Die Arbeit: Postpunk aus Dresden

Vom Indiepop zum Postpunk: Musikalisch hat sich die Dresdner Band Die Arbeit stark gewandelt. Auf ihrem im Februar erschienenen Debütalbum „Material“ vermischen sich düstere Sounds mit gesellschaftskritischen Texten. Doch die Bandgeschichte reicht laut Schlagzeuger Marius Jurtz viel weiter zurück.

Seit neun Jahren spielt der 33-Jährige bei der Band, die sich damals noch Leo hört Rauschen nannte. „Unser Sound war mehr dem Indiepop zuzuordnen“, sagt Jurtz. Nachdem er Bandmitglied wurde, habe sich das allerdings geändert. „Nicht nur durch mich, sondern durch die neue Konstellation.“

Der heutige Name der Band ist alles andere als aus der Luft gegriffen. „Jeder hat eine Assoziation mit dem Wort“, erläutert Jurtz. Für viele Menschen sei Arbeit etwas total Negatives, „aber kann sie nicht auch erfüllend sein?“ Wenn die Arbeit aus Musik besteht, „dann freue ich mich jedes Mal drauf.“

Musik als psychoaktive Droge

Die in Form eines monotonen Sprechgesangs präsentierten Texte von Sänger Maik Wieden bieten viel Spielraum für Interpretationen. So startet die Band ihr Debütalbum etwa mit dem Song „Gott Generator“. Auf dem heißt es: „In jeder Uniform/ lebt ein Mann aus Plastik/ die Werte der Reform/ vergrößern deine Spastik.“ Auf die Frage, was Wieden damit meint, kann Schlagzeuger Marius Jurtz nur mutmaßen.

Denn die Songs der Dresdner Band sind nicht vordefiniert. Es geht vielmehr darum, eine Projektionsfläche zu schaffen, auf der sich der Hörer seine ganz eignen Gedanken machen kann. „Unsere Musik soll wie eine psychoaktive Droge wirken“, so Jurtz. Eine Droge, die das Gehirn auf verschiedenen Ebenen anspricht.

Postpunk, Darkwave und Hamburger Schule

Musikalisch gliedert sich die Band irgendwo zwischen Postpunk und Darkwave ein. Das Soundbild fußt auf simplen Drum- wie Bassrhythmen, die Gitarrist Uwe Hauptvogel durch sphärische Klänge ergänzt. Gewissermaßen lässt sich Die Arbeit als die deutsche Variante der ehemaligen britischen Band Joy Division verstehen.

„Am Ende ist vielleicht auch ein bisschen Hamburger Schule mit drin, zumindest textlich“, sagt Jurtz. Das fällt besonders bei den Songs „Keine Zeit für Ironie“ und „Könige im Nichts“ auf. Die beiden Lieder erinnern stark an die Hamburger Band Tocotronic, die alle Mitglieder von Die Arbeit grandios finden.

Daneben ist nur noch Punkmusik gemeinsame Schnittmenge. Jeder höre etwas anderes zu Hause, „aber das macht es am Ende auch aus“, findet Jurtz.

Wut über Rassismus musikalisch verarbeiten

Der Schlagzeuger hörte in seiner Jugend viel Metal. „Wegen der Black Lives Matter-Bewegung habe ich angefangen, mich mit afroamerikanischen Künstlern zu beschäftigen.“ Derzeit höre er viel Jacob Banks und Seinabo Sey. „Das sind gute soulige Pop-Platten.“

Überhaupt wünscht sich Jurtz, die Thematik Rassismus in einem der nächsten Jams zu verarbeiten. „Als weißer Mensch im Westen hat man einfach unfassbar viele Privilegien. Und irgendwie macht es einen wütend, weil man selber Teil des Problems ist.“ Dieses Gefühl will er in Musik gießen. Ob die Band das umsetzt, bleibt abzuwarten.

Arbeit an neuem Album

Ihr Debütalbum „Material“ entstand über anderthalb Jahre. Der Name ist dabei ein Fingerzeig auf den Arbeitsprozess der Band: „Wir jammen manchmal ein bis zwei Stunden aus dem Gefühl heraus und nehmen alles radikal auf“, erklärt Jurtz. Anschließend hat Bassist Benjamin Rottluff die anstrengende Aufgabe, die „Filetstücke“ herauszuschneiden. Wenn genügend Material beisammen ist, verpacken die Musiker die einzelnen Fragmente in verdauliche Songs.

Wegen der Coronapandemie musste die Band zwar ihre Albumreleasetour unterbrechen. Untätig sind die Musiker aber nicht. Derzeit arbeiten sie an einer neuen Platte, die musikalisch an „Material“ anknüpfen soll. „Wir haben unseren Stil und unseren Weg gefunden“, sagt Jurtz.

nächster Auftritt: Festspielhaus Hellerau, 6. Oktober, Karten: 11 Euro (erm. 7 Euro)

Von Felix Franke