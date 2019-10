Berlin

Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Fotos mit Googles Pixel 4 werden besser, wenn man weit entfernte Objekte heranzoomt, bevor man den Auslöser drückt. Das ist neu. Mit der vierten Generation des Pixel-Smartphones wirft Google einige gefühlte Smartphone-Weisheiten über den Haufen.

Weg ist die Einfachkamera, auf die Google im Gegensatz zu anderen Herstellern bis zuletzt setzte. Nun gibt es zwei Linsen. Eine normale Kamera und eine Zoomlinse arbeiten jetzt zusammen und sorgen gemeinsam mit ordentlich Software und dem Visual-Core-Chip des Pixel für beeindruckende Bilder.

Kamera : Zoomen für schärfere Bilder

Beginnen wir mit dem Zoom. War bislang der beste Weg zu Vergrößerungen von Handybildern die Aufnahme ohne Zoom mit anschließendem Ausschnitt, ist es nun genau anders herum. Beispiel Bahnhofsuhr. Macht man ein Foto vom Bahnsteig, ist die Uhr in der Distanz zwar noch so gerade eben lesbar. Zoomt man direkt auf die Uhr in der Distanz, ist sie auf dem Bild aber viel besser zu lesen.

Vorder- und Hintergrund - getrennte Belichtung

Auch bei der Belichtung kann das Pixel 4 nun mehr als manch anderes hochwertiges Kamera-Smartphone. Die Software erlaubt im HDR+-Modus nämlich nun die getrennte Belichtung von Vorder- und Hintergrund oder hellen und dunklen Bereichen. Vorbei ist also die Zeit von Innenraumfotos mit überbelichteten Fenstern oder Freiluftbildern mit grauem Himmel. Zwei getrennte Schieberegler machen es möglich.

Im HDR+-Modus lassen sich Vorder- und Hintergrund unterschiedlich belichten. So bleiben alle Bildbereiche sichtbar. Quelle: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Pixel 4: Nachtmodus ist besser

Auch der seit dem Pixel 3 verfügbare Nachtmodus wurde überarbeitet. Der leichte Gelbstich der ersten Generation ist Geschichte. Tippt man nun in der Kamera-App auf Nachtsicht, erhält man geradezu unheimlich lichtstarke Aufnahmen. Ein Beispiel: Das Foto des Berliner Innenhofs bei Nacht zeigt nicht nur die akkurate Fassadenfarbe, sondern stellt auch die erleuchteten Fenster der Nachbarwohnungen korrekt dar. Als kleinen Bonus sind auf der Aufnahme mehr Sterne über der Großstadt zu sehen als mit dem bloßen Auge.

Eigentlich war der Himmel mit bloßem Auge eher schwarz. Mit dem Nachmodus des Pixel 4 sieht die Dunkelheit fast ein wenig freundlicher aus. Quelle: Till Simon Nagel/dpa-tmn

Mit einem festen Unterstand oder einem Stativ lässt sich mit dem Pixel sogar in der Großstadt der Sternenhimmel ablichten. In der Wildnis - so verspricht Google - sogar mit bunten Nebeln zwischen den Sternen. Es ist fast ein wenig gruselig, wozu die von Google "computational photography" genannte Technologie in der Lage ist - und fast fraglich, inwiefern das noch Fotografie im klassischen Sine ist.

Neue Steuerung - Gestensteuerung mit an Bord

Mit dem Pixel 4 und Android 10 gibt es auch eine neue Steuerung für die Benutzeroberfläche. Statt fester Schaltflächen wird nun gewischt, gezogen und geschubst, wie schon bei Apples neueren iPhones. Sonderlich schwer fällt der Umstieg nicht, nur die "zurück"-Geste, ein Wisch vom rechen Bildschirmrand, wird allzu oft versehentlich ausgelöst.

Noch etwas bescheiden kommt die neue Gestensteuerung daher. Ein Radarsensor oberhalb des Displays erkennt Winkbewegungen - so lässt sich etwa der nächste Song auswählen oder der Klingelton stummschalten. Das funktioniert schon recht gut, wenn auch nicht perfekt. Mal winkt man und der Song springt weiter, mal nicht. Besser als bisherige Kamera-gestützte Gestensteuerungen ist das Google-Radar aber allemal. Laut Google sollen hier noch etliche weitere Anwendungsfälle hinzukommen. Man wolle den Nutzern erst einmal Zeit geben, sich an die neue Art der Steuerung zu gewöhnen.

