Zürich gehen, in deren Auftrag die Auktion stattfand. Die Einrichtung versucht Kindern mit Bildungs- und Gesundheitsprogrammen zu helfen.

Warhol schuf etliche Porträts von Monroe. Der besagte Siebdruck wurde schon in Museen auf der ganzen Welt ausgestellt.

