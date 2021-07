„Ghost Girls“ feierte am Festspielhaus Hellerau Premiere

Dresden

Die an der Palucca Hochschule für Tanz umfassend ausgebildete und nach mehrjährigem Engagement beim Tanztheater Bielefeld (Gregor Zöllig) schließlich 2015 nach Dresden zurückgekehrte Tänzerin Kristin Mente besitzt in dem, was sie tut, deutlich Struktur und Format. Sie weiß ganz offensichtlich, was sie will oder auch nicht will, und wählte für ihre erste längere Choreografie „Ghost Girls“ durchaus kein leicht fassbares Thema. Die geplante Premiere in Koproduktion mit Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste fand im November 2020 aus bekannten Gründen vorerst noch nicht statt. Doch jetzt gab es endlich, mit eingeschränkter Platzkapazität im eh schon überschaubaren Nancy Spero Saal, zwei Aufführungen im Festspielhaus.

Radium Girls – schutzlos ausgeliefert

Radium Girls, so wurden jene Frauen genannt, die seit den 1920er Jahren in Amerika schutzlos mit einer radiumhaltigen Farbe arbeiten mussten, und das mit verheerenden gesundheitlichen Folgen. Manche verklagten ihre Arbeitgeber, einige hatten damit Erfolg. Ein stets wie auch in unzähligen Variationen immer wieder und überall aktuelles Thema, wo es um das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit geht. Darüber lohnt es sich wahrhaft und mit notwendiger Vernunft nachzudenken.

Allzudeutliches wird vermieden

Kristin Mente assoziiert zwar mit „Ghost Girls“ Geschehnisse dieser Art, aber ihr und ihrem Team gelingt es mit gutem Gespür, dabei Allzudeutliches zu vermeiden. Vielmehr geht es in dem Stück überhaupt um Verantwortung. Um persönliche und gesellschaftliche. Und dafür finden sich in der Bewegungssprache wie auch im Bühnenbild reichlich Assoziationen. Den drei Tänzerinnen Juliane Bauer, Seraphina Detscher und Amy Schönheit gelingt es durchweg, die notwendige Distanz zu ihren Gestalten beizubehalten, egal, ob sie sich nun kokett präsentieren müssen, leibhaftig betroffen sind oder sich auflehnen. So bleibt das Geschehen vieldeutig, lässt sich auch hinterfragen. Und das, obwohl die Zuschauer im Nancy Spero Saal vielleicht doch etwas zu dicht dran sind an der im Detail wie im Ganzen wirkenden Szenerie.

Schwebendes Interieur voller Geheimnisse

Das Bühnenbild von Jenny Barthold gibt diesem Raum aber deutlich Struktur, ohne dabei das Auftreten, die Bewegungssprache der Beteiligten einzuschränken. So bieten die von der Decke hängenden, langen weißen Fadengebilde, in die sich die Frauen zurückziehen und die sie beliebig verknoten, verkürzen, verwandeln können, ein quasi schwebendes Interieur voller Geheimnisse. Wenn sich schließlich das ultraviolette Licht darauf veränderlich abzuzeichnen beginnt, es sich im Raum und auf den Körpern immer mehr ausbreitet, entsteht dabei spürbar ein Ort der Gefahr.

Man könnte nun annehmen, dass in diesem szenischen Rahmen und als „Gegenspieler“ zum weiblichen Trio der Performer/Rapper (Roy Reinke) mit seinem betont lässig wirkenden Auftreten zur Musik von Ju von Dölzschen (in Zusammenarbeit mit Kristin Mente und Roy Reinke) alle nur möglichen Chancen hat, seinen „Sag Ja zu Radium!“-Text auch markant herüberzubringen. Doch bei so starken Frauen müsste er schon noch etwas zulegen, um präsenter zu sein. Wobei er mit seiner „Waren“-Kontrolle, der fast schon liebevollen Faden-Prüfung, dann eben doch auffällt.

TanzNetzWerk im wahrsten Sinne

Kristin Mente ist übrigens, auch wenn sie in dieser Produktion nicht selbst auftritt, als Tänzerin absolut bemerkenswert. Sie macht auf der Bühne, und das hat sie ebenso in Dresden schon mehrfach zeigen können, nicht zu viel und nicht zu wenig, muss oder will es auch keinem beweisen. Man sollte sie beileibe nicht unterschätzen. Sie ist einfach gut. Auf ihre ganz eigene Weise. Das spürt man ebenso in ihren choreografischen Arbeiten. Von denen es bislang wohl noch keine „abendfüllenden“ gab, doch der Begriff „Erstlingswerk“ für „Ghost Girls“ trifft es nicht so ganz. Von ihr gab es auch schon Soli, Duette, Choreografien für Kinder… Passender scheint da eher der Hinweis darauf, dass sie die Choreografie in Zusammenarbeit mit den drei Tänzerinnen geschaffen hat. Ein TanzNetzWerk eben. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Von Gabriele Gorgas