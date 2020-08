Leipzig

Der frühere Bassist der DDR-Kultband Puhdys ist tot. Das berichtet der Berliner Kurier. Er starb demnach am Donnerstagvormittag im Alter von 82 Jahren in Wismar. Der frühere Puhdys-Manager Rolf Henning habe dies bestätigt. Mehr dazu in Kürze.

Von RND/mwi