Neuer Sprachassistent: schneller und schlauer

Mit dem neu im Pixel 4 eingebauten Pixel Neural Core findet noch ein Paradigmenwechsel bei Google statt. Sprachkommandos für den Google Assistant werden nun nicht mehr zwangsweise an Googleserver zur Verarbeitung geschickt. Das Sprachmodell liegt stattdessen auf dem Smartphone selbst, der Neural Core verarbeitet die Kommandos live. Spürbarstes Ergebnis: Der Sprachassistent ist nun pfeilschnell und außerdem schlauer. Neue Anfragen müssen nicht mehr mit einem erneuten "Hey Google" angeschoben werden, der Assistent erkennt nun Kontext besser und kann Folgebefehle ausführen.

Durch den Neural Core ist auch bessere Spracherkennung möglich. Die Rekorder-App zeichnet nicht mehr nur Sprache auf, sondern kann sie auch direkt in Text umwandeln, der sich auch noch nach Stichworten durchsuchen lässt. Beide Neuerungen in Sachen Sprache sind allerdings zurzeit nur auf Englisch verfügbar - das deutsche Sprachmodell, versicherte ein Google-Mitarbeiter bei der Vorstellung der Pixel-Smartphones, ist aber bereits recht weit vorgeschritten.

OLED-Display und Gesichtserkennung

Neben der Kamera, der künstlichen Intelligenz und dem Radarchip rücken die anderen technischen Daten geradezu in den Hintergrund. Dabei müssen sich die Pixel nicht verstecken. Ihre 5,7 und 6,3 Zoll großen Displays nutzen die selbstleuchtende OLED-Technologie, als Prozessor kommt Qualcomms Snapdragon 855 zum Einsatz, der Fingerabdrucksensor ist einer Gesichtserkennung mit Infrarotkameras gewichen. Achtung: Sie funktioniert auch mit geschlossenen Augen, ist also nicht wirklich missbrauchssicher.

Der einzige Unterschied ist die Größe: Einmal 6,3 Zoll Bildschirmdiagonale beim Pixel 4 XL (l) und 5,7 Zoll beim Pixel 4. Quelle: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Statt lokaler Speicher - Cloud

Gewohnt knapp bemessen ist der Gerätespeicher. 64 oder 128 Gigabyte und kein Speicherkartenplatz sind wenig für all die Fotos, Transcripts und Videos. Googles Lösung heißt hier: "In die Cloud". Auf dem Pixel 4 ist die neue Bezahlwolke Google One vorinstalliert, es gibt drei Testmonate mit 100 Gigabyte Speicher gratis. Den kostenlosen unbegrenzten Speicher für Fotos, den es noch beim Pixel 3 gab, suchen Pixel-4-Käufer vergebens. Google One gibt es mit Speichergrößen von 100 Gigabye (1,99 Euro im Monat) bis 30 Terabyte (299 Euro/Monat). Wer das kostenlose Google Drive mit 15 GB nutzen will, kann auch das tun.

Schwacher Akku im kleinen Pixel 4

Wo wir gerade bei knapp sind: Knapp ist auch die Kapazität der Batterie im kleinen Pixel 4. Die 2800 Milliamperestunden (mAh) bringen das Gerät so gerade eben durch den Tag. Mittags liegt der Akku in der Regel bei 60 Prozent. Das größere Pixel XL mit seinen 3700 mAh hat hier mehr Puste. Dafür dauert das Aufladen mit dem 18-Watt-Netzteil nicht lange, und die Pixel nehmen auch drahtlos Strom per Induktion auf.

Mit 2800 Milliamperestunden Kapazität ist der Akku des kleineren Pixel 4 etwas knapp bemessen. Quelle: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Fazit: Clevere Software und tolle Bilder

Wer zum Pixel 4 greift bekommt Android in Reinform - zu einem in Deutschland überraschend moderaten Preis. Das Pixel 4 gibt es für 749 oder 849 Euro, für das Pixel XL werden 899 und 999 Euro fällig. Schon im Nachbarland Frankreich zahlt man mehr. Dafür gibt es ein Smartphone, das in Sachen Software das momentane Maximum aus Android herausholt und viele eigene interessante Ansätze mitbringt. Der Wechsel von reiner Internet-Abhängigkeit zu mehr lokaler Rechenkraft bei Google Assistant, Bildbearbeitung und Sprachaufzeichnung hat dem Pixel 4 gut getan.

Im Vergleich zu anderen Spitzen-Smartphone steht die vierte Generation des Pixel 4 gut da - und hat etwa bei der Kamera zum Teil die Nase vorne. Wünschenswert wären mehr Speicher und ein stärkerer Akku. Und wenn es unbedingt Pixel, aber nicht die vierte Generation sein muss, erhält mit dem Vorgänger Pixel 3 (im Netz ab 460 Euro) oder dem günstigeren 3a (ab 330 Euro) ebenfalls ein sehr brauchbares Androidgerät.

RND/dpa