Dresden

Das Weihnachtsoratorium in der Dresdner Kreuzkirche musste am Sonnabend ohne den Dresdner Kreuzchor stattfinden. Kurz vor Konzertbeginn entschied Kreuzkantor Roderich Kreile, dass der Kreuzchor nicht mitsingt. Er sah sich zu dieser Vorsichtsmaßnahme gezwungen, nachdem zuvor 16 Kruzianer positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren. Das Hygienekonzept des Dresdner Kreuzchores sieht vor, alle Kruzianer vor jeder Probe zu testen.

Vier Solisten übernahmen die Aufführung

Solisten und Orchester einigten sich spontan darauf, das Werk unter der Leitung von Kreuzkantor Roderich Kreile dennoch aufzuführen. Die vier Solisten übernahmen dabei auch den Part des Chores. Solisten und Orchestermusiker waren alle zuvor negativ getestet worden.

Die Zusatzaufführung am Sonntag, den 23.Januar, 11 Uhr wird vollständig abgesagt. Die Karten können an der Konzertkasse der Kreuzkirche zurückgegeben werden. Das teilten die Kreuzkirche und der Kreuzchor mit. Die Kasse ist am Sonntag von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet, in der folgenden Woche Montag und Freitag von 10 bis 14 Uhr, Mittwoch von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Kreuzkirche kreuzkirche-dresden.de

Von Mareile Hanns