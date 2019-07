Digital Tipps - Reisen mit dem Smartphone: Diese Technik hilft im Urlaub Längst hat sich das Smartphone zum cleveren Reisebegleiter entwickelt, das vom Navi bis zur Kamera so ziemlich alles ersetzen kann. Manchmal allerdings braucht man speziellere Geräte.

Beim Selfie am Sandstrand steckt das Smartphone lieber in einer Schutzhülle. Denn die feinen Körner sollten nicht in die Anschlüsse gelangen. Quelle: Christin Klose/dpa