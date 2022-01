Chemnitz

Der Designer Karl Clauss Dietel, der zahlreichen DDR-Produkten ihr Aussehen verliehen hat, ist tot. Der Form- und Produktgestalter starb nach Angaben seiner Familie am 2. Januar im Alter von 87 Jahren. Dietel hat im Osten Deutschlands Design-Geschichte geschrieben. Dazu gehören etwa das Moped Simson S50, das Radio RK5 samt Kugellautsprechern und Schreibmaschinen der Marke Erika.

Der Formgestalter Karl Clauss Dietel steht in den Kunstsammlungen Chemnitz zwischen den Zweirädern der Marken Simson und MZ, an deren Gestaltung er gemeinsam mit Lutz Rudolph mitwirkte. Quelle: Hendrik Schmidt

Auch beschäftigte er sich intensiv mit Entwürfen für Kraftfahrzeuge, das meiste davon ging aber nie in Serie. So schuf er den Grundentwurf zum Wartburg 353, der modifiziert umgesetzt wurde, ebenso wie Arbeiten für ein Nachfolgemodell des Trabant 601.

Dietel hinter einer Vitrine mit Modellen für den PKW Trabant P601 N (Kombi), 1979/80 (oben) und den PKW Wartburg 353 Coupé 1965/66. Quelle: Hendrik Schmidt

Die Kunstsammlungen Chemnitz hatten erst im vergangenen Jahr mit einer Ausstellung Einblicke in sein vielfältiges Schaffen gegeben. Das Museum bestätigte am Montag die Todesnachricht auf Anfrage. 2014 war Dietel, der in Chemnitz lebte, für sein Lebenswerk mit dem Designpreis der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.

Von RND/dpa