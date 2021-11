Dresden

Abstand halten – das sagten sich mit Sicherheit auch Odysseus und seine Gefährten, als sie in der Straße von Messina plötzlich die in keinster Weise verlockende „Wahl“ zwischen Skylla und Charybdis hatten, zwei Ungeheuern, mit denen eine Begegnung unbedingt zu vermeiden war. Als Alternative bot sich der Goldene Mittelweg an, der aber mitunter ebenso umstritten ist wie die Option, sich zwischen alle Stühle zu setzen.

Akrobatik zwischen zwei Stühlen

Im Rahmen des 36. Internationalen PantomimeTheaterFestivals Dresden ist es am 11. November nun der Berliner Künstler Moritz Lucht, der sich ab 18 Uhr im Theaterhaus Rudi in der Fechnerstraße 2a unter Ausnutzung aller akrobatischen und wohl auch demokratischen Mittel in einem Wartezimmer zwischen zwei Stühlen entscheiden muss – was 20 Minuten in Anspruch nimmt, wie der Ankündigung zu entnehmen ist.

Da 20 Minuten kein abendfüllendes Programm sind, steht nach Lucht noch der Pantomime Nabil Zanabili auf der Bühne, der mit gleich drei Stücken einen Einblick in sein künstlerisches Schaffen gibt.

Vom 10. bis 14. November bieten bei diesem Festival ein Dutzend Künstler aus vier Nationen elf Vorstellungen. Gastgeber ist das Mimenstudio Dresden e.V., dessen Vorsitzender Michael Meinel sich erfreut zeigt, dass viele Förderer bei der Stange blieben und das im vergangenen Jahr ausgefallene Festival programmatisch nun nahezu identisch stattfinden kann, „es gibt sogar zwei Künstler mehr“.

Förderer des Festivals, dessen Etat rund 26 000 Euro beträgt, sind u.a. die Ostsächsische Sparkasse, das Stadtbezirksamt Dresden-Pieschen und das Lions Hilfswerk Dresden Semper e.V. Wie Meinel auch mitteilt, organisiert der Mimenstudio-Verein das Festival im Ehrenamt, gesucht würden aber durchaus noch weitere Helfer, die etwa Fahrdienste übernehmen.

Buntes Programm aus aller Welt

Den Auftakt des Festivals bildet am 10. November eine Gala-Show, in der sämtliche angereisten Künstler Ausschnitte aus den jeweiligen Programmen zeigen. Zu diesen gehört das deutsch-französische Dirtz Theatre, das zeitgenössischen Tanz mit Handpuppenspiel verbindet (12.11., 18 Uhr).

Benoit Turjman, der als das französische Pendant zu „Mr. Bean“ gepriesen wird, zeigt Mime Comedy, wobei er in „Le Voison“ (Der Nachbar) als mürrischer Streber mit fettigem Haar und Velourshosen daherkommt, der nur Ärger macht... (13.11., 18 Uhr).

Gespannt darf man auch sein, was das Duo Mimikry am 12.11., 20 Uhr in seinem Programm „Tasty Biscuits“ anstellt, schwarzer Humor soll auf Gesellschaftskritik treffen.

Auch Kinder können auf ihre Kosten kommen. Radim Vizváry aus Tschechien braucht in „Paperboy“ (14.11., 11 Uhr) nur eine große Rolle Papier, um daraus fantastische Märchenszenen zu zaubern. Welcher Art die Rolle Papier genau ist, ist ungeklärt, vermutlich sind gar nicht jene Papierrollen gemeint, wie sie in Pandemiezeiten heiß begehrt sind...

Django als Schlusspunkt

Den Schlusspunkt beim Festival setzt am 14. November, 20 Uhr, dann Larsen Sechert vom Leipziger Knalltheater. Er schlüpft in die Rolle des Westernhelden Django, der sich partout rächen will, allerdings nicht weiß, an wem. „Gott vergibt… Django nie“ wie Filmfreunde wissen, wobei allerdings eher nicht zu erwarten ist, dass die Luft bleihaltig wird wie einst in Sergio Corbuccis Spaghetti-Western. Auch wenn es in dieser sich u.a. durch „ausgeklügeltes Blödeltum“ auszeichnenden Knalltheater-Produktion einen bösen Schurken in Gestalt des Major Jackson gibt, der mit seiner Bande brave Bürgerleut’ terrorisiert. Aber vermutlich lässt sich der trockene Staub der Prärie spüren.

Workshops zum Mitmachen

Zudem werden beim Internationalen PantomimeTheaterFestival Dresden diverse Workshops angeboten, sie sind ein bewährtes Element des Pantomimetreffens und beginnen schon vor Festivalauftakt.

Zu dessen Grundprinzip gehört, dass man „auch mitmachen kann“, wie Cheforganisator Michael Meinel sagte. So bietet Moritz Lucht am 13.11. ab 15 Uhr einen zweistündigen Kurs an, der einem die Kunst des Handstands vermittelt.

Drei Workshop-Angebote unterschiedlicher Länge unterbreitet gar Anton Adasinskiy von Derevo, mal wird über 13 Stunden auf drei Tage „Körperarbeit verteilt durch das Derevo-System“ gelehrt, mal werden fünf Stunden lang Fortgeschrittene unterrichtet und schließlich und endlich bekommen Teilnehmer ab acht Jahren „Lektionen in Rhythmus und Bewegungen“ erteilt.

Am 14.11., 18 Uhr, präsentiert Adasinskiy zudem im Rahmen des Festivals das Programm „Reinheit“, in dem er laut Flyer zusammen mit der Cellistin Ekaterina Gorynina „den Kosmos der Bachschen Musik betritt“.

Preise und Programm

Karten kosten im Vorkauf 17,70 Euro, an der Abendkasse 20 Euro je Vorstellung (Ermäßigung gibt es für Kinder, Studenten, Azubis oder auch Inhaber des Dresden-Passes). Eingelassen wird nur, wer genesen, geimpft oder getestet ist. Es empfiehlt sich, sich die Tickets früh zu sichern, denn wegen der 3G-Regel stehen nur 50 von 100 Plätzen zur Verfügung.

Komplettes Programm unter: www.mimedresden.de

Vorbestellung über Tel. 0351/ 8038744 oder info@mimedresden.de

Von Christian Ruf